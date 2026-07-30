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Irán aseguró haber destruido tres cazas F-35 de EEUU en un ataque contra una base en Jordania

La Guardia Revolucionaria afirmó que también murió personal técnico estadounidense en el ataque, en medio de una escalada que ya involucra a Jordania y Kuwait

Imagen satelital muestra aviones F-15E, A-10 Thunderbolt y C-130 Hercules en la base aérea Muwaffaq Salti, en Azraq, Jordania. Irán aseguró haber destruido tres cazas F-35 estadounidenses en un ataque contra esa base. (2 de febrero de 2026, 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS/archivo)
Imagen satelital muestra aviones F-15E, A-10 Thunderbolt y C-130 Hercules en la base aérea Muwaffaq Salti, en Azraq, Jordania. Irán aseguró haber destruido tres cazas F-35 estadounidenses en un ataque contra esa base. (2 de febrero de 2026, 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS/archivo)
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Las autoridades de Irán anunciaron este jueves la destrucción de tres cazas F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un ataque contra una base estadounidense en Azraq, en el este de Jordania, en represalia por el bombardeo perpetrado contra la isla iraní de Qeshm, en el que murieron tres personas, entre ellas un niño.

La Guardia Revolucionaria de Irán indicó en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo esa base específicamente por “alojar cazas F-35”, y precisó que se lanzaron varios misiles balísticos contra la pista de aterrizaje y varios hangares, según recogió la agencia de noticias Fars. “Se han destruido por completo estas tres aeronaves y se han provocado daños en otras tres”, señaló el cuerpo militar, que además afirmó que miembros del “personal técnico y de mantenimiento” también murieron en el ataque, aunque la parte estadounidense no había dado hasta el momento información sobre el hecho.

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El comunicado agregó que “no hay lugar para un Ejército infanticida que sacrifica cruelmente familias inocentes en medio de la noche mientras duermen”, y advirtió: “Sus problemas, al igual que los de Jordania, se mantendrán hasta que el último miembro de la ocupación estadounidense sea expulsado de tierras islámicas”.

Un intercambio de misiles que aleja la posibilidad de una salida rápida

Humo se eleva tras reportes de múltiples ataques estadounidenses en Ahvaz, provincia de Juzestán, Irán, donde la televisión estatal iraní informó fuertes explosiones (30 de julio de 2026, redes sociales/vía REUTERS)
Humo se eleva tras reportes de múltiples ataques estadounidenses en Ahvaz, provincia de Juzestán, Irán, donde la televisión estatal iraní informó fuertes explosiones (30 de julio de 2026, redes sociales/vía REUTERS)

El anuncio se enmarca en una nueva escalada entre Washington y Teherán: Estados Unidos e Irán intercambiaron este jueves andanadas de misiles, en un patrón de ataques cruzados que volvió a instalarse tras una breve pausa que había alimentado esperanzas de una resolución diplomática.

El riesgo de un regreso a una guerra total resurgió con fuerza, con el conflicto amenazando con involucrar a más países de la región: Jordania informó que interceptó misiles iraníes por segundo día consecutivo, mientras que Kuwait reportó que un ataque en el norte de su territorio dejó una persona muerta.

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Esta semana también se registraron incendios provocados por drones en buques de un puerto egipcio, y Arabia Saudita denunció haber sido blanco de fuego proveniente de milicias respaldadas por Irán en Irak.

La escalada de violencia expuso la dificultad para desactivar un conflicto que ya lleva cinco meses y que disparó los precios de los combustibles y otros bienes básicos, sacudió la economía mundial y profundizó la preocupación sobre las reservas de armamento estadounidense necesarias para defender sus bases y aliados. Tras una pausa anterior que había generado expectativas de avances diplomáticos, no hubo esta semana señales públicas de progreso en las negociaciones.

En medio de esta escalada, una nueva encuesta de AP-NORC mostró que la mayoría de los estadounidenses considera que la guerra contra Irán “no ha valido la pena”: cerca de dos tercios de los adultos consultados en EEUU sostuvieron esa postura, incluida la gran mayoría de demócratas e independientes y un 37% de los republicanos. Solo alrededor de dos de cada diez estadounidenses quieren continuar con la acción militar en Irán, mientras que cerca de tres de cada diez creen que Washington debería pausar las operaciones y buscar un nuevo alto el fuego a través de las negociaciones.

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