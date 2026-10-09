República Dominicana

República Dominicana destinará RD$ 2,000 millones (USD 3,3187.98) recuperados de corrupción a 40 instalaciones deportivas en 15 provincias

La inversión total del programa ascenderá a RD$ 2.232 millones, incluidos RD$ 232 millones gestionados por la Presidencia, y las obras incorporarán espacios accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores

La administración de Luis Abinader asignó el equivalente a USD 33,3 millones para proyectos en 15 provincias, bajo supervisión de una comisión de veeduría.

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El gobierno de República Dominicana anunció que destinará RD$ 2.000 millones (USD 33,3 millones), fondos recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores, a la construcción e intervención de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias del país.

El presidente Luis Abinader informó que las obras incluirán espacios accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores. El mandatario sostuvo que la publicación de los montos y las localidades busca reforzar la transparencia sobre el uso de recursos públicos.

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“Queremos rendir cuentas en términos de transparencia, y más con unos recursos que son recuperados de la corrupción que se están utilizando en infraestructura deportiva”, afirmó Abinader. También señaló que el desvío de dinero estatal impide la ejecución de proyectos para la población.

El jefe de Estado indicó que las instalaciones previstas funcionarán como espacios de encuentro comunitario y de práctica deportiva para jóvenes.

El programa deportivo suma RD$ 2.232 millones

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, precisó que el conjunto de las obras alcanza RD$ 2.232 millones (USD 37,1 millones). De ese total, RD$ 2.000 millones (USD 33,3 millones) provienen de fondos recuperados y la diferencia, de RD$ 232 millones (USD 3,9 millones), será gestionada desde la Presidencia.

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El plan contempla techados, canchas, estadios y complejos en municipios que carecían de espacios para actividades físicas y recreativas (Foto cortesía Presidencia)
El plan contempla techados, canchas, estadios y complejos en municipios que carecían de espacios para actividades físicas y recreativas (Foto cortesía Presidencia)

Cruz afirmó que 26 de los 158 municipios dominicanos no contaban con instalaciones deportivas. Mencionó, entre los espacios que requieren intervenciones, el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega.

Los recursos estarán bajo supervisión de una Comisión de Veeduría, encabezada por Persio Maldonado. Según informó el organismo, el proceso de licitación permitió un ahorro de RD$ 125 millones (USD 2,1 millones) frente al presupuesto inicial proyectado.

La comisión también está integrada por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, el magistrado Milton Ray Guevara, José Joaquín Puello y Luis Mejía Oviedo, conocido como Luisín Mejía.

Las obras alcanzarán provincias del norte, el sur y el este

En La Romana, el Gobierno construirá el techado multiuso de Villa Hermosa, con una inversión cercana a RD$ 32 millones (USD 532 mil). En Santo Domingo, la cancha multiuso de Guanuma contará con más de RD$ 21 millones (USD 349 mil), dentro de un plan que incluye otros 32 techados en esa demarcación.

(Foto cortesía Presidencia)
(Foto cortesía Presidencia)

En Dajabón, el techado multiuso de El Pino recibirá más de RD$ 28 millones (USD 466 mil). La provincia de Espaillat concentrará dos proyectos: el techado de Veragua, por RD$ 31 millones (USD 516 mil), y el multiuso de San Víctor, con más de RD$ 30 millones (USD 499 mil).

En Santiago, las intervenciones incluyen la cancha de Sabana Iglesia, con más de RD$ 30 millones (USD 499 mil), y la de Puñal, con más de RD$ 28 millones (USD 466 mil). En la provincia Duarte, el techado multiuso Eugenio María de Hostos, en el municipio de Hostos, tendrá una asignación de RD$ 31 millones (USD 516 mil).

El sur reunirá 14 proyectos por más de RD$ 713 millones

La región Sur concentrará 14 estructuras deportivas, con un presupuesto superior a RD$ 713 millones (USD 11,9 millones). En Matanzas, provincia Peravia, se construirá un techado por más de RD$ 28 millones (USD 466 mil).

En Los Cacaos, San Cristóbal, se levantará otro espacio deportivo estimado en casi RD$ 25 millones (USD 416 mil). La provincia Independencia contará con el multiuso de La Descubierta, por más de RD$ 32 millones (USD 532 mil), y el de Cristóbal, con RD$ 31 millones (USD 516 mil).

En Elías Piña se prevén obras en Pedro Santana, por casi RD$ 20 millones (USD 333 mil), y en Juan Santiago, por más de RD$ 26 millones (USD 432 mil). San Juan recibirá RD$ 76 millones (USD 1,3 millones) para reparar el estadio de béisbol Hermanos Suárez.

En Barahona se construirán techados multiusos en Fundación, con más de RD$ 31 millones (USD 516 mil); Jaquimeyes, por casi RD$ 30 millones (USD 499 mil); y El Peñón, con unos RD$ 30 millones (USD 499 mil).

Azua sumará intervenciones en Padre Las Casas, con más de RD$ 30 millones (USD 499 mil); Guayabal, más de RD$ 31 millones (USD 516 mil); Las Yayas, unos RD$ 32 millones (USD 532 mil); Tábara Arriba, más de RD$ 31 millones (USD 516 mil); y Pueblo Viejo, con más de RD$ 30 millones (USD 499 mil).

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