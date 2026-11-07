El primer ministro de Polonia denunció que el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos fue un acto de terrorismo

Donald Trump sostuvo que Polonia nunca había sufrido un acto de terrorismo tan grave (REUTERS/Jakub Porzycki)

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este sábado que el tiroteo ocurrido en Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, que se saldó con seis muertos y quince heridos, fue un acto de “terrorismo”.

“Hasta ahora, en Polonia no habíamos tenido casos de terrorismo tan graves”, declaró Tusk a los periodistas en Cracovia, y añadió: “Así es como debemos calificar este cruel ataque contra la vida de las personas aquí, en Cracovia”.

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Un rato antes el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, dijo que el autor del ataque de Cracovia tenía ideas de extrema derecha.

El ataque en Cracovia dejó seis muertos (MICHAL POGORZELSKI/via REUTERS)

El agresor es un ciudadano polaco de 24 años, nacido en 2002 y procedente de la región de Świętokrzyskie. El ministro sostuvo que las primeras averiguaciones situaron la ideología ultranacionalista del sospechoso entre los elementos centrales de la investigación. “Todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales”, declaró.

El ataque ocurrió el sábado en el centro histórico de Cracovia, una zona frecuentada por residentes y visitantes. El hombre llegó en automóvil a la plaza del Mercado Principal alrededor de las 15.00 y comenzó a disparar de forma indiscriminada con un arma larga automática contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Agentes de policía trabajan cerca de la plaza principal del mercado tras un tiroteo, en Cracovia, Polonia, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Después de recorrer parte de la plaza mientras disparaba, el atacante escapó en dirección al barrio de Kazimierz. Agentes policiales iniciaron una persecución y le dispararon antes de reducirlo. El hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital de Cracovia, donde pasó por una primera operación y comenzó una segunda intervención quirúrgica.

Un tiroteo en la plaza del Mercado Principal de Cracovia dejó seis personas fallecidas y dieciséis heridas (Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/v0a Reuters)

El operativo policial comenzó pocos minutos después del primer aviso. Kierwinski destacó que los primeros disparos de los agentes ocurrieron apenas tres minutos después de la alerta y sostuvo que la respuesta evitó un saldo mayor. “Nuestros mayores elogios van para los agentes heroicos que arriesgaron sus vidas en el cumplimiento de su deber”, afirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk.

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Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro mujeres y dos hombres. Uno de los fallecidos tenía nacionalidad extranjera. Además, 16 personas resultaron heridas y recibieron atención hospitalaria. Dos de ellas obtuvieron el alta médica.

Entre los lesionados figuraron dos policías. Uno recibió un disparo, pero su vida quedó fuera de peligro. El segundo sufrió tres impactos de bala y permaneció en estado muy grave. El propio agresor también figuró entre los heridos por los disparos efectuados durante su arresto.

El primer ministro Donald Tusk se pronunció tras los sucesos registrados en Cracovia (REUTERS/Kuba Stezycki)

Los agentes registraron el vehículo utilizado por el sospechoso y encontraron otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones. El atacante vestía ropa de estilo militar cuando abrió fuego. La investigación también se extendió a la vivienda en la que residía y a la casa de sus padres, donde los investigadores intentaron determinar el origen del armamento.

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Una de las hipótesis examinadas indicó que el hombre pudo obtener al menos una de las armas en el domicilio de sus padres, debido a que su padre contaba con permiso para poseer armas. Unidades antiterroristas participaron en los registros por las características del ataque y por la necesidad de revisar posibles vínculos, colaboraciones o preparativos previos.

La Fiscalía desplegó a siete investigadores en la zona del tiroteo. El grupo trabajó para reconstruir la secuencia de los hechos, revisar distintos lugares relacionados con el sospechoso y establecer si otra persona colaboró con él. Por el momento, las autoridades descartaron la existencia de varios atacantes y señalaron que no surgieron indicios de otros sospechosos.

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Efectivos de la Policía hirieron y detuvieron al atacante tras una persecución hacia el barrio de Kazimierz (Europa Press)

“Es un tiroteo trágico”, declaró Tusk después de viajar a Cracovia. El jefe de Gobierno indicó que la Policía investigó todas las circunstancias del caso. El presidente Karol Nawrocki, pidió una explicación completa sobre lo sucedido y afirmó que “la seguridad de los polacos es una prioridad absoluta”.

Testigos relataron que numerosas personas buscaron refugio en comercios y restaurantes próximos a la plaza cuando comenzaron los disparos. Una mujer que presenció la escena declaró: “Vi a un hombre disparar contra la gente y caminar por la plaza”. “Es una tragedia para Cracovia, nunca habíamos visto algo así”, añadió.

El ataque sacudió una de las áreas más visitadas de Polonia. Cracovia recibió 16,2 millones de turistas en 2025, según datos difundidos por la ciudad. Los tiroteos mortales resultaron poco habituales en el país, que registró un aumento de las licencias de armas durante los últimos años. En 2025 se emitieron más de 50.000 permisos nuevos, con un total de 411.000 licencias vigentes.

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(Con información de AFP y Europa Press)