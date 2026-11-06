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El canciller de Irán conversó con países del Golfo en un intento por disminuir la tensión en Medio Oriente

Abbas Araghchi mantuvo el jueves conversaciones telefónicas con autoridades de Turquía y otras naciones de su región ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude sus operaciones militares de gran escala contra la República Islámica

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)
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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo el jueves contactos telefónicos con autoridades de países del golfo Pérsico y Turquía para abordar la reducción de las tensiones regionales, ante la posibilidad de que Estados Unidos retome operaciones militares a gran escala contra la República Islámica.

Araghchi dialogó con el canciller de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-saud, sobre iniciativas para reforzar la seguridad y la estabilidad regional, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores saudita.

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El ministro del régimen también conversó con su par de Qatar acerca de la coordinación de esfuerzos para reducir la tensión y alcanzar un entendimiento entre las partes con el objetivo de dar cierre a la guerra en Medio Oriente. El funcionario qatarí expresó su respaldo a las gestiones que garanticen la libertad de navegación marítima, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

La seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz ocupó un lugar central en la llamada entre Araghchi y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, según indicó la cartera omaní en un comunicado. El canciller iraní trató además las iniciativas de desescalada con los ministros de Asuntos Exteriores de Kuwait y Turquía.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al-saud (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al-saud (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

En paralelo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este jueves en el Kremlin al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. El Kremlin no difundió detalles sobre el encuentro. Putin y Rezaei conversaron por teléfono hace tres días sobre la situación en Medio Oriente y asuntos bilaterales, según medios iraníes.

La agencia Tasnim informó desde Teherán que el funcionario iraní entregó al mandatario ruso un mensaje personal del líder supremo, Mojtaba Khamenei. El líder iraní descartó que la derrota electoral del Partido Republicano implique cambios políticos relevantes en Estados Unidos respecto a Irán. Rezaei pidió a Washington que examine las condiciones planteadas por Teherán. Entre ellas incluyó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; el descongelamiento de activos iraníes en terceros países; el levantamiento de las sanciones al petróleo y el fin del bloqueo estadounidense a puertos y buques de Irán.

Estados Unidos bombardeó el lunes la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, en una operación militar limitada contra Irán. Tras esa ofensiva, funcionarios rusos respondieron a los rumores sobre una nueva campaña de bombardeos contra la República Islámica. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, indicó que Moscú mantiene la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a Irán, debido “al mantenimiento de los riesgos de una nueva escalada en torno a Irán”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, en Moscú, Rusia, el 5 de noviembre de 2026 (Sputnik/Alexei Babushkin/REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, en Moscú, Rusia, el 5 de noviembre de 2026 (Sputnik/Alexei Babushkin/REUTERS)

La portavoz pidió a los ciudadanos rusos que residen en ese país que permanezcan atentos, eviten las aglomeraciones y no transiten por zonas cercanas a edificios gubernamentales e instalaciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra en Irán influyó en la derrota republicana en las elecciones legislativas por el incremento de los precios de los combustibles. “Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo”, afirmó el presidente. “Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, sentenció.

El vicepresidente estadounidense JD Vance fue aún más contundente respecto al vínculo entre la derrota republicana y la guerra de Irán: “La razón real por la que perdimos es obvia para casi todos”. “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo. Argumenten que fue un costo que valía la pena pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”, sostuvo.

(Con información de EFE)

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