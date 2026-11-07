Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

El primer ministro Donald Tusk definió el tiroteo en Cracovia como un acto de terrorismo (REUTERS/Kuba Stezycki)

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que hallaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre en la vivienda del presunto autor del tiroteo de Cracovia, que dejó seis muertos y 16 heridos, incluido el sospechoso detenido por la Policía.

Tusk declaró que las tres personas encontradas probablemente eran familiares directos del atacante. El jefe de Gobierno definió el hallazgo como “la continuación de esta tragedia”.

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El tiroteo ocurrió durante la tarde en la plaza del Mercado Principal, en el centro histórico de la ciudad. El hombre llegó en automóvil, se detuvo en distintos puntos del lugar y disparó con un arma automática contra quienes estaban allí. Después se dirigió hacia el barrio de Kazimierz.

La Policía recibió los primeros avisos poco después de las 15.30 hora local. Su jefe, Marek Boroń, indicó que los agentes intercambiaron disparos con el atacante tres minutos más tarde. Unas 30 unidades participaron en el operativo, que terminó con la reducción del hombre.

El detenido sufrió heridas durante el arresto y fue trasladado a un hospital de Cracovia, donde pasó por una primera operación y quedó sometido a una segunda intervención quirúrgica.

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Imágenes impactantes del tiroteo sucedido en Cracovia, con presencia policial.

En el ataque también resultaron lesionados dos agentes: uno recibió un disparo y quedó fuera de peligro; el otro sufrió tres impactos de bala y permaneció en estado muy grave.

Tusk identificó a los policías como los subinspectores Jakub Kulik y Artur Morański. Los definió como “verdaderos héroes” y afirmó que probablemente salvaron muchas vidas sin considerar el riesgo que corrían. “Su estado es grave, pero reciben una atención excelente. Toda Polonia está con ustedes”, señaló.

Además, Tusk calificó el hecho como un acto de “terrorismo” y sostuvo que Polonia no registró antes casos de esa gravedad. “Así es como debemos calificar este cruel ataque contra la vida de las personas aquí, en Cracovia”, afirmó.

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Las seis víctimas mortales fueron cuatro mujeres y dos hombres. Entre ellas figuró una ciudadana británica y, al menos, tres de las mujeres eran polacas. Las autoridades continuaron las tareas de identificación del resto de los fallecidos.

Además de los dos policías y del agresor, otras personas sufrieron heridas. Cinco ciudadanos extranjeros figuraron entre los lesionados, mientras que dos pacientes recibieron el alta médica tras ser atendidos en hospitales de la ciudad.

Dos subinspectores de la Policía sufrieron heridas de bala durante el operativo para reducir al agresor (Europa Press)

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, informó que el detenido era un ciudadano polaco de 24 años, nacido en 2002 y procedente de la región de Świętokrzyskie. Las autoridades no difundieron su identidad. El ministro situó la ideología del hombre entre los ejes de la investigación.

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“Todo indica que estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha”, declaró Kierwiński, quien también atribuyó al atacante posiciones “muy radicales” y ultranacionalistas. La pesquisa busca determinar si planificó la acción solo o si contó con apoyo antes del tiroteo.

Tras el arresto, los agentes revisaron el automóvil utilizado por el hombre y encontraron otras armas de fuego y una cantidad considerable de municiones. El atacante vestía ropa de estilo militar cuando abrió fuego en la plaza.

(Con información de EFE)