República Dominicana

Colegio Médico Dominicano convoca a un paro de 24 horas, mientras autoridades aseguran atención de emergencias en la red pública

La protesta de este 13 de octubre exige resolver reclamos sobre incentivos, vacantes y remuneraciones por guardias, mientras las urgencias y cuidados críticos permanecen operativos en los centros estatales de salud

Sala de hospital con personal médico, pacientes en camas, monitores, sueros intravenosos y cajas de instrumental de metal.
El Colegio Médico Dominicano convocó a un paro nacional de 24 horas en República Dominicana ante la falta de acuerdos en la red pública de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La atención médica en República Dominicana enfrenta este martes una nueva jornada de presión gremial. El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó un paro nacional de 24 horas con el argumento de que persisten problemas laborales y acuerdos pendientes en la red pública de salud.

La medida busca que las autoridades retomen las negociaciones sobre incentivos, plazas de trabajo, pagos por guardias entre otras condiciones de seguridad en los hospitales. El gremio sostiene que sus reclamos no han recibido respuestas suficientes, pese a las gestiones realizadas ante distintas instituciones del Estado.

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El paro se desarrolla este 13 de octubre y constituye la segunda convocatoria nacional de suspensión de labores médicas en lo que va de 2026. La primera ocurrió en julio, luego del arresto de un médico y su asistente en La Vega, dentro de una investigación por un presunto caso de mala práctica médica. En aquella ocasión, el CMD denunció irregularidades en el proceso y expresó preocupación por las consecuencias judiciales que podrían enfrentar los profesionales de la salud.

Actualmente, el gremio aseguró que mantendría la atención en las áreas de emergencias y cuidados críticos. Las consultas externas y otros servicios no urgentes podrían sufrir modificaciones durante la jornada, según el alcance que adopte cada centro de salud, señala una publicación de Diario Libre.

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Un paciente con bata azul sentado en una camilla y un médico con uniforme verde que sostiene una tabla con documentos
La convocatoria del 13 de octubre constituye la segunda huelga general de salud en el país durante el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se encuentra en el centro de la discusión?

El CMD reclama el pago del incentivo por antigüedad para médicos con más de 15 años de servicio. También exige una revisión de los pagos por guardias presenciales y por distancia, cuyos montos, de acuerdo con el gremio, se mantienen sin actualización desde hace años.

Los médicos plantean además que las provincias de Samaná y Santiago Rodríguez sean incluidas entre las zonas que reciben incentivos por distancia. A esto se suma el pedido de abrir plazas vacantes y agilizar expedientes de nombramiento que, según la organización, permanecen sin resolución.

Otro punto del reclamo se relaciona con los horarios laborales y la reclasificación de profesionales que completaron programas de especialización. El colegio sostiene que parte del personal médico no ha recibido una categoría laboral o una remuneración acorde con su formación dentro del sistema público.

Un médico con guantes azules palpa la rodilla de un paciente acostado en una camilla junto a un monitor con la imagen de una articulación.
El director del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, propuso retomar el diálogo tras el regreso del presidente Luis Abinader. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad hospitalaria forma parte de las demandas

La seguridad en los centros de salud es otro de los temas incluidos en la convocatoria. El CMD afirma que algunos hospitales carecen de personal de vigilancia o de portería en horas de la noche, una situación que, a su juicio, deja expuestos a médicos, pacientes y familiares.

La organización pidió además que se definan cronogramas para las intervenciones de infraestructura en hospitales públicos. El reclamo apunta a reducir las dificultades operativas que pueden generar obras sin una planificación conocida por el personal y los usuarios de los servicios.

Las autoridades sanitarias anunciaron continuidad de la atención

Frente a la convocatoria, las autoridades sanitarias informaron que los servicios para la población se mantendrían en los establecimientos de la Red Pública de Salud. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, pidió al gremio que suspendiera la medida y propuso retomar el diálogo con el Gobierno.

Landrón señaló que la intención es reanudar las conversaciones tras el regreso al país del presidente Luis Abinader. El funcionario sostuvo que la continuidad de la atención es necesaria para evitar que pacientes con consultas, procedimientos u otros servicios programados resulten afectados.

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