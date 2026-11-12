Comercios chinos suelen irrespetar la ley, afirmó el ministro de Trabajo dominicano

Eddy Olivares afirmó que los operativos abarcarán negocios de diversos rubros y se aplicarán según las faltas detectadas.(Cortesía: Ministerio de Trabajo de República Dominicana)

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El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, afirmó este miércoles que continuarán los cierres de comercios de capital chino que incumplan las normas laborales y tributarias, al sostener que algunos propietarios incurren de forma reiterada en infracciones legales.

Ante medios de comunicación, Olivares señaló que las inspecciones no apuntan de manera exclusiva contra empresarios chinos, aunque reconoció que varias tiendas vinculadas a ese capital han sido objeto de operativos por presuntas violaciones a las reglas vigentes.

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“Cualquier inversionista sabe que aquí se respetan las reglas”, declaró el funcionario. A su vez, remarcó que toda empresa debe cumplir con las obligaciones previstas por la legislación local. “Muchos de los inversionistas en la República Dominicana tienen una cultura de violación de las reglas, de las normas”, afirmó Olivares, añadió.

El titular de Trabajo sostuvo que el origen del capital no determina las inspecciones ni las eventuales sanciones. Según explicó, las medidas responden a conductas que, a su juicio, se repiten en determinados establecimientos comerciales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, dijo que las medidas responden a infracciones reiteradas. (Cortesía: Noticias Telemicro)

La declaración se produjo en medio de una fiscalización sobre comercios que, según las autoridades, incumplen disposiciones del Código de Trabajo, el pago de impuestos y los aportes a la seguridad social.

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Olivares afirmó que los operativos se desarrollan en todo el territorio dominicano y que abarcarán a empresas de diversos rubros. En ese sentido, anticipó que las autoridades también revisarán las condiciones de operación de las principales cadenas de supermercados.

“Este operativo, que se hace permanentemente, abarca tiendas chinas, pero nosotros estaremos inspeccionando todas las cadenas de supermercados, sin importar origen”, aseguró el ministro.

La afirmación apunta a ampliar el alcance de las inspecciones más allá de los comercios chinos, que han concentrado parte de la atención pública por los cierres dispuestos en las últimas semanas. El funcionario sostuvo que la fiscalización será aplicada de acuerdo con los incumplimientos detectados, sin distinguir entre capital nacional o extranjero.

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Copardom respaldó los controles para evitar competencia desleal

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó su respaldo a las inspecciones y a las medidas contra las compañías que no cumplan las normas laborales y fiscales.

La presidenta de la Junta Directiva de Copardom, Laura Peña, afirmó que la posición del empresariado y del Gobierno consiste en exigir el cumplimiento de la ley para todos los actores económicos. “Todo el mundo [debe] cumplir las leyes y tenemos que competir en igualdad de condiciones”, sostuvo.

La Confederación Patronal de la República Dominicana respaldó las medidas estatales para garantizar condiciones de competencia equitativas. (Cortesía: Confederación Patronal de la República Dominicana)

Peña identificó entre esas obligaciones el pago de impuestos y de la seguridad social. A su entender, el incumplimiento de esos compromisos puede derivar en competencia desleal, ya que permite a algunas firmas operar con costos distintos a los de las empresas que sí respetan las exigencias legales.

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El planteamiento de Copardom coincide con la posición del Ministerio de Trabajo, que busca presentar los cierres como parte de una política de control general y no como una acción dirigida contra una nacionalidad o un sector comercial determinado.

Olivares participó este miércoles junto con representantes de Copardom en el Congreso Anual sobre Riesgos Laborales. La jornada estuvo dedicada a las enfermedades mentales, consideradas por los organizadores como uno de los desafíos que enfrenta el mercado laboral dominicano.