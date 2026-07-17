República Dominicana

República Dominicana se consolida entre los mercados de mejor desempeño aéreo en la región

Un informe indicó que el país movilizó 1.6 millones de personas en mayo y destacó un desempeño superior al promedio de América Latina y el Caribe, en un contexto de avance regional limitado

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República Dominicana, Tráfico aéreo, Ministerio de Turismo
La República Dominicana registró en mayo de 2026 un alza interanual de 9,2% en el tráfico aéreo y alcanzó 1,6 millones de pasajeros, según ALTA. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

La República Dominicana registró en mayo de 2026 un alza interanual de 9.2% en el tráfico aéreo de pasajeros y alcanzó 1.6 millones de personas transportadas, según un informe de Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El dato sobresalió en un escenario regional más débil: el tráfico total desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe llegó a 38.7 millones de pasajeros en mayo, con un avance de 2.7%, después de que en abril el crecimiento se desaceleró al 1%.

El reporte de la organización señaló además que el tráfico entre Estados Unidos y la región completó tres meses consecutivos de contracción.

Según el Ministerio de Turismo dominicano, el país sostuvo un ritmo de expansión cercano al 9% durante los primeros cinco meses de 2026, por encima del promedio regional y entre los mercados de mejor desempeño. La cartera afirmó que esa secuencia respondió al fortalecimiento de la conectividad aérea y a la confianza de los viajeros en los destinos del país.

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República Dominicana, Tráfico aéreo, Ministerio de Turismo
La apertura de nuevas rutas aéreas, las alianzas con aerolíneas internacionales y el aumento de frecuencias impulsaron el tráfico aéreo de la República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

Estados Unidos concentró más de la mitad del tráfico

El mercado estadounidense representó el 52% del total de pasajeros transportados por la República Dominicana y creció 5.6% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con ALTA. Ese comportamiento contrastó con la caída de 1.2% en el tráfico global entre ese país y América Latina y el Caribe durante el mismo lapso.

Dominicana aumentó su tráfico aéreo mientras el vínculo regional con Estados Unidos retrocedió. La consecuencia inmediata fue una posición más fuerte del país en los corredores aéreos más demandados del continente.

El Ministerio de Turismo atribuyó ese resultado a políticas activas de promoción y a la apertura de nuevas rutas aéreas. La entidad sostuvo que el país mantuvo cifras positivas en mercados clave pese a las señales de desaceleración del entorno regional.

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República Dominicana, Tráfico aéreo, Ministerio de Turismo
El tráfico entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe completó tres meses consecutivos de contracción, de acuerdo con el informe de ALTA. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

Canadá impulsó el segundo mayor mercado emisor

Por su parte, Canadá se ubicó como el segundo mercado en importancia para la República Dominicana, con un crecimiento de 10.5%, según el balance mensual de ALTA. Ese avance, sumado al desempeño de otros mercados emisores, ayudó a que los vuelos entre la República Dominicana y Estados Unidos ocuparan la segunda posición en el top 10 de tráfico extrarregional.

El informe sectorial también destacó el desempeño de otros países latinoamericanos. Colombia fue el tercer mayor contribuyente al crecimiento regional con una suba de 15,1% en su tráfico internacional, mientras Argentina reportó una expansión de 55% en el mismo segmento.

De acuerdo con la publicación, la expansión regional se concentró sobre todo en los mercados domésticos e intrarregionales. En ese marco, la cartera de Turismo dominicana afirmó que el desempeño de los primeros cinco meses del año respondió al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El crecimiento del país se apoyó en la apertura de nuevas rutas, el fortalecimiento de alianzas con aerolíneas internacionales y el aumento de frecuencias en conexiones clave. El reporte indicó que esa tendencia permitió superar las cifras previas a la pandemia.

ALTA también subrayó que en mayo de 2026 la región sumó 1,02 millones de pasajeros adicionales respecto del año anterior.

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