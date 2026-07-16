Honduras: Dos jóvenes desaparecen durante crecida del río Patuca en Olancho

Equipos de rescate mantienen la búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en el río Patuca. (FOTO: Tu Nota)

Las fuertes lluvias registradas en el departamento de Olancho provocaron una nueva emergencia luego de que dos jóvenes desaparecieran tras ser arrastrados por la corriente del río Patuca, cuyo caudal aumentó considerablemente debido a las precipitaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos intentaron cruzar el afluente pese a las condiciones adversas, pero la fuerza del agua terminó arrastrándolos, por lo que desde ese momento se desconoce su paradero.

Tras recibir la alerta, los cuerpos de socorro y autoridades locales activaron un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar a los jóvenes lo antes posible.

Las labores continúan mientras las condiciones climáticas y el elevado nivel del río dificultan las tareas de rescate.

Lluvias elevaron el caudal del río

Según la información disponible, las lluvias se mantuvieron durante aproximadamente tres horas en la zona, provocando el crecimiento repentino del río Patuca y de otros afluentes del departamento.

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Las intensas precipitaciones incrementaron el riesgo para las personas que transitaban cerca de ríos y quebradas, especialmente en sectores donde el agua superó su nivel habitual.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los jóvenes intentan cruzar el río antes de ser vencidos por la fuerza de la corriente.

Las autoridades no han confirmado aún la identidad de las personas desaparecidas.

Activan búsqueda y rescate

Tras conocerse el incidente, equipos de rescate iniciaron la búsqueda en distintos puntos del río, mientras continúan monitoreando las condiciones del caudal.

Los cuerpos de socorro trabajan en coordinación con autoridades locales para ampliar el operativo y recorrer las zonas donde podrían haber sido arrastrados los jóvenes.

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Hasta el momento no se ha informado sobre resultados positivos en las labores de localización.

Las autoridades señalaron que las acciones continuarán mientras las condiciones del clima lo permitan.

Olancho permanece bajo alerta verde

El incidente ocurre mientras varios municipios de Olancho permanecen bajo alerta verde, medida decretada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) debido a las lluvias.

La alerta incluye los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, además del departamento de Gracias a Dios.

Según Copeco, una vaguada en altura y el paso de una onda tropical continúan favoreciendo lluvias, tormentas eléctricas y el aumento del caudal de ríos y quebradas.

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Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevas emergencias.

Copeco mantiene alerta verde en varios municipios del departamento. (FOTO: COPECO Honduras)

Ante este nuevo incidente, los organismos de protección civil reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante episodios de lluvia.

También recomendaron atender las alertas emitidas por las autoridades y suspender cualquier intento de atravesar afluentes cuando presenten un aumento considerable en su caudal.

Los equipos de rescate continuarán las labores de búsqueda mientras familiares y pobladores permanecen a la espera de noticias sobre el paradero de los dos jóvenes.

Las autoridades recordaron que durante la temporada de lluvias el caudal de los ríos puede aumentar de forma repentina, incluso cuando las precipitaciones ocurren en zonas alejadas, por lo que insistieron en evitar cualquier intento de cruzar afluentes crecidos, ya sea a pie o en vehículos.

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Mientras continúan las labores de búsqueda, los organismos de socorro mantienen un monitoreo permanente del río Patuca y exhortaron a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir a localizar a los dos jóvenes desaparecidos, además de seguir las recomendaciones emitidas por Copeco para prevenir nuevas emergencias.