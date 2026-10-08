República Dominicana

Ocho provincias dominicanas permanecen bajo alerta meteorológica por el paso de una onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró máxima vigilancia en la capital y varias demarcaciones ante el peligro de inundaciones y crecidas de ríos por el paso del fenómeno meteorológico

La acumulación de agua por las constantes precipitaciones afectará la circulación vial en sectores vulnerables del sur del país (Cortesía: Diario Libre).
La acumulación de agua por las constantes precipitaciones afectará la circulación vial en sectores vulnerables del sur del país (Cortesía: Diario Libre).
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la República Dominicana colocó a tres demarcaciones en alerta amarilla y a cinco provincias en alerta verde debido al incremento de intensos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por el paso de la onda tropical 55 y la presencia de una vaguada.

Las autoridades meteorológicas informaron que el fenómeno meteorológico se desplaza sobre las aguas del mar Caribe hacia la porción oriental de Cuba, mientras deja a su paso abundante humedad e inestabilidad en la atmósfera del país caribeño.

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La actividad de lluvias comenzó desde tempranas horas de la madrugada de este jueves y mantiene una concentración principal sobre áreas del litoral caribeño, el suroeste, la zona fronteriza, el noreste y la llanura oriental.

El mapa de emergencias emitido por el COE establece el nivel de alerta amarilla para el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal, demarcaciones en las que el riesgo de saturación de suelos e inundaciones urbanas resulta elevadamente crítico. Por su parte, la alerta verde rige para las provincias de Azua, San José de Ocoa, Peravia, Barahona y Monte Plata.

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De acuerdo con el informe oficial del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones afectarán también a municipios de Bahoruco y Pedernales. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como anegamientos de avenidas en zonas urbanas vulnerables.

Aunque la vaguada comenzará a alejarse de manera gradual de la región, los expertos del Indomet indicaron que la humedad remanente propiciará un ambiente muy nublado durante gran parte del día, por lo que las lluvias continuarán extendiéndose hacia el noroeste y otras zonas del interior.

Mapa de alerta meteorológica emitido este 8 de octubre de 2026 por el Centro de Operaciones de Emergencias en la República Dominicana (Cortesía: COE).
Mapa de alerta meteorológica emitido este 8 de octubre de 2026 por el Centro de Operaciones de Emergencias en la República Dominicana (Cortesía: COE).

En relación con el panorama del océano Atlántico, la entidad meteorológica reportó que la tormenta tropical Isaías se fortaleció en el transcurso de las últimas horas hasta convertirse en un huracán de categoría uno, al alcanzar vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora).

Sin embargo, la institución aclaró que el trayecto de este sistema se orienta hacia el norte de Estados Unidos, razón por la cual no representa peligro para el territorio dominicano.

En cuanto a la situación marítima, el oleaje en las zonas costeras se mantendrá entre dos a cuatro pies de altura.

No obstante, las autoridades exhortaron a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en el litoral caribeño a navegar con extrema precaución, debido a los eventos de visibilidad reducida que provocan los aguaceros y al incremento repentino del oleaje dentro de las zonas donde se registren descargas eléctricas.

Este informe incluye las últimas actualizaciones sobre la temporada ciclónica, destacando la evolución del huracán Isaías, el cual no representa peligro para el territorio dominicano, y el pronóstico de lluvias local.

¿Qué es una onda tropical y cómo se diferencia de una tormenta?

Para comprender el origen de los avisos oficiales, es necesario distinguir la estructura de estos eventos meteorológicos. Una onda tropical es un canal elongado de baja presión que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos dentro de la corriente de los vientos alisios sobre el mar Caribe y el océano Atlántico.

Cuando avanza, empuja masas de aire cálido y húmedo que favorecen la formación masiva de nubes, aguaceros intensos y descargas eléctricas. A diferencia de un ciclón más organizado, la onda tropical carece de un centro de circulación cerrado y no posee vientos que giren en forma de espiral.

En cambio, una tormenta tropical se forma cuando las condiciones de la atmósfera permiten que las nubes se organicen alrededor de un centro bien definido de baja presión.

Mientras la onda tropical produce lluvias abundantes y ráfagas de viento dispersas sin un núcleo definido, una tormenta tropical o un huracán concentran la violencia del viento alrededor de una estructura organizada, lo que genera marejadas e impactos de mayor magnitud.

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