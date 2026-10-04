República Dominicana

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

El operativo coordinado por Medio Ambiente intervino cuatro sectores de la reserva en Verón, donde participaron el SENPA, el Ministerio Público, el Ejército y la Dirección General de Migración dominicana

Las autoridades de República Dominicana retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal en el Monumento Natural Hoyo Claro. (Foto cortesía Medio Ambiente )
Las autoridades de República Dominicana retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal en el Monumento Natural Hoyo Claro. (Foto cortesía Medio Ambiente )
Guardar

Las autoridades dominicanas retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal dentro del Monumento Natural Hoyo Claro, un área protegida situada en la zona de Verón, en el este de República Dominicana. La intervención abarcó cuatro puntos donde se habían ocupado terrenos que forman parte de esa reserva natural.

Hoyo Claro es una zona natural con un cenote de agua cristalina y poca presencia de turismo a pesar de su cercanía con Punta Cana.

PUBLICIDAD

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contó con la participación de autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ministerio Público, el Ejército de República Dominicana y la Dirección General de Migración. Técnicos de Fiscalización Ambiental y representantes de la Dirección Jurídica también acompañaron las actuaciones.

Según la información oficial, las estructuras que en la mayoría de casos funcionaban como viviendas de laminas, estaban instaladas dentro de terrenos protegidos del Monumento Natural Hoyo Claro, según declararon las autoridades. Las autoridades procedieron con el desmontaje para recuperar las áreas ocupadas y evitar que se consoliden nuevas construcciones dentro de los límites de la reserva.

PUBLICIDAD

Los equipos utilizaron maquinaria pesada como bulldozers y palas mecánicas para demoler construcciones de lámina y concreto. (Foto cortesía Medio Ambiente )
Los equipos utilizaron maquinaria pesada como bulldozers y palas mecánicas para demoler construcciones de lámina y concreto. (Foto cortesía Medio Ambiente )

El operativo abarcó cuatro sectores del área protegida

Entre las instalaciones retiradas había una construcción de concreto y otra que solo tenía columnas levantadas. Para despejar los espacios intervenidos, los equipos utilizaron maquinaria pesada, entre ella un bulldozer y una pala mecánica.

La operación se concentró en cuatro sectores de Hoyo Claro, una zona natural bajo protección estatal. El Ministerio de Medio Ambiente no detalló la superficie afectada por las ocupaciones ni informó sobre posibles responsables identificados durante la jornada.

La Dirección de Fiscalización Ambiental indicó que las edificaciones parecían haber sido abandonadas poco antes de la llegada de los funcionarios. En algunos puntos, los equipos encontraron calderos con alimentos en cocción, aunque no había personas en el lugar al momento de la intervención.

El hallazgo sugiere que las construcciones tenían presencia reciente, aunque las autoridades no difundieron información sobre quiénes utilizaban las instalaciones ni desde cuándo se encontraban en el área protegida.

Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades anunciaron vigilancia para evitar nuevas ocupaciones

El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que mantendrá una política de tolerancia cero frente a las ocupaciones ilegales en áreas protegidas. Tras el retiro de las estructuras, anunció que habrá vigilancia en los sectores intervenidos para prevenir nuevos intentos de construcción.

La institución señaló que el seguimiento estará a cargo de sus equipos junto con los organismos que participaron en el operativo. El objetivo es verificar que no vuelvan a levantarse edificaciones dentro de los terrenos protegidos y aplicar la normativa ambiental vigente.

La intervención forma parte de las acciones estatales vinculadas con el Decreto 615-26. Esa disposición declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención y el combate del denominado terrorismo medioambiental.

De acuerdo con el Gobierno dominicano, el decreto busca fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la protección ambiental, la persecución de infracciones y la seguridad territorial. En el caso de Hoyo Claro, las autoridades enfocaron la acción en la recuperación de espacios que pertenecen a una zona natural protegida.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que continuará con las verificaciones sobre los hallazgos registrados durante el operativo. Hasta el momento, no se comunicaron detenciones ni sanciones relacionadas con las 73 estructuras desmontadas.

Temas Relacionados

República DominicanaConservación ambientalMedio AmbienteServicio Nacional de Protección AmbientalMonumento Natural Hoyo ClaroÁrea natural protegidaÁrea naturalUsurpación de terrenosApropiación ilegal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana ha incautado 16,671 kilogramos de drogas durante el segundo trimestre de 2026

El reporte basado en el Sistema de Administración de Información Criminal atribuye la mayor proporción a cannabis, seguida por cocaína, y registra además crack, hachís, opio y éxtasis en el periodo

República Dominicana ha incautado 16,671 kilogramos de drogas durante el segundo trimestre de 2026

República Dominicana reduce los casos confirmados de malaria un 82.46%

Aunque los casos confirmados de malaria disminuyeron, las notificaciones sospechosas superaron las 52 mil hasta la semana 37 de 2026, según el boletín epidemiológico oficial

República Dominicana reduce los casos confirmados de malaria un 82.46%

República Dominicana acumula 1,403 muertes infantiles en 2026 y el 84% corresponde a recién nacidos

Las cifras de las autoridades sanitarias destacan que los partos prematuros, la falta de oxígeno en el alumbramiento y la sepsis provocaron la inmensa mayoría de las decesos tempranos

República Dominicana acumula 1,403 muertes infantiles en 2026 y el 84% corresponde a recién nacidos

Violó, golpeó y robó a una mujer: haitiano recibe 15 años de prisión en República Dominicana

La sentencia responsabiliza al ciudadano haitiano por el ataque cometido contra una mujer en Villa Bao en junio de 2024, tras las pruebas aportadas por la Fiscalía y las declaraciones durante el juicio

Violó, golpeó y robó a una mujer: haitiano recibe 15 años de prisión en República Dominicana

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destina USD 1,000 millones ante un posible súper Niño en la región

El organismo regional asignó recursos para anticipar desastres, atender contingencias y proteger comunidades expuestas durante el ciclo previsto para 2026 y 2027, cuyos impactos variarían según los países y territorios de América Latina y el Caribe

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destina USD 1,000 millones ante un posible súper Niño en la región

TECNO

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

GPT-6 Astra, de OpenAI, no pudo vencer a un bot humano en StarCraft y copió su código para ganar

OpenAI enfrenta una nueva citación judicial por los riesgos cibernéticos de sus modelos de IA

Adiós a las sanciones automáticas: California exige supervisión humana antes de despedir por IA

Pikachu viaja al espacio: Pokémon se une a la Agencia Espacial Europea por la Semana Mundial del Espacio

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”

La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”

La vez que Ethan Hawke insultó a un director de cine sin saber que lo estaba escuchando

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

Final explicado de 'Te conozco', la serie turca que es lo más visto en Netflix

MUNDO

Un epidemiólogo ruso acusó al Kremlin de ocultar la causa de muerte de una mujer en Siberia por posible peste neumónica

Un epidemiólogo ruso acusó al Kremlin de ocultar la causa de muerte de una mujer en Siberia por posible peste neumónica

EEUU retiró sus bombarderos de la base británica de Fairford mientras Londres investiga un presunto complot vinculado a Irán

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible

Alerta en Rusia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica en Siberia