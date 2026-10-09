60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

El Ministerio de Interior y Policía formó a estos jóvenes en manejo de emociones, liderazgo comunitario y resolución de disputas. Su misión es trasladar esas herramientas a sus comunidades antes de que los conflictos escalen. (Foto cortesía Ministerio del Interior)

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El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana certificó a 60 jóvenes de la Policía Auxiliar como mediadores de conflictos, dentro de un programa orientado a la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica en las comunidades.

La capacitación estuvo a cargo del Departamento de Mediación, que depende del Viceministerio de Convivencia Ciudadana. Los participantes recibieron sus certificados en un acto realizado en la sede del ministerio, en Santo Domingo.

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La formación incluyó herramientas para intervenir ante conflictos

El programa abordó contenidos vinculados con el manejo de las emociones, la comunicación efectiva, la resolución y mediación de conflictos, la prevención de la violencia, la cultura de paz, el liderazgo comunitario y el trabajo en equipo.

Los jóvenes también recibieron orientación sobre mecanismos de intervención ante situaciones de conflicto, con el objetivo de que puedan acompañar procesos de diálogo y brindar información a las personas involucradas.

Los egresados recibieron herramientas de intervención, liderazgo y trabajo en equipo para identificar conflictos, orientar a las personas involucradas y promover salidas pacíficas de forma responsable en sus entornos locales (Foto cortesía Ministerio del Interior)

La encargada del Departamento de Mediación y coordinadora de la capacitación, Bárbara Suárez, sostuvo que los graduados disponen de recursos para intervenir de forma responsable en sus entornos y procurar salidas basadas en la comunicación.

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“Necesitamos jóvenes que den la cara, sirvan y aporten a su comunidad. Cuando hay liderazgo, la comunidad crece”, afirmó Suárez durante la ceremonia.

El programa busca incorporar a jóvenes a la prevención de la violencia

La funcionaria destacó el interés de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, de integrar a jóvenes en iniciativas enfocadas en la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Faride, simultáneamente ha estado en reuniones de gabinete para abordar el tema de la prevención de la violencia en el país.

La formación de los integrantes de la Policía Auxiliar apunta a que los participantes trasladen los conocimientos adquiridos a sus barrios y contribuyan a identificar, encauzar y reducir disputas antes de que escalen.

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El acto contó con la presencia del coronel José Manuel Hernández Gutiérrez, director de la Policía Auxiliar; el magistrado Manuel Paredes, coordinador del Juzgado de Paz y de la Casa Comunitaria de Justicia del Distrito Nacional; y el coronel Juan Consoró, en representación de la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, la general Celeste Yanet Jiménez Cabral.

Los jóvenes de la Policía Auxiliar dominicana que ahora tienen herramientas para frenar conflictos antes de que escalen (Foto cortesía Ministerio del Interior)

También participó el coronel Gabriel Mercedes, director de la Policía Comunitaria en el Departamento Z-45. Los representantes de las instituciones exhortaron a los jóvenes a ejercer sus nuevas funciones con disciplina y a aplicar las herramientas de mediación en beneficio de la sociedad dominicana.

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En representación de los egresados, Yohanna González Vásquez y Marianny Valera Pérez agradecieron la oportunidad de participar en el proceso y expresaron el compromiso de poner la formación al servicio de sus comunidades y del país.

La invocación religiosa estuvo a cargo del pastor Juan Betances, presidente de la Confraternidad de Pastores de Manganagua, en el Distrito Nacional, quien definió la capacitación como una instancia para reforzar la seguridad y la paz ciudadana. Destacó entonces, el propósito de las nuevas servidoras de la comunidad.