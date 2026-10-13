República Dominicana

República Dominicana y Venezuela evalúan reanudar la compra directa de combustibles venezolanos

Las petroleras estatales de ambos países deberán negociar precios, volúmenes y plazos para un eventual suministro de AC30 y gas licuado de petróleo, sin anuncios concretos tras la cita de ambos mandatarios en Roma, luego de dos años de tensiones

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (d), saludando a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (d), saludando a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron este lunes en Roma su primer encuentro, en el que abordaron la cooperación energética, las relaciones consulares y el turismo. La reunión se produjo durante el Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según informó la Presidencia dominicana y recogió la agencia EFE, ambos gobiernos evaluaron reanudar la compra directa de combustibles venezolanos. Abinader señaló que las conversaciones se centraron en particular en el AC30 y el gas licuado de petróleo (GLP).

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La eventual operación quedará bajo análisis de las autoridades de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que deberán discutir las condiciones de un posible acuerdo. El intercambio abre un espacio de diálogo económico entre los dos países después de más de dos años de tensiones diplomáticas.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), hablando con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), hablando con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

La reapertura del consulado dominicano en Venezuela

Durante la cita, Abinader se refirió a la reapertura del consulado dominicano en Venezuela. La sede había permanecido cerrada desde 2024, cuando el Gobierno de Santo Domingo cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de julio de ese año, en las que el exdictador Nicolás Maduro fue declarado ganador por el organismo electoral venezolano.

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El 29 de julio de 2024, Caracas exigió el retiro inmediato de los representantes diplomáticos de siete países, entre ellos República Dominicana, por sus posiciones frente a esos comicios. El nuevo acercamiento bilateral permitió la restitución de la oficina consular dominicana en Caracas.

Rodríguez, por su parte, anunció que Venezuela designará próximamente a un cónsul para atender a sus ciudadanos en Santo Domingo. La medida tendría impacto sobre una comunidad que, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), sumaba unas 99,700 personas en República Dominicana hasta febrero de 2026.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), posando junto a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 12/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente, Luis Abinader (i), posando junto a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión este lunes en Roma (Italia). Abinader y Rodríguez, se reunieron en Roma donde conversaron sobre asuntos políticos y económicos, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se celebra en esa ciudad. EFE/ Presidencia de República Dominicana /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

El agradecimiento venezolano por el apoyo tras los terremotos de junio

La vicepresidenta encargada agradeció el respaldo ofrecido por República Dominicana después del doble terremoto que afectó a Venezuela el 24 de junio. De acuerdo con el comunicado de la Presidencia dominicana, un equipo de rescate y personal médico del país caribeño estuvo entre los primeros en llegar tras el sismo.

Rodríguez también manifestó interés en ampliar la cooperación energética y turística. La conversación incluyó, además, una propuesta para organizar una miniserie de béisbol entre las selecciones nacionales, bajo el nombre de “La Revancha”.

El encuentro en Roma ocurre tras los cambios políticos que siguieron a la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Rodríguez ha definido ese proceso como un “nuevo momento político”, con una relación más estrecha con Washington, una apertura a la inversión extranjera y un regreso paulatino del país a espacios de la comunidad internacional.

Sin plazos ni precios: Refidomsa y PDVSA definen las condiciones del acuerdo energético

La reunión no dejó anuncios sobre plazos, volúmenes ni precios para una eventual adquisición de AC30 y GLP. Esos aspectos deberán ser tratados por Refidomsa y PDVSA, mientras ambos gobiernos avanzan en la normalización de sus vínculos diplomáticos y consulares.

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