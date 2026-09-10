Importaciones agropecuarias de República Dominicana suben a USD 5,588.4 millones en 2025, un 78.5% más que en 2019

La República Dominicana elevó las importaciones agropecuarias a USD 5,588.4 millones en 2025, con un alza de 78.5% frente a 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La República Dominicana registró un aumento de las importaciones agropecuarias, que llegaron a USD 5,588.4 millones en 2025. La cifra representó un crecimiento de 78.5% frente a 2019, mientras la producción local también mantuvo una trayectoria ascendente y alcanzó 346.7 millones de quintales.

Los datos abrieron un debate sobre el vínculo entre las compras externas, las medidas arancelarias y las condiciones de competencia para los productores nacionales. El análisis publicado por Diario Libre recoge las posturas de una economista y de representantes del sector agropecuario.

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Durante los primeros siete meses de 2026, las importaciones agropecuarias sumaron USD 3,385.7 millones, según la Dirección General de Aduanas. El monto fue 4.7% superior al registrado en el mismo período de 2025.

La comparación con 2019 muestra un incremento de 96.3%. Entre enero y julio de aquel año, las compras externas del sector habían acumulado USD 1,724.8 millones.

Las carnes y los cereales estuvieron entre los rubros de mayor crecimiento

La carne y los despojos comestibles figuraron entre los productos con mayor valor importado hasta julio de 2026. El país compró esos bienes por USD 450.6 millones.

La producción local agropecuaria de República Dominicana también creció y alcanzó 346.7 millones de quintales. (Foto: cortesía)

El monto implicó un aumento de 254.7% frente a los USD 127.1 millones correspondientes al mismo tramo de 2019. La diferencia situó a este grupo entre los de mayor expansión dentro de las importaciones agropecuarias.

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Los cereales también tuvieron un peso relevante. Sus importaciones alcanzaron USD 365.1 millones en los primeros siete meses del año.

Esa cifra fue 87.2% superior a los USD 195.0 millones registrados entre enero y julio de 2019. El comportamiento de ambos rubros acompañó el crecimiento general de las compras externas del sector.

Las importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre sumaron USD 269.5 millones. Las compras de grasas y aceites animales o vegetales, en tanto, llegaron a USD 266.5 millones.

El nivel de importaciones superó los USD 5,000 millones desde 2022

Según Diario Libre, uno de los cambios más visibles ocurrió en 2022, cuando las importaciones agropecuarias superaron USD 5,215.21 millones. La economista Mercedes Carrasco mencionó entre los factores la aplicación temporal de arancel cero para 67 artículos agropecuarios.

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La medida se estableció a través de la Ley 6-22. Su aprobación respondió al aumento de los precios internacionales de los alimentos, asociado a la crisis económica posterior al covid-19 y a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ambos países tienen participación en la producción y la exportación mundial de cereales y materias primas agrícolas. Ese contexto incidió en los precios de distintos bienes alimentarios durante aquel período.

La normativa comenzó a aplicarse en abril de 2022. La disposición permitió el ingreso a tasa cero de productos incluidos en la canasta básica dominicana.

Las importaciones agropecuarias sumaron USD 3,385.7 millones entre enero y julio de 2026, según la Dirección General de Aduanas. (Foto: Shutterstock)

Entre los artículos alcanzados estuvieron las carnes, el pan, las harinas, la leche, las pastas y las legumbres. La vigencia de la medida fue de seis meses.

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El beneficio no se renovó luego de octubre de 2022. A pesar de su carácter temporal, las importaciones agropecuarias permanecieron por encima del umbral de USD 5,000 millones en los años siguientes.

Carrasco consideró ante Diario Libre que el comportamiento sostenido de las compras externas refleja “una competencia desigual” para la producción local. La evaluación se relaciona con las diferencias de costos entre los productos nacionales y algunos alimentos importados.

El DR-Cafta incluye arancel cero para 42 productos

La economista también se refirió al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, identificado como DR-Cafta. El acuerdo mantiene arancel cero para 42 productos.

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El arroz forma parte de los bienes comprendidos en ese esquema. Se trata de uno de los artículos considerados sensibles dentro del mercado agropecuario dominicano.

El proceso de desgravación de ese producto concluyó en 2025. Carrasco señaló que esa condición se suma a otras exenciones vigentes para determinadas mercancías.

Según explicó la economista, las exenciones pueden permitir el ingreso de alimentos con costos tributarios distintos a los de la producción nacional. A su juicio, los productores locales deben afrontar cargas impositivas mayores.

La carne y los despojos comestibles estuvieron entre los rubros de mayor crecimiento en las importaciones agropecuarias, con USD 450.6 millones hasta julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia, sostuvo, puede incidir en la posibilidad de competir por precio y sostener la actividad. Su planteamiento no cuestiona la existencia de importaciones, sino las condiciones en las que se desarrollan frente a la oferta interna.

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Los productores plantearon que las compras externas deben complementar la oferta

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Wilfredo Cabrera, afirmó que las importaciones pueden cumplir una función de complemento cuando la producción nacional lo requiera.

“Deben servir para complementar la producción nacional cuando sea necesario”, dijo Cabrera a Diario Libre. El dirigente señaló que esa dinámica no debería desplazar, poner en riesgo ni desincentivar a los productores nacionales.

La organización que encabeza analiza la evolución de las compras externas. Cabrera indicó que la entidad prevé fijar una posición con mayor profundidad y detalle en las próximas semanas.

El representante del sector añadió que la prioridad debe ser fortalecer la capacidad productiva de República Dominicana. También planteó que la oferta nacional debería tener preferencia en aquellos rubros donde el país disponga de condiciones para producir alimentos.

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