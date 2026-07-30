Líderes europeos condenaron la violación del espacio aéreo de Polonia en los últimos ataques rusos contra Ucrania

Firefighters, Military Police and police officers work at the site where an unidentified flying object, believed to be a Russian missile, as Polish Prime Minister Donald Tusk said on Thursday, fell after violating Polish airspace in a field near the village of Tarnawa Kolonia, near Lublin, Poland, July 30, 2026. Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

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Líderes europeos manifestaron su condena tras el incidente en Polonia, donde un misil violó el espacio aéreo y detonó en territorio polaco, en el contexto de los ataques rusos a Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, repudió la violación del espacio aéreo polaco durante la nueva serie de ataques rusos al oeste de Ucrania. “Francia condena con la mayor firmeza los ataques rusos que han causado la muerte de civiles en Ucrania, así como la violación del espacio aéreo polaco”, afirmó en redes sociales. Macron sostuvo que el respaldo a Ucrania y los aliados “no flaqueará”. “Se trata de nuestra seguridad colectiva”, enfatizó.

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El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, condenó los ataques y calificó de “completamente inaceptable” la violación del espacio aéreo polaco. “Estoy en contacto con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Junto con otros aliados, Suecia respalda plenamente a Polonia y nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable”, agregó.

Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, señaló que el “brutal ataque aéreo” dejó numerosas víctimas civiles y se produjo “otra violación del espacio aéreo de Polonia”. Manifestó: “Mientras continúa la investigación del incidente, un hecho está claro: la guerra de agresión de Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad de Europa”. Michal solicitó mantener la presión sobre Rusia, fortalecer la defensa ucraniana y acelerar la defensa antiaérea europea. “Queridos amigos en Ucrania y Polonia, Estonia está con ustedes”, declaró.

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Police officers stand by vehicles, near a crater in a field left by an unidentified object that appears to be a Russian missile, Polish Prime Minister Donald Tusk said on Thursday, near the village of Tarnawa-Kolonia in Lublin province, Poland, July 30, 2026. REUTERS/Kuba Stezycki

La ministra de Exteriores de Rumania, Oana Toiu, expresó una condena “enérgica” a los ataques “inaceptables” con misiles y drones sobre zonas civiles de Ucrania. “También condenamos en los términos más enérgicos la violación irresponsable del espacio aéreo polaco durante estos ataques por parte de un misil. Esto constituye una grave y peligrosa escalada”, aseguró.

Y añadió: “Este comportamiento imprudente es incompatible con el estatuto de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad y con sus obligaciones internacionales”, criticando el “desprecio” de Moscú al Derecho Internacional y a la soberanía.

El titular de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, subrayó que Rusia “no tiene interés alguno ni en las negociaciones ni en la paz”, y denunció la reciente oleada de ataques, con cerca de 50 misiles y cientos de drones. “Estos ataques son un recordatorio más de que Rusia responde a cada esfuerzo diplomático con más terror. La paz no se puede lograr mediante concesiones al agresor. Requiere una presión sostenida sobre Rusia y un apoyo inquebrantable a Ucrania”, afirmó, solicitando aumentar la ayuda militar, financiera y política a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.

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La policía confirmó el hallazgo de un cráter de 10 metros de ancho y restos dispersos de un objeto no identificado a unos dos kilómetros de las viviendas más cercanas

Polonia denunció que un misil ruso violó su espacio aéreo y cayó en su territorio, durante un ataque “masivo” de Moscú sobre Ucrania, ofensiva que provocó al menos ocho fallecidos.

Rusia lanzó nuevos ataques nocturnos en diversas zonas de Ucrania, incluyendo la provincia de Dnipropetrovsk, donde se encuentra la ciudad de Krivói Rog, natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky. En la región occidental, al menos 26 personas resultaron heridas y dos viviendas sufrieron graves daños estructurales en la ofensiva rusa sobre la ciudad de Leópolis.