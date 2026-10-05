República Dominicana

República Dominicana destinará $6.3 millones a proyectos para convertir el sargazo en recursos productivos

La iniciativa, financiada por el BEI, la Unión Europea y Banco Adopem, respaldará a mipymes dedicadas a recolectar, trasladar, almacenar y tratar la biomasa bajo condiciones ambientales y sanitarias definidas

Fotografía de archivo de sargazo acumulado en una playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo de sargazo acumulado en una playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Guardar

El sargazo que llega a las playas de República Dominicana podría dejar de tener como único destino el retiro de la costa. Esta biomasa se perfila como materia prima para modelos de economía circular, con aplicaciones en fertilizantes de algas, productos para la industria cosmética e incluso tejidos vegetales, esto podría ser posible a través de un nuevo programa busca financiar proyectos locales para su manejo y aprovechamiento.

El plan contará con $6.3 millones para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen iniciativas de recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento del sargazo. La propuesta apunta a dar financiamiento de largo plazo a negocios que, además de retirar el material acumulado en áreas costeras, presenten alternativas de uso bajo criterios de seguridad y protección ambiental.

PUBLICIDAD

El programa será financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Unión Europea (UE) y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, según una publicación de Diario Libre.

Dos trabajadores limpian una playa cubierta de sargazo en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Dos trabajadores limpian una playa cubierta de sargazo en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El programa combina préstamos y asistencia técnica

La mayor parte de los recursos, $5.1 millones, provendrá de EIB Global, la división de desarrollo del BEI. El dinero será entregado a Banco Adopem en forma de préstamo, con el respaldo de una garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus de la Comisión Europea.

La operación todavía requiere la aprobación de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. Una vez autorizada, Banco Adopem canalizará los créditos hacia pequeñas empresas que suelen tener restricciones para obtener financiamiento en el sistema financiero.

PUBLICIDAD

Los proyectos podrán abarcar distintas etapas de la cadena de manejo del sargazo. Entre ellas figuran la recolección en playas y zonas costeras, el traslado hacia puntos de tratamiento, el secado, el almacenamiento y la transformación del material. Las entidades involucradas buscan que cada iniciativa cumpla con condiciones de viabilidad financiera y con controles frente a eventuales riesgos sanitarios o ambientales.

El sargazo en República Dominicana se perfila como materia prima para la elaboración de fertilizantes, cosméticos y tejidos.
El sargazo en República Dominicana se perfila como materia prima para la elaboración de fertilizantes, cosméticos y tejidos.

Los fondos apoyarán la preparación de proyectos

El paquete incorpora $1.2 millones para asistencia técnica, aportados por la Comisión Europea. Esos recursos estarán disponibles para Banco Adopem y otras entidades financieras dominicanas que participen en el diseño de líneas de crédito destinadas a negocios vinculados al sargazo.

La asistencia incluirá apoyo para identificar proyectos que puedan recibir préstamos, preparar planes de negocio y diseñar productos financieros adecuados a cada actividad. También prevé capacitación sobre requisitos regulatorios, protección del ambiente y medidas de seguridad para quienes manipulen la biomasa.

El programa tomará como base un estudio sobre la cadena de valor del sargazo que encargó el BEI y financió Luxemburgo a través del Fondo para la Inclusión Financiera. El documento fue presentado en junio de 2025 ante instituciones dominicanas que trabajan con emprendedores y pequeñas empresas.

República Dominicana tiene asignada una meta de recolección de 150,000 toneladas de biomasa hasta 2027. Crédito: Reuters
República Dominicana tiene asignada una meta de recolección de 150,000 toneladas de biomasa hasta 2027. Crédito: Reuters

La meta contempla retirar 150,000 toneladas en el país

La iniciativa se integra a un objetivo regional de recolección de 660,000 toneladas de sargazo hasta 2027 en el Caribe. De esa cifra, República Dominicana tendría asignada una meta de 150,000 toneladas.

La acumulación de sargazo afecta de forma recurrente a las comunidades costeras, las playas, la actividad turística, la pesca y los ecosistemas marinos. El nuevo esquema busca que parte de ese material ingrese en circuitos productivos, siempre que existan capacidades técnicas, controles y condiciones comerciales para hacerlo.

El anuncio fue realizado durante la Cuarta Conferencia Global Gateway Unión Europea-Caribe sobre el Sargazo, celebrada en Cancún, México. La iniciativa reúne a gobiernos, instituciones financieras, investigadores y empresas con el propósito de promover soluciones para el manejo de esta biomasa en la región.

Temas Relacionados

República DominicanaEconomía circularBanco Europeo de InversionesSargazoMedio AmbientePlayas dominicanaseconomía circularProblema ambientalUsosUso agrícolaMicro empresas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

El operativo coordinado por Medio Ambiente intervino cuatro sectores de la reserva en Verón, donde participaron el SENPA, el Ministerio Público, el Ejército y la Dirección General de Migración dominicana

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

Golpe al narcotráfico: interceptan dos lanchas con 749 paquetes de cocaína y recuperan a mono exótico en República Dominicana

Las fuerzas de seguridad neutralizaron dos embarcaciones rápidas al sur de Punta Salinas durante acciones coordinadas con apoyo de organismos de Estados Unidos

Golpe al narcotráfico: interceptan dos lanchas con 749 paquetes de cocaína y recuperan a mono exótico en República Dominicana

Pacientes dominicanos evitarán viajes semanales para recibir diálisis y atención especializada en San José de Ocoa

La gobernadora Josefa Castillo indicó que la apertura permitirá tratar en la provincia a personas con diabetes y otras condiciones, antes obligadas a desplazarse hacia Santo Domingo u otras demarcaciones

Pacientes dominicanos evitarán viajes semanales para recibir diálisis y atención especializada en San José de Ocoa

Dos delincuentes “altamente peligrosos” buscados en República Dominicana murieron tras tiroteos con la Policía

La institución policial informó que los sospechosos, localizados el sábado en procedimientos separados, habrían atacado a los investigadores al intentar huir y fallecieron luego de ser trasladados a centros hospitalarios

Dos delincuentes “altamente peligrosos” buscados en República Dominicana murieron tras tiroteos con la Policía

12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, pese a caída del 55%, según estimaciones de la OPS

El dato mantiene la maternidad en menores de edad como un desafío sanitario, pese a la reducción registrada desde 2017 en los nacimientos del grupo de 15 a 19 años en el país

12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, pese a caída del 55%, según estimaciones de la OPS

TECNO

Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

MacBook Pro tendría un gran cambio: Apple prepara un modelo táctil, OLED y ultraligero

Así puedes convertir a Las Guerreras K-pop en personajes de Los Picapiedra

Fortuna de Elon Musk: en cuánto supera a las de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg juntas

Apple aplazaría varios meses la llegada de Siri AI a usuarios de iPhone y iPad en Europa

ENTRETENIMIENTO

'Avengers: Endgame' derroca a 'Avatar' por segunda vez en la taquilla mundial

'Avengers: Endgame' derroca a 'Avatar' por segunda vez en la taquilla mundial

Quién es Joseph Zada, el actor que interpretará al joven Haymitch en la nueva película de “Los Juegos del Hambre”

Phil Collins y Paul McCartney pusieron punto final a una pelea que duro más de 20 años: “Le pedí disculpas”

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

MUNDO

Netanyahu prometió capturar a todos los terroristas del 7 de octubre y el gobierno israelí dice que ya fueron eliminados 4.000

Netanyahu prometió capturar a todos los terroristas del 7 de octubre y el gobierno israelí dice que ya fueron eliminados 4.000

Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

La dramática cuenta regresiva para salvar al perro de asistencia que lleva 545 días encerrado y enfrenta una orden de eutanasia en Texas