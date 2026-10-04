Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

Las autoridades de República Dominicana retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal en el Monumento Natural Hoyo Claro. (Foto cortesía Medio Ambiente )

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Las autoridades dominicanas retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal dentro del Monumento Natural Hoyo Claro, un área protegida situada en la zona de Verón, en el este de República Dominicana. La intervención abarcó cuatro puntos donde se habían ocupado terrenos que forman parte de esa reserva natural.

Hoyo Claro es una zona natural con un cenote de agua cristalina y poca presencia de turismo a pesar de su cercanía con Punta Cana.

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El operativo fue coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contó con la participación de autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ministerio Público, el Ejército de República Dominicana y la Dirección General de Migración. Técnicos de Fiscalización Ambiental y representantes de la Dirección Jurídica también acompañaron las actuaciones.

Según la información oficial, las estructuras que en la mayoría de casos funcionaban como viviendas de laminas, estaban instaladas dentro de terrenos protegidos del Monumento Natural Hoyo Claro, según declararon las autoridades. Las autoridades procedieron con el desmontaje para recuperar las áreas ocupadas y evitar que se consoliden nuevas construcciones dentro de los límites de la reserva.

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Los equipos utilizaron maquinaria pesada como bulldozers y palas mecánicas para demoler construcciones de lámina y concreto. (Foto cortesía Medio Ambiente )

El operativo abarcó cuatro sectores del área protegida

Entre las instalaciones retiradas había una construcción de concreto y otra que solo tenía columnas levantadas. Para despejar los espacios intervenidos, los equipos utilizaron maquinaria pesada, entre ella un bulldozer y una pala mecánica.

La operación se concentró en cuatro sectores de Hoyo Claro, una zona natural bajo protección estatal. El Ministerio de Medio Ambiente no detalló la superficie afectada por las ocupaciones ni informó sobre posibles responsables identificados durante la jornada.

La Dirección de Fiscalización Ambiental indicó que las edificaciones parecían haber sido abandonadas poco antes de la llegada de los funcionarios. En algunos puntos, los equipos encontraron calderos con alimentos en cocción, aunque no había personas en el lugar al momento de la intervención.

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El hallazgo sugiere que las construcciones tenían presencia reciente, aunque las autoridades no difundieron información sobre quiénes utilizaban las instalaciones ni desde cuándo se encontraban en el área protegida.

Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades anunciaron vigilancia para evitar nuevas ocupaciones

El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que mantendrá una política de tolerancia cero frente a las ocupaciones ilegales en áreas protegidas. Tras el retiro de las estructuras, anunció que habrá vigilancia en los sectores intervenidos para prevenir nuevos intentos de construcción.

La institución señaló que el seguimiento estará a cargo de sus equipos junto con los organismos que participaron en el operativo. El objetivo es verificar que no vuelvan a levantarse edificaciones dentro de los terrenos protegidos y aplicar la normativa ambiental vigente.

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La intervención forma parte de las acciones estatales vinculadas con el Decreto 615-26. Esa disposición declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención y el combate del denominado terrorismo medioambiental.

De acuerdo con el Gobierno dominicano, el decreto busca fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la protección ambiental, la persecución de infracciones y la seguridad territorial. En el caso de Hoyo Claro, las autoridades enfocaron la acción en la recuperación de espacios que pertenecen a una zona natural protegida.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que continuará con las verificaciones sobre los hallazgos registrados durante el operativo. Hasta el momento, no se comunicaron detenciones ni sanciones relacionadas con las 73 estructuras desmontadas.

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