El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

El Disney Dream se convirtió en el primer barco de Disney Cruise Line que escala en República Dominicana. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

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Las aguas de Puerto Plata recibieron esta semana una escala inédita para el turismo marítimo del país. El Disney Dream se convirtió en el primer crucero de Disney Cruise Line que llega a República Dominicana, con más de tres mil pasajeros a bordo atraídos por un destino que combina playas, riqueza natural y una oferta turística en expansión.

La embarcación llegó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay, procedente de Port Everglades, en Estados Unidos. Transportaba 3,194 pasajeros y 1,467 tripulantes. La visita incorporó a Puerto Plata como el primer destino dominicano en los itinerarios de la compañía.

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El arribo marca un hito para la actividad de cruceros en República Dominicana. La entrada de Disney Cruise Line amplía la presencia de navieras internacionales en los puertos del país y suma una oferta dirigida, en buena medida, al turismo familiar.

También abre oportunidades para operadores de excursiones, empresas de transporte, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados con las escalas marítimas.

La llegada del Disney Dream coincidió con una jornada de alta actividad en las terminales de Puerto Plata. El Norwegian Prima atracó en Taíno Bay con 3,475 pasajeros y 1,456 tripulantes, mientras que el Carnival Mardi Gras llegó a Amber Cove con 6,151 pasajeros y 1,748 miembros de la tripulación. Entre los tres barcos, la provincia recibió 12,820 pasajeros y 4,671 tripulantes.

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Las autoridades portuarias indicaron que la incorporación de Disney Cruise Line fue resultado de gestiones iniciadas en 2021 entre el Ministerio de Turismo, la Autoridad Portuaria Dominicana y representantes del sector privado. La primera llegada de la naviera estaba prevista inicialmente para noviembre o diciembre, pero la programación se adelantó a octubre.

La escala ocurre mientras el turismo dominicano mantiene una tendencia ascendente. El país acumuló 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre, con llegadas por vía aérea y marítima, según los datos difundidos recientemente por el Ministerio de Turismo.

El puerto Taíno Bay de Puerto Plata recibirá cruceros de Disney Cruise Line impulsando el turismo de alto valor (Foto cortesía Disney Cruisine Line)

En septiembre llegaron 684,831 visitantes a República Dominicana, una cifra que representó un aumento del 16.4% frente al mismo mes de 2025. Los aeropuertos recibieron 533,735 turistas, un alza interanual de 8.8%, mientras que los puertos registraron 151,096 pasajeros de cruceros.

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El movimiento marítimo tuvo el mayor crecimiento mensual. La llegada de cruceristas aumentó 54.7% en comparación con septiembre de 2025, un dato que reforzó el peso de los puertos turísticos en el resultado general. Los pasajeros de cruceros representaron cerca de una quinta parte de las llegadas del mes, aunque el transporte aéreo se mantuvo como la principal vía de entrada de visitantes internacionales.

Estados Unidos encabezó los mercados emisores en septiembre, con el 39% de las llegadas. Canadá ocupó el segundo puesto, con el 11%, seguido por Colombia, con el 9%, y Argentina, con el 7%.

La embarcación desembarcó en la terminal Taíno Bay procedente de Port Everglades con más de tres mil pasajeros. EFE/ Orlando Barría ARCHIVO

La presencia de Disney Cruise Line continuará este mes. El Disney Destiny tiene prevista una escala en Puerto Plata el 22 de octubre, que será la segunda visita de la compañía a territorio dominicano. Para octubre, las autoridades proyectan 43 escalas de cruceros en el país, de las cuales 38 se concentrarán en Puerto Plata.

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