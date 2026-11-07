Mundo

Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

Donald Tusk señaló que las víctimas podrían ser familiares directos del detenido, cuya captura siguió al ataque en la plaza del Mercado Principal, donde murieron seis personas y 16 resultaron heridas

El primer ministro Donald Tusk definió el tiroteo en Cracovia como un acto de terrorismo (REUTERS/Kuba Stezycki)
El primer ministro Donald Tusk definió el tiroteo en Cracovia como un acto de terrorismo (REUTERS/Kuba Stezycki)
Guardar

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que hallaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre en la vivienda del presunto autor del tiroteo de Cracovia, que dejó seis muertos y 16 heridos, incluido el sospechoso detenido por la Policía.

Tusk declaró que las tres personas encontradas probablemente eran familiares directos del atacante. El jefe de Gobierno definió el hallazgo como “la continuación de esta tragedia”.

PUBLICIDAD

El tiroteo ocurrió durante la tarde en la plaza del Mercado Principal, en el centro histórico de la ciudad. El hombre llegó en automóvil, se detuvo en distintos puntos del lugar y disparó con un arma automática contra quienes estaban allí. Después se dirigió hacia el barrio de Kazimierz.

La Policía recibió los primeros avisos poco después de las 15.30 hora local. Su jefe, Marek Boroń, indicó que los agentes intercambiaron disparos con el atacante tres minutos más tarde. Unas 30 unidades participaron en el operativo, que terminó con la reducción del hombre.

El detenido sufrió heridas durante el arresto y fue trasladado a un hospital de Cracovia, donde pasó por una primera operación y quedó sometido a una segunda intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

Imágenes impactantes del tiroteo sucedido en Cracovia, con presencia policial.

En el ataque también resultaron lesionados dos agentes: uno recibió un disparo y quedó fuera de peligro; el otro sufrió tres impactos de bala y permaneció en estado muy grave.

Tusk identificó a los policías como los subinspectores Jakub Kulik y Artur Morański. Los definió como “verdaderos héroes” y afirmó que probablemente salvaron muchas vidas sin considerar el riesgo que corrían. “Su estado es grave, pero reciben una atención excelente. Toda Polonia está con ustedes”, señaló.

Además, Tusk calificó el hecho como un acto de “terrorismo” y sostuvo que Polonia no registró antes casos de esa gravedad. “Así es como debemos calificar este cruel ataque contra la vida de las personas aquí, en Cracovia”, afirmó.

Las seis víctimas mortales fueron cuatro mujeres y dos hombres. Entre ellas figuró una ciudadana británica y, al menos, tres de las mujeres eran polacas. Las autoridades continuaron las tareas de identificación del resto de los fallecidos.

Además de los dos policías y del agresor, otras personas sufrieron heridas. Cinco ciudadanos extranjeros figuraron entre los lesionados, mientras que dos pacientes recibieron el alta médica tras ser atendidos en hospitales de la ciudad.

Dos subinspectores de la Policía sufrieron heridas de bala durante el operativo para reducir al agresor (Europa Press)
Dos subinspectores de la Policía sufrieron heridas de bala durante el operativo para reducir al agresor (Europa Press)

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, informó que el detenido era un ciudadano polaco de 24 años, nacido en 2002 y procedente de la región de Świętokrzyskie. Las autoridades no difundieron su identidad. El ministro situó la ideología del hombre entre los ejes de la investigación.

“Todo indica que estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha”, declaró Kierwiński, quien también atribuyó al atacante posiciones “muy radicales” y ultranacionalistas. La pesquisa busca determinar si planificó la acción solo o si contó con apoyo antes del tiroteo.

Tras el arresto, los agentes revisaron el automóvil utilizado por el hombre y encontraron otras armas de fuego y una cantidad considerable de municiones. El atacante vestía ropa de estilo militar cuando abrió fuego en la plaza.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

TiroteoCracoviaPoloniaDonald TuskÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

Un relevamiento sobre 190 naciones muestra amplias diferencias entre los calendarios y seis de ellas superan las 20 jornadas de descanso. Las tradiciones religiosas, los ciclos lunares y las decisiones gubernamentales explican las diferencias

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

Los hackers le exigieron inicialmente 100 libras esterlinas. Aún se desconoce si detrás de la extorsión había delincuentes comunes o agentes de un servicio de inteligencia extranjero

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

El crecimiento de los vuelos durante la década de 1940 obligó a ampliar las identificaciones de dos letras que usaban las terminales estadounidenses

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Misiles y drones atacaron la red energética de la capital ucraniana en medio de temperaturas cercanas a cero grados. Al menos dos personas murieron y una docena resultaron heridas en todo el país

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Condenaron a 200 años de prisión al líder de una secta religiosa en Kenia

Paul Mackenzie fue declarado culpable por las muertes de 191 personas, la mayoría niños, tras una congregación donde sus seguidores fueron inducidos a ayunar hasta morir

Condenaron a 200 años de prisión al líder de una secta religiosa en Kenia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 16 del Apertura 2026

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 16 del Apertura 2026

Incautaron cerca de cuatro toneladas de marihuana en Cauca que serían enviadas a Perú y Chile: 2 personas capturadas

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: manifestantes en avenida Juárez

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae ‘El Sope’ en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

DEPORTES

Newman retuvo la corona del URBA Top 14 y se consagró bicampeón ante Hindú en una final apasionante

Newman retuvo la corona del URBA Top 14 y se consagró bicampeón ante Hindú en una final apasionante

Instituto recibe a Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura

Rosario Central festejó por error el título de la Tabla Anual y estallaron los memes en las redes sociales

Franco Colapinto miró con Bizarrap la emotiva definición que consagró a Boca Juniors campeón de la Liga Profesional

La reacción de Riquelme tras la electrizante definición que consagró campeón a Boca Juniors: la dedicatoria de Enner Valencia

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante