República Dominicana

Comercios chinos suelen irrespetar la ley, afirmó el ministro de Trabajo dominicano

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, afirmó este miércoles que algunos comercios chinos suelen incumplir de forma reiterada las normas laborales, tributarias y de seguridad social

Eddy Olivares afirmó que los operativos abarcarán negocios de diversos rubros y se aplicarán según las faltas detectadas.(Cortesía: Ministerio de Trabajo de República Dominicana)
Eddy Olivares afirmó que los operativos abarcarán negocios de diversos rubros y se aplicarán según las faltas detectadas.(Cortesía: Ministerio de Trabajo de República Dominicana)
Guardar

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, afirmó este miércoles que continuarán los cierres de comercios de capital chino que incumplan las normas laborales y tributarias, al sostener que algunos propietarios incurren de forma reiterada en infracciones legales.

Ante medios de comunicación, Olivares señaló que las inspecciones no apuntan de manera exclusiva contra empresarios chinos, aunque reconoció que varias tiendas vinculadas a ese capital han sido objeto de operativos por presuntas violaciones a las reglas vigentes.

PUBLICIDAD

Cualquier inversionista sabe que aquí se respetan las reglas”, declaró el funcionario. A su vez, remarcó que toda empresa debe cumplir con las obligaciones previstas por la legislación local. “Muchos de los inversionistas en la República Dominicana tienen una cultura de violación de las reglas, de las normas”, afirmó Olivares, añadió.

El titular de Trabajo sostuvo que el origen del capital no determina las inspecciones ni las eventuales sanciones. Según explicó, las medidas responden a conductas que, a su juicio, se repiten en determinados establecimientos comerciales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, dijo que las medidas responden a infracciones reiteradas. (Cortesía: Noticias Telemicro)

La declaración se produjo en medio de una fiscalización sobre comercios que, según las autoridades, incumplen disposiciones del Código de Trabajo, el pago de impuestos y los aportes a la seguridad social.

PUBLICIDAD

Olivares afirmó que los operativos se desarrollan en todo el territorio dominicano y que abarcarán a empresas de diversos rubros. En ese sentido, anticipó que las autoridades también revisarán las condiciones de operación de las principales cadenas de supermercados.

“Este operativo, que se hace permanentemente, abarca tiendas chinas, pero nosotros estaremos inspeccionando todas las cadenas de supermercados, sin importar origen”, aseguró el ministro.

La afirmación apunta a ampliar el alcance de las inspecciones más allá de los comercios chinos, que han concentrado parte de la atención pública por los cierres dispuestos en las últimas semanas. El funcionario sostuvo que la fiscalización será aplicada de acuerdo con los incumplimientos detectados, sin distinguir entre capital nacional o extranjero.

Copardom respaldó los controles para evitar competencia desleal

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó su respaldo a las inspecciones y a las medidas contra las compañías que no cumplan las normas laborales y fiscales.

La presidenta de la Junta Directiva de Copardom, Laura Peña, afirmó que la posición del empresariado y del Gobierno consiste en exigir el cumplimiento de la ley para todos los actores económicos. “Todo el mundo [debe] cumplir las leyes y tenemos que competir en igualdad de condiciones”, sostuvo.

La Confederación Patronal de la República Dominicana respaldó las medidas estatales para garantizar condiciones de competencia equitativas. (Cortesía: Confederación Patronal de la República Dominicana)
La Confederación Patronal de la República Dominicana respaldó las medidas estatales para garantizar condiciones de competencia equitativas. (Cortesía: Confederación Patronal de la República Dominicana)

Peña identificó entre esas obligaciones el pago de impuestos y de la seguridad social. A su entender, el incumplimiento de esos compromisos puede derivar en competencia desleal, ya que permite a algunas firmas operar con costos distintos a los de las empresas que sí respetan las exigencias legales.

El planteamiento de Copardom coincide con la posición del Ministerio de Trabajo, que busca presentar los cierres como parte de una política de control general y no como una acción dirigida contra una nacionalidad o un sector comercial determinado.

Olivares participó este miércoles junto con representantes de Copardom en el Congreso Anual sobre Riesgos Laborales. La jornada estuvo dedicada a las enfermedades mentales, consideradas por los organizadores como uno de los desafíos que enfrenta el mercado laboral dominicano.

Temas Relacionados

República DominicanacomerciosInspección de TrabajoEddy Olivares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El transporte pesado acumula 590 muertes por siniestros viales en República Dominicana desde 2023

Entre camiones, tanqueros y tráiler, el peso de la tragedia vial en el país se acumula en rutas concretas y provincias identificadas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El transporte pesado acumula 590 muertes por siniestros viales en República Dominicana desde 2023

81% de las operaciones financieras se realiza por canales digitales y de autoservicio en República Dominicana

El Ranking de Digitalización 2026 registró más de 529 millones de movimientos mediante aplicaciones, banca por internet, cajeros y otros dispositivos de autoservicio

81% de las operaciones financieras se realiza por canales digitales y de autoservicio en República Dominicana

El arte como responsabilidad del Estado dominicano y el desafío de educar para la cultura

La Federación Dominicana de Arte y Cultura advierte que la valoración de los creadores no puede depender solo de la iniciativa privada, sino que exige un compromiso institucional sostenido y políticas educativas que lleguen a los sectores populares

El arte como responsabilidad del Estado dominicano y el desafío de educar para la cultura

El Acuario Nacional dominicano liberó casi 15.000 animales acuáticos en 15 años

Las estadísticas divulgadas por la institución registran 14.735 ejemplares liberados entre 2012 y 2026, con predominio de la tortuga verde, que representa cerca de dos tercios del total acumulado en ese período

El Acuario Nacional dominicano liberó casi 15.000 animales acuáticos en 15 años

La dominicana Melissa Núñez retomó su camino a Miss Universo días después de un accidente que la dejó hospitalizada

La representante dominicana, que sufrió un vuelco en Santo Domingo junto a la directora nacional de certámenes, recibió el alta médica tras 48 horas de observación y viajó a Puerto Rico para disputar la final del 24 de noviembre

La dominicana Melissa Núñez retomó su camino a Miss Universo días después de un accidente que la dejó hospitalizada

TECNO

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

Cómo jugar GTA 6 el día de su lanzamiento en PS5, Xbox Series X/S y Xbox One

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

MUNDO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio