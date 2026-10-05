República Dominicana destinará $6.3 millones a proyectos para convertir el sargazo en recursos productivos

Fotografía de archivo de sargazo acumulado en una playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

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El sargazo que llega a las playas de República Dominicana podría dejar de tener como único destino el retiro de la costa. Esta biomasa se perfila como materia prima para modelos de economía circular, con aplicaciones en fertilizantes de algas, productos para la industria cosmética e incluso tejidos vegetales, esto podría ser posible a través de un nuevo programa busca financiar proyectos locales para su manejo y aprovechamiento.

El plan contará con $6.3 millones para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen iniciativas de recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento del sargazo. La propuesta apunta a dar financiamiento de largo plazo a negocios que, además de retirar el material acumulado en áreas costeras, presenten alternativas de uso bajo criterios de seguridad y protección ambiental.

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El programa será financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Unión Europea (UE) y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, según una publicación de Diario Libre.

Dos trabajadores limpian una playa cubierta de sargazo en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El programa combina préstamos y asistencia técnica

La mayor parte de los recursos, $5.1 millones, provendrá de EIB Global, la división de desarrollo del BEI. El dinero será entregado a Banco Adopem en forma de préstamo, con el respaldo de una garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus de la Comisión Europea.

La operación todavía requiere la aprobación de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. Una vez autorizada, Banco Adopem canalizará los créditos hacia pequeñas empresas que suelen tener restricciones para obtener financiamiento en el sistema financiero.

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Los proyectos podrán abarcar distintas etapas de la cadena de manejo del sargazo. Entre ellas figuran la recolección en playas y zonas costeras, el traslado hacia puntos de tratamiento, el secado, el almacenamiento y la transformación del material. Las entidades involucradas buscan que cada iniciativa cumpla con condiciones de viabilidad financiera y con controles frente a eventuales riesgos sanitarios o ambientales.

El sargazo en República Dominicana se perfila como materia prima para la elaboración de fertilizantes, cosméticos y tejidos.

Los fondos apoyarán la preparación de proyectos

El paquete incorpora $1.2 millones para asistencia técnica, aportados por la Comisión Europea. Esos recursos estarán disponibles para Banco Adopem y otras entidades financieras dominicanas que participen en el diseño de líneas de crédito destinadas a negocios vinculados al sargazo.

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La asistencia incluirá apoyo para identificar proyectos que puedan recibir préstamos, preparar planes de negocio y diseñar productos financieros adecuados a cada actividad. También prevé capacitación sobre requisitos regulatorios, protección del ambiente y medidas de seguridad para quienes manipulen la biomasa.

El programa tomará como base un estudio sobre la cadena de valor del sargazo que encargó el BEI y financió Luxemburgo a través del Fondo para la Inclusión Financiera. El documento fue presentado en junio de 2025 ante instituciones dominicanas que trabajan con emprendedores y pequeñas empresas.

República Dominicana tiene asignada una meta de recolección de 150,000 toneladas de biomasa hasta 2027. Crédito: Reuters

La meta contempla retirar 150,000 toneladas en el país

La iniciativa se integra a un objetivo regional de recolección de 660,000 toneladas de sargazo hasta 2027 en el Caribe. De esa cifra, República Dominicana tendría asignada una meta de 150,000 toneladas.

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La acumulación de sargazo afecta de forma recurrente a las comunidades costeras, las playas, la actividad turística, la pesca y los ecosistemas marinos. El nuevo esquema busca que parte de ese material ingrese en circuitos productivos, siempre que existan capacidades técnicas, controles y condiciones comerciales para hacerlo.

El anuncio fue realizado durante la Cuarta Conferencia Global Gateway Unión Europea-Caribe sobre el Sargazo, celebrada en Cancún, México. La iniciativa reúne a gobiernos, instituciones financieras, investigadores y empresas con el propósito de promover soluciones para el manejo de esta biomasa en la región.