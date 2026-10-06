República Dominicana

Policía incautó más de 800 porciones de drogas y armas en operativos en República Dominicana

Las intervenciones en Monte Plata y Santo Domingo Norte permitieron ocupar armas, balanzas, teléfonos y efectivo, mientras las evidencias serán enviadas a las dependencias correspondientes para su análisis y ampliación de las pesquisas

El refuerzo de los patrullajes y las acciones contra el microtráfico responden al incremento de homicidios registrado durante septiembre en el país. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
El refuerzo de los patrullajes y las acciones contra el microtráfico responden al incremento de homicidios registrado durante septiembre en el país. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
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La secuencia de operativos dejó más de 800 porciones de presuntas drogas, armas de fuego y otros objetos ilícitos incautados en dos zonas de República Dominicana, en medio de los refuerzos policiales desplegados ante la preocupación por hechos de violencia registrados en los últimos meses.

El primer operativo tuvo lugar en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva detuvieron a dos hombres y les decomisaron más de 600 porciones de sustancias que serán sometidas a análisis.

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En una intervención en la calle Proyecto, en el sector Tarana, fue arrestado Inocencio de Jesús Javier Peña, de 33 años. Según el informe policial, los agentes le ocuparon más de 400 porciones de presuntas drogas, entre ellas un material rocoso que se presume era crack.

Durante ese procedimiento, la Policía también incautó una pistola Glock sin documentación, un cargador y 30 cápsulas. De forma inmediata las autoridades no informaron si el arma había sido utilizada en algún hecho delictivo previo.

De forma parelela en el mismo municipio, los agentes apresaron a Miguel Starly Peña Rivera, de 24 años, a quien atribuyen la posesión de 256 porciones de presuntas sustancias ilícitas. En ese caso fue ocupada una pistola Taurus sin documentos y un teléfono celular.

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Las intervenciones realizadas en Monte Plata y Sabana Perdida resultaron en la captura de cinco personas que quedaron a disposición de la justicia. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Las intervenciones realizadas en Monte Plata y Sabana Perdida resultaron en la captura de cinco personas que quedaron a disposición de la justicia. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Cinco detenidos en dos intervenciones policiales

Con los dos arrestos en Monte Plata y las tres capturas posteriores en Sabana Perdida, los operativos dejaron al menos cinco detenidos. Todos quedaron bajo control de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

Las intervenciones forman parte de la respuesta policial ante los episodios de violencia que han generado preocupación en distintos puntos del país. Durante septiembre se reportó un aumento de los homicidios, mientras las autoridades reforzaron los patrullajes, las investigaciones y las acciones contra el microtráfico.

La Policía ha sostenido que los operativos buscan retirar armas ilegales y sustancias controladas de circulación, además de identificar a personas que podrían estar vinculadas con actividades delictivas.

La Policía de República Dominicana apresó a Miguel Starly Peña Rivera en posesión de 256 porciones de drogas y un arma Taurus sin documentación. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La Policía de República Dominicana apresó a Miguel Starly Peña Rivera en posesión de 256 porciones de drogas y un arma Taurus sin documentación. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

En Sabana Perdida ocuparon 211 porciones y un arma ilegal

El segundo caso ocurrió en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, donde miembros de la Subdirección de Inteligencia (DINTEL) arrestaron a tres personas durante varios operativos focalizados contra el microtráfico.

Los agentes informaron el decomiso de 211 porciones de presuntas drogas, entre ellas polvo blanco que se presume era cocaína, material rocoso presuntamente crack y vegetal verde que sería marihuana.

Además, ocuparon un arma de fuego de procedencia ilegal, armas blancas, un cargador, seis cápsulas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las balanzas y los teléfonos celulares serán incorporados a la investigación, que busca establecer el origen de las sustancias y determinar si los detenidos integraban una estructura de distribución local.

En Sabana Grande de Boyá, los agentes arrestaron a Inocencio de Jesús Javier Peña con más de 400 porciones de sustancias ilícitas y una pistola. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
En Sabana Grande de Boyá, los agentes arrestaron a Inocencio de Jesús Javier Peña con más de 400 porciones de sustancias ilícitas y una pistola. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La suma de los decomisos en Monte Plata y Sabana Perdida supera las 800 porciones de presuntas sustancias narcóticas. Las autoridades indicaron que las evidencias serán remitidas a los departamentos correspondientes para su análisis y para ampliar las pesquisas sobre los casos.

Durante las últimas semanas las autoridades no solo han reportado un incremento en la detección de drogas, sino también en ilícitos como chalecos antibalas que simulan uniformes policiales que podrían ser utilizados por las estructuras criminales para pasar desapercibidas en las calles.

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