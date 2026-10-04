Golpe al narcotráfico: interceptan dos lanchas con 749 paquetes de cocaína y recuperan a mono exótico en República Dominicana

Agentes dominicanos interceptaron dos embarcaciones rápidas con setecientos cuarenta y nueve paquetes de estupefacientes en la zona sur caribeña donde además arrestaron a cuatro personas y rescataron un primate raro junto al cargamento clandestino (Captura de video DNCD)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana informó este domingo que interceptó dos embarcaciones rápidas con 749 paquetes de presunta cocaína durante una operación simultánea al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia Peravia. Cuatro ciudadanos dominicanos quedaron detenidos.

El operativo reunió a agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo coordinación del Ministerio Público. También participaron organismos de inteligencia estatales, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), de acuerdo con el comunicado oficial.

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Dos operativos simultáneos frente a Punta Salinas

La primera intervención ocurrió a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. Las autoridades interceptaron una lancha con dos hombres a bordo y 10 pacas que contenían 281 paquetes de una sustancia que se presume era cocaína.

Los paquetes estaban envueltos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, según la DNCD. Durante la revisión de esa embarcación, los agentes también encontraron un mono de procedencia exótica que viajaba junto al cargamento.

En una acción paralela en la misma área marítima, las unidades operativas detuvieron una segunda lancha rápida. Arrestaron a otros dos dominicanos y ocuparon 20 pacas con 468 paquetes de la sustancia.

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Las autoridades incautan cocaína y un mono exótico en Baní (Captura de video DNCD)

El resultado de ambas interdicciones fue de 30 pacas y 749 paquetes de presunta cocaína, además de cuatro detenidos. Las autoridades no divulgaron las identidades de los apresados ni precisaron el destino que tendría la carga.

Más de nueve horas de vuelo del componente aéreo

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que aeronaves de la institución realizaron labores de vigilancia y seguimiento que acumularon más de nueve horas de vuelo.

Según Gómez, los equipos aéreos detectaron dos embarcaciones con perfil sospechoso al sur de isla Beata. La información permitió ubicar y monitorear las lanchas antes de que las unidades marítimas de la Armada ejecutaran la interdicción.

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“La información obtenida desde el componente aéreo permitió apoyar la respuesta operacional y orientar las acciones de las unidades marítimas de la Armada de República Dominicana”, afirmó el oficial.

El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, sostuvo que la institución mantendrá la vigilancia en los espacios marítimos nacionales. “En el mar no tienen ni tendrán espacio las acciones del crimen organizado transnacional”, declaró.

Las autoridades no revelaron las identidades de los detenidos ni el destino final de la sustancia. Entre los hallazgos, uno llamó la atención por su rareza: un mono de procedencia exótica viajaba junto al cargamento. (Captura de video DNCD)

Los 749 paquetes, al Inacif para determinar peso y composición

La DNCD indicó que los 749 paquetes quedaron bajo cadena de custodia y fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de la peritación forense oficial. Ese organismo deberá establecer el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento.

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El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para identificar a otras personas presuntamente vinculadas con la operación. Las autoridades sostienen que estas estructuras emplean lanchas rápidas para trasladar cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia territorio dominicano por vía marítima.

La investigación deberá determinar la ruta precisa de las dos embarcaciones, la procedencia de la sustancia y la eventual conexión de los cuatro detenidos con organizaciones de narcotráfico transnacional.