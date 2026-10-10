Las autoridades sanitarias dominicanas notifican un marcado repunte de tosferina y leptospirosis en lo que va de 2026

Una persona camina con botas de goma sobre agua estancada en un barrio residencial tras intensas lluvias, en un contexto de alerta por inundaciones y riesgo de zoonosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) de la República Dominicana registró un alarmante incremento acumulado en los casos de tosferina y leptospirosis durante el año 2026.

Según el boletín de vigilancia epidemiológica correspondiente a la semana 38, la tosferina experimentó un aumento del 680% en su incidencia respecto al mismo período de 2025, mientras que los diagnósticos confirmados de leptospirosis crecieron un 91%, acompañados por un alza en las defunciones asociadas a esta zoonosis.

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Los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) revelan que la tosferina pasó de contabilizar un único caso en el acumulado comparativo de 2025 a ocho casos confirmados en 2026.

Aunque la cifra absoluta parece reducida, el salto porcentual representó la variación relativa más drástica entre las patologías bajo seguimiento prioritario en el territorio dominicano. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo continuo de esta enfermedad bacteriana ante el riesgo que supone para la salud infantil, especialmente en lactantes sin esquema de vacunación completo.

La tosferina, conocida también como pertussis o tos convulsa, es una infección respiratoria de origen bacteriano altamente contagiosa causada por el microorganismo Bordetella pertussis.

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Esta bacteria se adhiere a los cilios de las vías respiratorias superiores y libera toxinas que provocan la inflamación de la mucosa bronquial. La transmisión ocurre mediante gotitas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar.

Sus síntomas iniciales se asemejan a los de un resfriado común, con:

Secreción nasal

Fiebre leve

Tos ocasional.

Una enfermera administra una dosis de vacuna pentavalente en la pierna de un bebé sostenido por su madre en un consultorio pediátrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, tras una o dos semanas, los accesos de tos se vuelven incontrolables y violentos, caracterizados por un silbido agudo al inhalar aire. En bebés y niños pequeños, la condición genera complicaciones graves como neumonía, convulsiones, daño cerebral o asfixia.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social enfoca sus esfuerzos en completar los esquemas de vacunación pentavalente en la población infantil para contener la propagación de la bacteria de la tosferina.

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Los casos confirmados de leptospirosis aumentaron un 91% en 2026

En cuanto a la leptospirosis, el informe epidemiológico oficial mostró que los casos confirmados ascendieron a 279 contagios en 2026, una cifra superior a los 142 casos registrados en el mismo lapso de 2025.

El impacto de este brote también se reflejó en las cifras de mortalidad. El reporte contabilizó 20 fallecimientos acumulados por esta patología, superando las 13 muertes reportadas en el periodo previo.

A pesar de que en la semana epidemiológica 38 no se registraron nuevos diagnósticos confirmados, la tendencia general del año sostiene niveles de alerta en diversas provincias del país.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica producida por bacterias del género Leptospira, que afecta tanto a seres humanos como a animales domésticos y silvestres. Los roedores, en particular las ratas, actúan como los principales reservorios de la bacteria y la expulsan de forma continua a través de su orina.

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Evolución semanal de los casos confirmados de leptospirosis en la República Dominicana entre las semanas epidemiológicas 1 de 2025 y 38 de 2026 (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana).

El contagio en personas ocurre por contacto directo o indirecto con agua o suelo contaminados, habitualmente a través de pequeñas lesiones en la piel o por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. El riesgo de transmisión se incrementa en zonas urbanas y rurales vulnerables tras lluvias intensas e inundaciones, fenómenos que facilitan la dispersión del patógeno.

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, ictericia y, en cuadros severos, fallas renales o hepáticas. Por lo que, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el contacto con aguas estancadas, mantener un control estricto de roedores en las viviendas y acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de fiebre repentina o síntomas respiratorios agudos.

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