El presidente de Israel pedirá el domingo formar un Gobierno tras recibir Eisenkot más apoyos que Netanyahu

El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibe a representantes del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, que se negó a recomendar a un candidato a primer ministro, durante las consultas para formar gobierno, en Jerusalén, el 5 de noviembre de 2026. (Hillel Ben Or/Oficina del Presidente)

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este jueves que el domingo 8 de noviembre pedirá a un diputado que forme el próximo Gobierno, después de que el líder opositor Gadi Eisenkot obtuviera en la ronda de consultas el respaldo de 67 de los 120 miembros de la Knéset (Parlamento). El primer ministro, Benjamin Netanyahu, reunió 46 recomendaciones.

Herzog no confirmó que el elegido vaya a ser Eisenkot. En una declaración a los medios al término de las reuniones con los partidos, explicó que la cifra de apoyos no es el único criterio. “Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me otorga la ley es determinar quién tiene la capacidad de formar un Gobierno, y eso no está del todo claro, dados los vetos mutuos entre los bloques y dentro de los propios bloques”, dijo.

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El presidente intentará resolver esa duda “directa y rápidamente” en conversaciones personales con algunos líderes. Durante las consultas propuso a varias formaciones un “reparto del poder” o un Gobierno de unidad para evitar otra repetición electoral. Yashar! (¡Recto!), el partido de Eisenkot, y Beyajad (Juntos), la lista común de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, rechazaron la idea. Eisenkot ya había descartado gobernar con Netanyahu, incluso en un esquema de rotación.

Las elecciones del 27 de octubre dejaron al Likud como primera fuerza, con 27 escaños, seguido de Yashar! con 21, según los resultados definitivos del Comité Central Electoral. Beyajad obtuvo 12; Los Demócratas, de Yair Golan, ocho escaños, e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, siete. Esos cuatro partidos suman 48 escaños, 13 por debajo de la mayoría absoluta.

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Los otros 19 apoyos de Eisenkot proceden de la Lista Conjunta (once diputados) y de Raam (ocho), las dos formaciones árabes. Recomendar a un candidato no las obliga a sostenerlo después, y el equipo de Eisenkot ha evitado hasta ahora negociar con la Lista Conjunta.

El exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, ondea una bandera israelí tras conocerse los resultados de las encuestas a pie de urna en la sede de su partido, la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem

El obstáculo principal está dentro del propio bloque opositor. Lieberman ha repetido que no entrará en un Gobierno que dependa de Raam o de la Lista Conjunta, ni siquiera mediante apoyo externo. “Formaremos una coalición compuesta solo por partidos sionistas. Sin Raam, sin la Lista Conjunta, sin Shas y sin Judaísmo Unido de la Torá”, escribió en la red social X.

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Para superar ese veto, Eisenkot autorizó estudiar un Gobierno que asuma con la abstención de Raam y de Judaísmo Unido de la Torá, que no votarían contra la investidura aunque se quedaran fuera de la coalición, según informó el portal israelí Ynet.

En el otro campo, Netanyahu recibió el respaldo del Likud, Shas (seis escaños), Poder Judío (siete), de Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso (seis), de Bezalel Smotrich. Judaísmo Unido de la Torá, el partido ultraortodoxo asquenazí con siete diputados, no recomendó a ningún candidato. La formación abandonó la coalición en julio de 2025 por la falta de una ley que garantizara la exención del servicio militar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas, y su abstención dejó a Netanyahu siete apoyos por debajo de los 53 escaños que suma su bloque.

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Tras las elecciones de noviembre de 2022, ese mismo bloque había reunido 64 escaños, con los que Netanyahu volvió al cargo en diciembre de ese año. La legislatura estuvo marcada por la reforma judicial impulsada por Netanyahu en 2023 y por la guerra en Gaza que siguió al ataque de Hamas del 7 de octubre de ese año. Eisenkot, jefe del Estado Mayor entre 2015 y 2019, integró el gabinete de guerra creado tras el ataque junto a Benny Gantz, y ambos lo abandonaron en junio de 2024.

El temor a otra repetición electoral tiene antecedentes recientes. Entre abril de 2019 y marzo de 2021 los israelíes votaron cuatro veces sin que surgiera un Gobierno estable. De ese bloqueo salió en junio de 2021 la coalición de Bennett y Lapid, la primera con un partido árabe, Raam, en el Gobierno, y con Lieberman como ministro de Finanzas. Se disolvió un año después. En la quinta votación, en noviembre de 2022, el bloque de Netanyahu ganó 64 escaños y le devolvió el cargo en diciembre.

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La legislatura que ahora termina estuvo marcada por la reforma judicial impulsada por Netanyahu en 2023 y por la guerra en Gaza. Eisenkot, jefe del Estado Mayor entre 2015 y 2019, integró el gabinete de guerra creado tras el ataque junto a Benny Gantz, y ambos lo abandonaron en junio de 2024.