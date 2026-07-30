Honduras y España fortalecen agenda de cooperación para impulsar inversiones, empleo y proyectos de desarrollo

La agenda entre Honduras y España incluyó proyectos de desarrollo, generación de empleo y promoción de oportunidades de inversión con participación de empresas españolas.

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Honduras y España revisaron una agenda de inversión, cooperación y migración laboral durante una reunión entre el secretario de la Presidencia Juan Carlos García y el embajador Guillermo Escribano Manzano. El encuentro incluyó proyectos productivos, programas de la AECID y una invitación al presidente Nasry Asfura para una cita con empresarios españoles en septiembre.

Ambas partes analizaron iniciativas para consolidar los lazos bilaterales mediante proyectos de desarrollo, generación de empleo y promoción de oportunidades de inversión.

También identificaron áreas de interés común vinculadas con beneficios económicos y sociales para Honduras, en particular mediante la participación de empresas españolas en proyectos productivos.

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Uno de los temas centrales fue la promoción de inversiones españolas en sectores estratégicos de la economía hondureña, entre ellos turismo y agricultura, la agroindustria, la generación de energía y la industria textil.

Las autoridades hondureñas señalaron que el Gobierno mantiene una política de puertas abiertas para facilitar la llegada de inversionistas extranjeros y el desarrollo de proyectos.

En la reunión también se mencionó el potencial de La Ceiba y Trujillo para atraer inversiones vinculadas con el turismo, la logística, el comercio y el desarrollo industrial, por su ubicación y sus recursos naturales.

Inversión y sectores priorizados

Como parte de los acuerdos preliminares, el embajador Guillermo Escribano Manzano presentará una invitación formal al presidente Nasry Asfura para participar en un encuentro con empresarios españoles previsto para septiembre, antes de una cumbre que se realizará en España. La cita buscará presentar oportunidades de inversión en Honduras y fortalecer los vínculos con el sector empresarial europeo.

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Además del componente económico, las partes revisaron el estado de los programas de cooperación que España mantiene con Honduras mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Ambos países buscan ampliar la migración laboral y la migración circular para que más hondureños accedan a empleos formales y seguros en España.

Los proyectos respaldados por la cooperación española abarcan educación, salud, cultura, fortalecimiento institucional, acceso al agua potable, seguridad alimentaria, desarrollo rural, adaptación al cambio climático y mejora de las condiciones de vida de comunidades vulnerables.

En materia agrícola, las delegaciones analizaron alternativas para fortalecer la producción nacional con iniciativas orientadas a incrementar la productividad, promover prácticas sostenibles y facilitar el acceso a tecnologías para mejorar la competitividad del sector.

También discutieron proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y la gestión del recurso hídrico, temas priorizados para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones de miles de familias hondureñas.

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Cooperación y programas de desarrollo

La agenda bilateral incluyó además iniciativas vinculadas con el fortalecimiento del sistema de salud, el impulso a programas educativos y la preservación del patrimonio cultural, áreas en las que España ha mantenido cooperación durante las últimas décadas.

España mantiene programas dirigidos al desarrollo del Corredor Seco, el acceso al agua potable y saneamiento, el fortalecimiento de la producción agrícola, el emprendimiento juvenil, la capacitación técnica y el desarrollo local.

Otro de los puntos abordados fue el desarrollo del turismo como herramienta para impulsar la economía nacional. Las autoridades analizaron mecanismos para incrementar la llegada de visitantes europeos a Honduras mediante acciones de promoción internacional y alianzas con operadores turísticos.

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Entre las propuestas discutidas figura la creación de una escuela de turismo en Roatán, un proyecto orientado a fortalecer la formación del talento humano en uno de los principales destinos turísticos del país y elevar la calidad de los servicios.

La cooperación entre ambos países también contempla iniciativas relacionadas con la transición energética, el impulso a proyectos de energías renovables y acciones orientadas a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos climáticos.

La agenda entre Honduras y España incluyó proyectos de desarrollo, generación de empleo y promoción de oportunidades de inversión con participación de empresas españolas.

En los últimos meses, España y Honduras consolidaron el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible 2025-2029, un instrumento que orienta la cooperación bilateral hacia prioridades como el desarrollo económico inclusivo, la gobernanza democrática, la igualdad de oportunidades, la gestión sostenible del agua, la resiliencia climática y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

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Migración laboral entre ambos países

Otro de los anuncios de la reunión estuvo relacionado con la ampliación de los programas de migración laboral entre Honduras y España.

Actualmente, ambos países participan en mecanismos de migración circular que permiten a ciudadanos hondureños viajar de forma legal, temporal y segura para desempeñarse principalmente en actividades agrícolas y otros sectores con demanda de mano de obra en territorio español.

Las autoridades hondureñas señalaron que el propósito es incrementar el número de personas beneficiadas mediante la coordinación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con más oportunidades para acceder a empleos formales en el extranjero sin recurrir a rutas migratorias irregulares.

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Estos programas representan una oportunidad laboral para cientos de hondureños y también fortalecen el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos países.

Muchos de los trabajadores que participan en estos esquemas regresan a Honduras con nuevas habilidades, capacitación técnica y recursos económicos para apoyar a sus familias, invertir en pequeños emprendimientos o desarrollar actividades productivas en sus comunidades.