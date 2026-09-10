República Dominicana

República Dominicana abre un diálogo con Estados Unidos sobre la agenda arancelaria

El canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó y el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, iniciaron conversaciones para fortalecer alianzas económicas y comerciales entre ambos países

República Dominicana inició un diálogo con Estados Unidos sobre la agenda arancelaria bilateral para abordar temas comerciales y sostener las relaciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
República Dominicana inició un diálogo con Estados Unidos sobre la agenda arancelaria bilateral para abordar temas comerciales y sostener las relaciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana informó este miércoles el inicio de un diálogo con Estados Unidos sobre la agenda arancelaria bilateral, una instancia que busca abordar temas comerciales de interés común y sostener las relaciones económicas entre ambos países. La reunión fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, y el representante comercial adjunto estadounidense, Jeffrey Goettman.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex), el encuentro se realizó a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Las partes revisaron los asuntos prioritarios de la relación comercial y definieron los próximos pasos para el desarrollo de las conversaciones.

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El inicio de esta instancia ocurre en un momento en que el Gobierno dominicano procura preservar las condiciones de acceso de sus productos al mercado estadounidense y reforzar la llegada de inversiones. Estados Unidos concentra el 4.6% de las exportaciones dominicanas, de acuerdo con los datos difundidos por la Cancillería.

El ministro dominicano Víctor “Ito” Bisonó encabezó la reunión con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, para abrir el diálogo sobre la agenda arancelaria bilateral. (Cortesía: Ito Bisonó/Jeffrey Goettman)
El ministro dominicano Víctor “Ito” Bisonó encabezó la reunión con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, para abrir el diálogo sobre la agenda arancelaria bilateral. (Cortesía: Ito Bisonó/Jeffrey Goettman)

Estados Unidos concentró casi la mitad de las exportaciones dominicanas en 2025

La reunión de Bisonó con Goettman formalizó un canal de interlocución para tratar las diferencias y oportunidades que surjan en materia de comercio exterior.

El Mirex indicó que las exportaciones de República Dominicana sumaran los USD 14,645,23 millones en 2025. De ese total, casi la mitad tuvo como destino a Estados Unidos, que se mantuvo como el principal mercado externo de los sectores productivos dominicanos.

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La relación incluye manufacturas, productos agrícolas, dispositivos médicos, textiles y otros bienes que ingresan al mercado estadounidense bajo los compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.

La apertura de conversaciones sobre aranceles también responde a la necesidad de revisar asuntos que pueden incidir en la competitividad de las exportaciones y en el acceso de productos estadounidenses al mercado dominicano.

La Cancillería también destacó el peso de la inversión extranjera de origen estadounidense. La inversión directa procedente de EE.UU. llegó a USD 1,042,8 millones en 2025, según las cifras citadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ese flujo de capitales refuerza el alcance de una agenda bilateral que excede el intercambio de bienes. Las autoridades dominicanas vinculan la negociación comercial con la capacidad de atraer inversiones, ampliar la producción destinada a la exportación y sostener el empleo asociado a sectores que operan con destino al mercado estadounidense.

Mapa de Estados Unidos a la izquierda y mapa de República Dominicana a la derecha con estilos de banderas en textura de acuarela.
La inversión directa de Estados Unidos en República Dominicana llegó a USD 1,042,8 millones en 2025 y la Cancillería la vinculó con la producción, las exportaciones y el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bisonó mantuvo en las últimas semanas reuniones y conversaciones con funcionarios y legisladores de Estados Unidos. Entre ellos figuraron Patrick Nelson, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Viviana Bovo, asesora sénior del secretario de Estado.

El canciller dominicano también tuvo contactos con el senador Bernie Moreno y con los congresistas Brian Mast, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Esos intercambios formaron parte de la estrategia oficial para sostener un diálogo político que acompañe la discusión comercial.

El Mirex afirmó que República Dominicana participará en esta etapa con una mirada integral sobre la relación bilateral. La posición oficial apunta a fortalecer los sectores productivos, ampliar las oportunidades de comercio y mantener un vínculo económico con EE.UU., considerado prioritario por el volumen de exportaciones e inversiones.

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