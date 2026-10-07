República Dominicana

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

La embarcación arribó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay con 3,194 viajeros y 1,467 tripulantes, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, e incorporó a Puerto Plata a los itinerarios de la naviera

El Disney Dream se convirtió en el primer barco de Disney Cruise Line que escala en República Dominicana. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
El Disney Dream se convirtió en el primer barco de Disney Cruise Line que escala en República Dominicana. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Guardar

Las aguas de Puerto Plata recibieron esta semana una escala inédita para el turismo marítimo del país. El Disney Dream se convirtió en el primer crucero de Disney Cruise Line que llega a República Dominicana, con más de tres mil pasajeros a bordo atraídos por un destino que combina playas, riqueza natural y una oferta turística en expansión.

La embarcación llegó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay, procedente de Port Everglades, en Estados Unidos. Transportaba 3,194 pasajeros y 1,467 tripulantes. La visita incorporó a Puerto Plata como el primer destino dominicano en los itinerarios de la compañía.

PUBLICIDAD

El arribo marca un hito para la actividad de cruceros en República Dominicana. La entrada de Disney Cruise Line amplía la presencia de navieras internacionales en los puertos del país y suma una oferta dirigida, en buena medida, al turismo familiar.

También abre oportunidades para operadores de excursiones, empresas de transporte, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados con las escalas marítimas.

La llegada del Disney Dream coincidió con una jornada de alta actividad en las terminales de Puerto Plata. El Norwegian Prima atracó en Taíno Bay con 3,475 pasajeros y 1,456 tripulantes, mientras que el Carnival Mardi Gras llegó a Amber Cove con 6,151 pasajeros y 1,748 miembros de la tripulación. Entre los tres barcos, la provincia recibió 12,820 pasajeros y 4,671 tripulantes.

PUBLICIDAD

Las autoridades portuarias indicaron que la incorporación de Disney Cruise Line fue resultado de gestiones iniciadas en 2021 entre el Ministerio de Turismo, la Autoridad Portuaria Dominicana y representantes del sector privado. La primera llegada de la naviera estaba prevista inicialmente para noviembre o diciembre, pero la programación se adelantó a octubre.

La escala ocurre mientras el turismo dominicano mantiene una tendencia ascendente. El país acumuló 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre, con llegadas por vía aérea y marítima, según los datos difundidos recientemente por el Ministerio de Turismo.

El puerto Taíno Bay de Puerto Plata recibirá cruceros de Disney Cruise Line impulsando el turismo de alto valor (Foto cortesía Disney Cruisine Line)
El puerto Taíno Bay de Puerto Plata recibirá cruceros de Disney Cruise Line impulsando el turismo de alto valor (Foto cortesía Disney Cruisine Line)

En septiembre llegaron 684,831 visitantes a República Dominicana, una cifra que representó un aumento del 16.4% frente al mismo mes de 2025. Los aeropuertos recibieron 533,735 turistas, un alza interanual de 8.8%, mientras que los puertos registraron 151,096 pasajeros de cruceros.

El movimiento marítimo tuvo el mayor crecimiento mensual. La llegada de cruceristas aumentó 54.7% en comparación con septiembre de 2025, un dato que reforzó el peso de los puertos turísticos en el resultado general. Los pasajeros de cruceros representaron cerca de una quinta parte de las llegadas del mes, aunque el transporte aéreo se mantuvo como la principal vía de entrada de visitantes internacionales.

Estados Unidos encabezó los mercados emisores en septiembre, con el 39% de las llegadas. Canadá ocupó el segundo puesto, con el 11%, seguido por Colombia, con el 9%, y Argentina, con el 7%.

La embarcación desembarcó en la terminal Taíno Bay procedente de Port Everglades con más de tres mil pasajeros. EFE/ Orlando Barría ARCHIVO
La embarcación desembarcó en la terminal Taíno Bay procedente de Port Everglades con más de tres mil pasajeros. EFE/ Orlando Barría ARCHIVO

La presencia de Disney Cruise Line continuará este mes. El Disney Destiny tiene prevista una escala en Puerto Plata el 22 de octubre, que será la segunda visita de la compañía a territorio dominicano. Para octubre, las autoridades proyectan 43 escalas de cruceros en el país, de las cuales 38 se concentrarán en Puerto Plata.

Temas Relacionados

DisneyPuerto PlataCrucerosRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Persecución de 12 horas en República Dominicana: Interceptan una ‘go fast’ con casi 400 paquetes de cocaína

Las autoridades detuvieron a dos dominicanos durante la operación de más de 12 horas, activada por información de inteligencia y ejecutada con apoyo marítimo, aéreo y terrestre al sur de Punta Salinas

Persecución de 12 horas en República Dominicana: Interceptan una ‘go fast’ con casi 400 paquetes de cocaína

República Dominicana acumula 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026

El ministro de Turismo, David Collado, informó que septiembre dejó un récord de 684 mil llegadas turísticas

República Dominicana acumula 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

Los agentes de la DICRIM capturaron a Luis Miguel Sánchez Lebrón y Justo Ramón Durán Jiménez tras una pesquisa coordinada con el Ministerio Público por hechos ocurridos el 22 de septiembre en Santiago

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

La XI Semana de la Energía reúne en Santo Domingo a gobiernos, organismos multilaterales y sector privado de América Latina y el Caribe en torno a metas que el país anfitrión ya comenzó a cumplir

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

Las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron el 94.1% de las compañías que importaron mercancías en 2025, aunque las grandes firmas reunieron el 62.5% del valor total de las compras externas

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

TECNO

Call of Duty: Modern Warfare 4: cómo jugar la campaña en acceso anticipado con Nvidia GeForce RTX

Call of Duty: Modern Warfare 4: cómo jugar la campaña en acceso anticipado con Nvidia GeForce RTX

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

MUNDO

El Consejo de Seguridad fracasó en su quinto intento para designar al próximo secretario General de la ONU

El Consejo de Seguridad fracasó en su quinto intento para designar al próximo secretario General de la ONU

Marco Rubio afirmó que Irán no controla el estrecho de Ormuz y que el petróleo fluye casi al nivel previo a la guerra

La planta ornamental que se convirtió en una amenaza para la biodiversidad y alarga la temporada de alergias en un país europeo

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Las universidades británicas piden a sus académicos revelar vínculos con China tras un alerta de espionaje