República Dominicana

Detienen al acusado de asaltar y amordazar al actor dominicano Kenny Grullón

El sospechoso fue localizado por agentes de la DICRIM mediante una orden judicial por un hecho ocurrido el 2 de septiembre en la Zona Universitaria del Distrito Nacional

La Policía dominicana exhibió datos de causas por amenazas, violencia doméstica, atracos y sustracción de motocicletas atribuidas al hombre apresado en Haina (Foto cortesía Policía Nacional)
La Policía dominicana exhibió datos de causas por amenazas, violencia doméstica, atracos y sustracción de motocicletas atribuidas al hombre apresado en Haina (Foto cortesía Policía Nacional)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó que detuvo en Haina a un hombre acusado de ingresar a la casa del actor y humorista Kenny Grullón, amenazarlo con un objeto punzocortante y sustraerle dinero y pertenencias. Durante el operativo, los agentes recuperaron el teléfono celular y el anillo de matrimonio de la víctima, según la institución.

El arrestado es Yefry Manuel J., alias “Babo” y “Jefry”, de 30 años. Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) lo localizaron en Haina, provincia de San Cristóbal, en cumplimiento de la orden de arresto “2026-AJ0086136″.

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La Policía sostuvo que el sospechoso habría entrado el 2 de septiembre a la residencia de Grullón, en la Zona Universitaria del Distrito Nacional, tras forzar una puerta posterior. Según el reporte, luego lo amenazó, lo amordazó y le quitó un iPhone 13 Pro Max, un anillo de oro amarillo y su efectivo.

Recuperaron el celular y el anillo de matrimonio del actor

Los investigadores recuperaron el iPhone 13 Pro Max y el anillo de matrimonio que, de acuerdo con el informe policial, pertenecen a Kenny Grullón.

La presentación difundida tras la captura sitúa los antecedentes documentados entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025 en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional (Foto cortesía Policía Nacional)
La presentación difundida tras la captura sitúa los antecedentes documentados entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025 en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional (Foto cortesía Policía Nacional)

La pesquisa estuvo a cargo de personal de la DICRIM, bajo la coordinación de la fiscal Liyanny del Orbe María, de la jurisdicción del Distrito Nacional.

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La institución no precisó el monto de efectivo que habría sido robado ni informó si Yefry Manuel contaba con representación legal al momento de la detención.

Nueve registros documentados entre 2020 y 2025

En las imágenes de una presentación policial difundidas junto con el reporte, la institución indicó que Jiménez tiene nueve registros documentados, correspondientes al período comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2025.

Ese dato difiere del texto inicial de la Policía, que le atribuye “más de diez registros” por distintos delitos. Las imágenes ubican los antecedentes documentados en San Cristóbal, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Entre los expedientes expuestos aparece una orden de arresto fechada el 25 de marzo de 2024, emitida en San Cristóbal por una presunta violación al artículo 309-2 del Código Penal Dominicano. El registro se vincula con una denuncia por violencia doméstica, amenazas y agresión contra su expareja.

Las imágenes policiales muestran nueve registros del acusado por el asalto a Kenny Grullón (Foto cortesía Policía Nacional)
Las imágenes policiales muestran nueve registros del acusado por el asalto a Kenny Grullón (Foto cortesía Policía Nacional)

Las imágenes también exhiben un caso registrado el 16 de junio de 2024 en Santo Domingo Oeste, catalogado como robo mediante atraco. El documento refiere una denuncia presentada por un hombre identificado como Benjamín Pérez Hernández por un hecho ocurrido alrededor de las 07:00 horas en la avenida México, en el sector Buenos Aires.

Los registros previos no equivalen a una condena judicial

El informe de la Policía menciona, además, investigaciones por robos con violencia y sustracción de motocicletas en Los Bajos de Haina, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, correspondientes a 2020, 2021 y 2024.

En uno de los casos de 2024, según el reporte, cámaras de seguridad registraron al detenido durante el robo de una motocicleta. Los antecedentes mencionados por las autoridades corresponden a denuncias, órdenes e investigaciones previas y no implican por sí mismos una condena judicial.

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