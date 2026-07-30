“Falsas ofertas, encierro y fraude”: la OIM expone la nueva cara de la trata de personas

La trata de personas con fines de criminalidad forzada en el Sudeste Asiático captó a miles de víctimas con falsas promesas de trabajo en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Bajo vigilancia constante y tras falsas promesas de trabajo en el extranjero, miles de personas han visto sus vidas transformadas en un ciclo de explotación y miedo. Quienes buscaban una oportunidad encontraron, en cambio, encierro, documentos confiscados y la obligación de participar en estafas en línea para redes criminales que operan a escala global.

Entre 2022 y 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asistió a más de 3,500 víctimas de trata con fines de criminalidad forzada en el Sudeste Asiático, procedentes de 39 países.

Las cifras más altas corresponden a personas originarias de Indonesia, India, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Bangladesh. Estas víctimas fueron sometidas a violencia, amenazas y servidumbre por deudas, y forzadas a participar en operaciones de estafas digitales dirigidas a personas en todo el mundo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las pérdidas anuales combinadas derivadas de delitos de estafa en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda se situaron entre USD 88,300 y 114,100 millones en 2025.

Gran parte de esa cifra está vinculada a la delincuencia organizada. Se estima que los complejos de estafa en esa región albergan a cientos de miles de personas víctimas de trata.

Las personas captadas suelen ser atraídas por anuncios de empleo falsos que prometen trabajos legítimos en el extranjero. Cuando llegan al destino, muchas quedan encerradas, despojadas de sus documentos y sometidas a vigilancia permanente.

PUBLICIDAD

Son forzadas mediante violencia, amenazas y deudas a realizar estafas en línea. Las personas sobrevivientes han relatado haber sufrido tortura, abuso sexual, hambre y confinamiento solitario.

La OIM asistió a más de 3,500 víctimas de trata entre 2022 y 2025, procedentes de 39 países del Sudeste Asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amy Pope, directora general de la OIM, expresó: “Las personas atrapadas en complejos de estafas son víctimas de trata, obligadas a cometer delitos mediante violencia, amenazas y coerción. Merecen protección, no castigo.”

Añadió: “Debemos trabajar juntos para apoyar a las personas sobrevivientes, detener a los tratantes y cerrar las brechas que explotan estas redes criminales. Ningún país puede enfrentar esto solo.”

Estrategia regional frente a la criminalidad forzada

La trata de personas con fines de criminalidad forzada sigue expandiéndose en Asia y más allá de la región. Por ese motivo, la OIM lanzó la Estrategia Regional de Respuesta al Tráfico de Personas con Fines de Criminalidad Forzada en Asia y el Pacífico (2026–2030). Esta estrategia establece la visión de la OIM para abordar una de las formas de trata de personas de más rápido crecimiento, con énfasis en la protección de las víctimas, la prevención, la cooperación transfronteriza y el fortalecimiento de alianzas para desmantelar las redes de trata.

PUBLICIDAD

El mensaje central de la campaña de este año es: las personas obligadas a cometer delitos dentro de centros de estafas son víctimas de trata, no delincuentes, y deben ser protegidas, no castigadas. El rescate representa solo el primer paso.

Las personas sobrevivientes suelen enfrentar traumas graves, estigmatización, deudas, falta de documentos de identidad y temor a ser procesadas. Por eso, requieren apoyo continuo para regresar a casa y reconstruir sus vidas.

Las víctimas de trata fueron sometidas a violencia, amenazas, servidumbre por deudas y encierro para realizar estafas en línea para redes criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones para la protección y reintegración de las víctimas

La respuesta de la OIM incluye la identificación de víctimas, derivación a servicios de protección, asistencia directa, coordinación con autoridades consulares, apoyo al retorno seguro y la reintegración. También implica colaboración con gobiernos y autoridades policiales para fortalecer la identificación de víctimas, la cooperación transfronteriza y la rendición de cuentas de los tratantes.

PUBLICIDAD

Para fortalecer la respuesta, la OIM insta a seguir apoyando a las víctimas de trata mediante protección, retorno seguro y reintegración, e intensificar la sensibilización sobre las tácticas utilizadas por los tratantes, para que más personas reconozcan los riesgos y sepan dónde buscar ayuda.