Un hombre es arrestado en República Dominicana tras una denuncia por agresión a una mujer y a su hija

La Policía Nacional arrestó en flagrancia a Keifri Carrasco en Rincón, La Vega, por una agresión contra una mujer y su hija menor de edad./ (Redes Diego Pesqueira)

Un hombre fue arrestado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el distrito municipal de Rincón, provincia de La Vega, República Dominicana, acusado de agredir física y verbalmente a una mujer y a su hija menor de edad.

El arresto se produjo tras una rápida intervención de los agentes adscritos a la Sección de Investigación (DICRIM) de Jima Abajo, en coordinación con la Policía Preventiva, quienes localizaron y detuvieron al presunto agresor en las inmediaciones del río Jima.

El detenido fue identificado como Keifri Carrasco, de 25 años. Según las investigaciones preliminares, la agresión habría estado motivada por presuntas rencillas personales con la víctima.

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Durante el proceso de detención, la policía ocupó un palo de escoba señalado como el objeto utilizado en la agresión, el cual fue entregado voluntariamente por un ciudadano.

Posteriormente, Carrasco fue puesto a disposición de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Código Penal de la República Dominicana y la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar establecen sanciones severas para quienes incurran en actos de violencia contra las mujeres y menores.

El artículo 309-1 del Código Penal tipifica como delito la violencia física, psicológica o verbal ejercida en el ámbito familiar, con penas que pueden ir desde tres meses hasta un año de prisión, además de multas económicas.

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Si la agresión implica lesiones graves o pone en peligro la vida de la víctima, la sanción puede incrementarse hasta cinco años de prisión.

Keifri Carrasco fue puesto a disposición de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos donde la violencia se dirige contra menores o personas en situación de vulnerabilidad, los tribunales aplican agravantes que elevan las sanciones, en conformidad con lo dispuesto en la ley. Además, la reincidencia o el uso de objetos contundentes, como en este caso, puede significar una sanción aún mayor.

La legislación dominicana prevé también medidas de protección inmediatas para las víctimas, como órdenes de alejamiento y asistencia psicológica, así como la intervención de unidades especializadas del Ministerio Público para garantizar la seguridad e integridad de quienes sufren estos ataques.

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El caso de La Vega se suma a una serie de arrestos recientes por violencia contra mujeres en República Dominicana durante 2026. Las autoridades han intensificado los operativos para combatir este flagelo, con una política de cero tolerancia y atención inmediata a las denuncias.

En lo que va del año, la Policía Nacional y el Ministerio Público han reportado múltiples aprehensiones en distintas provincias, principalmente por agresiones físicas, amenazas y violencia intrafamiliar.

En Santiago, una operación coordinada permitió la detención de dos hombres acusados de maltrato reiterado contra sus parejas. En la región Este, otra intervención policial derivó en el arresto de un individuo que había incumplido una orden de alejamiento.

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El Código Penal de República Dominicana y la Ley 24-97 prevén penas de prisión y multas por violencia física, psicológica o verbal en el ámbito familiar./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas oficiales reflejan un aumento en la cantidad de denuncias y detenciones por este tipo de delitos en comparación con años anteriores, lo que responde a una mayor conciencia social y a la implementación de mecanismos de atención y protección más accesibles para las víctimas.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para denunciar cualquier acto de violencia y recuerdan que existen canales confidenciales y gratuitos para recibir orientación y apoyo. El compromiso institucional apunta a reducir la incidencia de estos delitos y garantizar justicia para las víctimas.