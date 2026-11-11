El arte como responsabilidad del Estado dominicano y el desafío de educar para la cultura

Una ilustración en acuarela reúne escenas de arquitectura urbana, un auditorio teatral, técnicas de alfarería y diversas piezas de arte popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura, Julio Quezada, sostuvo que la sociedad dominicana debe fortalecer la valoración de sus creadores y que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de fomentar, difundir y proteger las expresiones culturales. Para el dirigente, la ausencia de teatros, museos, exposiciones, conciertos y espacios de creación dejaría al país como “una sociedad muy gris, muy triste y muy desalentada”.

El teatro, la escultura, la danza, la pintura, la arquitectura, la música, la moda y el cine forman parte de una historia nacional atravesada por múltiples manifestaciones artísticas. Esa presencia se extiende a la vida cotidiana, desde el momento en que las personas despiertan hasta el final del día.

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Algunas corrientes de pensamiento incluso han considerado los sueños como un lienzo en el que la creatividad humana encuentra otra vía de expresión. Quezada planteó que, en un país donde el arte se manifiesta de manera constante, reconocer su valor no debería representar un desafío.

La educación artística y el reconocimiento de los creadores

La manera en que una sociedad valora a sus artistas refleja, según Quezada, su nivel de arraigo y sus condiciones culturales. La autenticidad de los creadores surge de su forma particular de percibir la realidad, una mirada que la sociedad debe considerar para no convertirse en “seres humanos un tanto miopes”.

La ausencia de teatros, museos y conciertos dejaría al país como una sociedad gris y desalentada, advierte Julio Quezada. (Imagen de cortesía)

El presidente de Fedoarcu afirmó que persisten carencias educativas para que los sectores populares comprendan el valor de las producciones artísticas. “Si me coloco desde el punto de vista del observador, del que ve el arte, del ciudadano común y corriente, nos falta mucha educación todavía como pueblo, con los sectores populares, para poder entender el valor que tiene el arte”, sostuvo.

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El teatro constituye uno de los ejemplos de esa actividad sostenida. Quezada destacó la existencia de una cartelera casi permanente y variada, impulsada por teatristas que se han convertido en “pequeños empresarios que fomentan el teatro”, una labor que definió como “muy digna y noble”.

Las festividades dedicadas a la cultura dominicana también integran ese panorama: el carnaval dominicano, el Festival Nacional del Teatro y el Festival Internacional Arte Vivo figuran entre los espacios que honran las creaciones locales. El planteo es que los ciudadanos mantengan, en su vida diaria, la transmisión del amor y el respeto por la creación artística.

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El vínculo entre el Estado, los artistas y el público

El Ministerio de Cultura debe asumir una función que excede la de “una agencia o una ONG cualquiera”, afirmó Quezada. Para él, se trata de un órgano llamado a cumplir “una misión superior a la de cualquier organización común y corriente”.

Julio Quezada señala la persistencia de carencias en la educación de los sectores populares para apreciar el valor de las producciones artísticas. (Imagen de cortesía)

Esa tarea requiere una conexión entre el Estado, el sector artístico y quienes consumen arte. La protección institucional, la difusión cultural y el respaldo a los creadores forman parte de una responsabilidad que el dirigente vinculó con el marco constitucional dominicano.

El conocimiento previo puede ampliar la comprensión de una obra, pero no es indispensable contar con una formación extensa para disfrutar una pieza teatral, una exposición, un museo, un libro o un concierto. La apreciación artística también depende de la disposición de cada persona a acercarse a esas expresiones.

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