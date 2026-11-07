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El presidente Isaac Herzog le encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno en Israel

La oficina del mandatario indicó que el nombramiento formal tendrá lugar en una ceremonia oficial el domingo en la residencia presidencial de Jerusalén

El presidente de Israel, Isaac Herzog, mantuvo consultas con los partidos para encargar la formación de un Gobierno tras las elecciones del pasado día 27 (EFE/GPO)
El presidente de Israel, Isaac Herzog, mantuvo consultas con los partidos para encargar la formación de un Gobierno tras las elecciones del pasado día 27 (EFE/GPO)
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El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró este sábado que encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno tras una ronda de consultas con los líderes de los partidos, en la que el líder del bloque de la oposición recibió la mayoría de las recomendaciones.

“El presidente ha comunicado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, su intención de encargarle la formación de un gobierno”, indicó la oficina de Herzog en un comunicado, añadiendo que el nombramiento formal tendrá lugar en una ceremonia oficial el domingo en la residencia presidencial de Jerusalén.

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Yashar, el partido liderado por Eisenkot, llamó este sábado a los aliados del partido del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que se unan a su coalición.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar
Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar

“Si el Likud y sus aliados se interesan de repente por la ‘unidad’ y por un gobierno de amplia base, serán más que bienvenidos a anunciar públicamente la disolución de su alianza con los extremistas… y su disposición a formar parte de un gobierno bajo el mandato del primer ministro Eisenkot”, escribió Yashar en X, poco después de que Netanyahu hiciera un llamamiento a formar un gobierno de unidad nacional en un discurso grabado en vídeo.

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El primer ministro israelí, por su parte, afirmó este sábado que una posible coalición entre los partidos de oposición y las listas árabes conduciría al “colapso” del país.

La declaración se produjo en vísperas del anuncio del presidente israelí, Isaac Herzog, sobre quién recibirá el encargo de formar el próximo gobierno tras la votación de la semana pasada, mientras los rivales de Netanyahu se muestran cada vez más optimistas sobre la posibilidad de desalojar al primer ministro con más tiempo en el cargo del país.

La oposición, liderada por Gadi Eisenkot, exjefe militar y recién llegado a la política que ha buscado atraer a los israelíes seculares y liberales, ha abierto la puerta a una alianza antes improbable con judíos ultraortodoxos.

Esto podría darle a Eisenkot los números necesarios para formar una coalición que también podría incluir al partido islamista moderado Raam, cuyo líder ha reconocido a Israel como un “Estado judío”, y recibir el apoyo externo de la Lista Conjunta, de mayoría árabe.

“Un gobierno así, dependiente de islamistas, desmantelará el Estado de Israel desde dentro, como está ocurriendo en países europeos, y mucho peor que eso”, dijo Netanyahu en un discurso pregrabado, haciéndose eco del lenguaje de políticos de extrema derecha del continente que afirman que partes de Europa han quedado sometidas a la ley islámica.

Netanyahu advirtió que una alianza con los partidos árabes "desmantelaría" el Estado de Israel
Netanyahu advirtió que una alianza con los partidos árabes "desmantelaría" el Estado de Israel

Ninguno de los dos bandos alcanzó una mayoría en las elecciones del 27 de octubre, en un país profundamente polarizado por el gobierno de derecha dura de Netanyahu y agotado por tres años de guerra.

Tras las consultas con todos los partidos el jueves, Herzog, que debe elegir a un candidato para formar el próximo gobierno, reconoció que sería lógico otorgar el mandato a Eisenkot, recomendado por facciones que representan a 67 legisladores, frente a los 46 del bloque de Netanyahu. El presidente también ha enviado señales de que le gustaría explorar un gobierno de unidad nacional que reúna a israelíes judíos de ambos bandos.

El sábado, Netanyahu reiteró su apoyo a esa idea: “Hago un llamamiento a la formación de un gobierno de unidad nacional que incluya a todos los partidos del campo nacional y a todos los partidos sionistas que quieran salvaguardar nuestro Estado, el único Estado del pueblo judío”, afirmó, sin llegar a sostener que él debería liderar tal coalición, como ha hecho en otro discurso reciente.

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