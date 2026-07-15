Costa Rica

Dólar estable, tasas sin mayores cambios y amenaza por combustibles: así cerraría Costa Rica el 2026

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) proyecta que la economía costarricense mantendrá una relativa estabilidad durante el segundo semestre de 2026, con un tipo de cambio y tasas de interés sin grandes sobresaltos

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Bandera de Costa Rica de fondo con billetes de dólar, surtidores de combustible, barriles de petróleo, medidor de combustible, explosiones y gráficos económicos.
La UNED prevé que el tipo de cambio mantendrá una relativa estabilidad durante los próximos meses gracias al fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía costarricense transitaría el segundo semestre de 2026 bajo un escenario de relativa estabilidad, aunque con varios factores de riesgo que podrían modificar el panorama antes de finalizar el año. Esa es la principal conclusión del análisis elaborado por la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que identifica al tipo de cambio, las tasas de interés, los combustibles y la inflación como las variables que marcarán el comportamiento económico en los próximos meses.

El estudio, presentado por el director de esa unidad académica, Federico Quesada Chaves, señala que el dólar podría mantener un comportamiento estable hasta octubre e incluso durante los primeros días de noviembre, gracias al fortalecimiento de las reservas monetarias internacionales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que actualmente rondan los 21,000 millones de dólares.

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Según el economista, ese nivel de reservas ha permitido amortiguar la presión sobre el mercado cambiario, aun cuando el precio internacional del petróleo ha experimentado incrementos importantes durante el año.

“La expectativa es que el tipo de cambio permanezca relativamente estable entre junio y octubre. Posteriormente, el ingreso estacional de divisas producto del pago de aguinaldos y bonificaciones podría generar una presión adicional hacia la baja”, explicó Quesada.

El comportamiento de los precios internacionales del petróleo continuará siendo uno de los principales factores de riesgo para la inflación y el costo de vida en Costa Rica.
El comportamiento de los precios internacionales del petróleo continuará siendo uno de los principales factores de riesgo para la inflación y el costo de vida en Costa Rica.

La previsión coincide con un escenario en el que la demanda de dólares se mantiene contenida, mientras el Banco Central conserva un margen de maniobra suficiente para enfrentar eventuales fluctuaciones del mercado cambiario.

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Otro de los indicadores que, según la UNED, mostraría un comportamiento estable es la Tasa de Política Monetaria (TPM). El análisis prevé que el Banco Central mantenga una estrategia similar a la adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos, conservando la TPM alrededor del 3,5%.

El especialista considera que únicamente un aumento significativo de la inflación importada justificaría un ajuste adicional, que llevaría la tasa hasta un 3,75%.

Esta estabilidad en las tasas de interés representa un alivio para hogares y empresas que mantienen créditos en colones, pues reduce la probabilidad de incrementos importantes en las cuotas de financiamiento durante los próximos meses.

No obstante, el informe advierte que el principal foco de incertidumbre continúa siendo la inflación.

Entre los factores que podrían elevar el costo de vida figura el fenómeno de El Niño, debido a su impacto sobre la producción agrícola y la generación eléctrica. Una menor disponibilidad de alimentos o mayores costos energéticos terminarían trasladándose al precio de los productos que consumen los hogares.

Vista de una ciudad bajo un sol anaranjado y brillante. Se ven personas caminando, vendedores ambulantes y edificios en la distancia.
El fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola y presionar al alza el precio de varios productos de la canasta básica, según el análisis económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se suma la posibilidad de que en los próximos meses avance la discusión de nuevas reformas tributarias para fortalecer las finanzas públicas.

Quesada advirtió que eventuales incrementos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o la creación de nuevos gravámenes sobre productos esenciales tendrían un efecto regresivo, al afectar en mayor medida a las familias de menores ingresos.

“Este tipo de medidas impactaría directamente el consumo de los hogares y también la producción nacional”, afirmó.

En materia de combustibles, la universidad considera que el mercado nacional ya absorbió buena parte de los aumentos registrados meses atrás, pero aclara que la situación continúa dependiendo del comportamiento del mercado petrolero internacional.

El análisis recuerda que, aunque un acuerdo temporal de cese al fuego en Medio Oriente había generado expectativas de una disminución en los precios del crudo, la reactivación de las hostilidades volvió a introducir incertidumbre.

Si los conflictos internacionales se prolongan, el país podría enfrentar nuevos incrementos en el precio de los hidrocarburos, lo que tendría efectos sobre el transporte, la producción industrial y el costo de los alimentos.

La universidad recomienda a las familias fortalecer el ahorro y evitar inversiones de alto riesgo mientras persista la incertidumbre económica internacional. Fuente: UNED
La universidad recomienda a las familias fortalecer el ahorro y evitar inversiones de alto riesgo mientras persista la incertidumbre económica internacional. Fuente: UNED

En cuanto al crecimiento económico, la UNED recuerda que el Banco Central mantiene una proyección del 3,5% para 2026, aunque considera que existen factores que podrían limitar ese desempeño.

Entre ellos menciona los daños ocasionados por eventos climáticos sobre la infraestructura nacional, posibles afectaciones en las cosechas y un eventual aumento en los costos internacionales del transporte aéreo, con impacto sobre la llegada de turistas.

El informe también pone la atención sobre la situación fiscal. Según los datos citados por el economista, la recaudación tributaria acumuló hasta mayo una caída cercana a los ₡62,000 millones (USD 124 millones) respecto al mismo período del año anterior, equivalente a una disminución del 2%.

Esa reducción, sostiene, limita la capacidad del Estado para ejecutar inversión pública y desarrollar proyectos vinculados al empleo, la infraestructura y la actividad productiva.

Además, recuerda que diversos analistas consideran que la reforma fiscal aprobada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas comienza a mostrar señales de agotamiento, lo que ha reactivado el debate sobre nuevas fuentes de ingresos para el Estado.

Frente a este panorama, la recomendación de la UNED es que las familias adopten una postura financiera conservadora durante los próximos meses.

El especialista aconseja mantener un fondo de ahorro equivalente al menos al 25% del presupuesto familiar, con el fin de enfrentar eventuales aumentos en los combustibles, la inflación u otros imprevistos derivados del contexto internacional.

Asimismo, recomienda evitar inversiones de alto riesgo y posponer decisiones financieras de gran magnitud hasta noviembre, cuando exista un panorama más claro sobre la evolución de la economía mundial, los precios del petróleo y el impacto climático en Costa Rica.

Finalmente, Quesada hizo un llamado a las autoridades para evaluar cuidadosamente cualquier propuesta de nuevos impuestos indirectos, al considerar que podrían afectar la recuperación económica, el empleo y el poder adquisitivo de los hogares.

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