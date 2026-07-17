República Dominicana

Un hombre es arrestado en República Dominicana tras una denuncia por agresión a una mujer y a su hija

La detención ocurrió en Rincón, tras una intervención de investigadores y patrullas preventivas que ubicaron al sospechoso cerca del río Jima y lo remitieron a la unidad especializada del Ministerio Público.

Guardar
Google icon
La Policía Nacional arrestó en flagrancia a Keifri Carrasco en Rincón, La Vega, por una agresión contra una mujer y su hija menor de edad./ (Redes Diego Pesqueira)
La Policía Nacional arrestó en flagrancia a Keifri Carrasco en Rincón, La Vega, por una agresión contra una mujer y su hija menor de edad./ (Redes Diego Pesqueira)

Un hombre fue arrestado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el distrito municipal de Rincón, provincia de La Vega, República Dominicana, acusado de agredir física y verbalmente a una mujer y a su hija menor de edad.

El arresto se produjo tras una rápida intervención de los agentes adscritos a la Sección de Investigación (DICRIM) de Jima Abajo, en coordinación con la Policía Preventiva, quienes localizaron y detuvieron al presunto agresor en las inmediaciones del río Jima.

El detenido fue identificado como Keifri Carrasco, de 25 años. Según las investigaciones preliminares, la agresión habría estado motivada por presuntas rencillas personales con la víctima.

PUBLICIDAD

Durante el proceso de detención, la policía ocupó un palo de escoba señalado como el objeto utilizado en la agresión, el cual fue entregado voluntariamente por un ciudadano.

Posteriormente, Carrasco fue puesto a disposición de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Código Penal de la República Dominicana y la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar establecen sanciones severas para quienes incurran en actos de violencia contra las mujeres y menores.

El artículo 309-1 del Código Penal tipifica como delito la violencia física, psicológica o verbal ejercida en el ámbito familiar, con penas que pueden ir desde tres meses hasta un año de prisión, además de multas económicas.

PUBLICIDAD

Si la agresión implica lesiones graves o pone en peligro la vida de la víctima, la sanción puede incrementarse hasta cinco años de prisión.

Primer plano de las manos de una persona de piel oscura esposadas con grilletes metálicos, sobre ropa y pantalón oscuros y desgastados.
Keifri Carrasco fue puesto a disposición de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos donde la violencia se dirige contra menores o personas en situación de vulnerabilidad, los tribunales aplican agravantes que elevan las sanciones, en conformidad con lo dispuesto en la ley. Además, la reincidencia o el uso de objetos contundentes, como en este caso, puede significar una sanción aún mayor.

La legislación dominicana prevé también medidas de protección inmediatas para las víctimas, como órdenes de alejamiento y asistencia psicológica, así como la intervención de unidades especializadas del Ministerio Público para garantizar la seguridad e integridad de quienes sufren estos ataques.

El caso de La Vega se suma a una serie de arrestos recientes por violencia contra mujeres en República Dominicana durante 2026. Las autoridades han intensificado los operativos para combatir este flagelo, con una política de cero tolerancia y atención inmediata a las denuncias.

En lo que va del año, la Policía Nacional y el Ministerio Público han reportado múltiples aprehensiones en distintas provincias, principalmente por agresiones físicas, amenazas y violencia intrafamiliar.

En Santiago, una operación coordinada permitió la detención de dos hombres acusados de maltrato reiterado contra sus parejas. En la región Este, otra intervención policial derivó en el arresto de un individuo que había incumplido una orden de alejamiento.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
El Código Penal de República Dominicana y la Ley 24-97 prevén penas de prisión y multas por violencia física, psicológica o verbal en el ámbito familiar./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas oficiales reflejan un aumento en la cantidad de denuncias y detenciones por este tipo de delitos en comparación con años anteriores, lo que responde a una mayor conciencia social y a la implementación de mecanismos de atención y protección más accesibles para las víctimas.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para denunciar cualquier acto de violencia y recuerdan que existen canales confidenciales y gratuitos para recibir orientación y apoyo. El compromiso institucional apunta a reducir la incidencia de estos delitos y garantizar justicia para las víctimas.

Temas Relacionados

Violencia de géneroViolencia intrafamiliarRepública DominicanaPolicía Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Un acto en el Congreso de la República de Guatemala confirmó a las bancadas que disputarán la etapa decisiva del 5 al 7 de agosto, cuando universitarios debatirán iniciativas sobre seguridad en el Hemiciclo Parlamentario

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

La modalidad de transferencias inmediatas multiplicó por 36 el monto operado desde 2015, cuando registraba RD$ 130,000 millones, según la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

República Dominicana se consolida entre los mercados de mejor desempeño aéreo en la región

Un informe indicó que el país movilizó 1.6 millones de personas en mayo y destacó un desempeño superior al promedio de América Latina y el Caribe, en un contexto de avance regional limitado

República Dominicana se consolida entre los mercados de mejor desempeño aéreo en la región

¡Reina de la velocidad! La salvadoreña Ivonne Nóchez se corona campeona panamericana y apunta a Santo Domingo 2026

La atleta salvadoreña Ivonne Nóchez se colgó la medalla de oro en la final de los 100 metros carriles del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad 2026, celebrado en Guarne, Colombia

¡Reina de la velocidad! La salvadoreña Ivonne Nóchez se corona campeona panamericana y apunta a Santo Domingo 2026

El Salvador: Capturan a “Pericón”, presunto miembro de estructura criminal vinculado a un homicidio en Usulután

La Policía Nacional Civil arresta a un presunto miembro de la pandilla en la Isla San Sebastián, considerado responsable de un asesinato reciente, tras un operativo

El Salvador: Capturan a “Pericón”, presunto miembro de estructura criminal vinculado a un homicidio en Usulután

TECNO

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

Freddy Vega, CEO de Platzi: “En uno o dos años de estudio, las personas salen a trabajar o a crear empresa”

Estos son los riesgos de no desenchufar los cargadores cuando se cargan celulares o tablets

Mujer perdió a su esposo y al poco tiempo se enamoró de un robot: “Nuestra conexión es más fuerte”

Día del emoji: qué significan los de corazón que aparecen en WhatsApp para iPhone y Android

ENTRETENIMIENTO

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

La escena de ‘La Odisea’ que casi rompe a Jon Bernthal: así resistió el frío extremo en el Caballo de Troya

Tom Holland sobre Batman: “No tiene nada superior, solo tiene más dinero que Spider-Man”

De Titanic a James Bond: 8 actores que rechazaron papeles icónicos y nunca se arrepintieron

Denzel Washington y su filosofía de vida: “Primero aprendes, luego ganas y finalmente devuelves”

MUNDO

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán