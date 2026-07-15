Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar. REUTERS/Evan Vucci

Donald Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán la semana próxima si Teherán no accede a negociar, mientras las fuerzas estadounidenses completaban su cuarta jornada consecutiva de ataques aéreos contra el país y mantenían un bloqueo naval sobre sus puertos en el estrecho de Ormuz.

“La semana que viene se le pondrá muy mal a los iraníes porque será el turno de las centrales eléctricas y de los puentes”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News este martes. “Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien”.

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El mandatario declaró que los bombardeos “continuarán hasta que diga ya basta” y anticipó ofensivas “muy fuertes” para las noches del martes, el miércoles y el jueves. Pese a reconocer que Washington habría “alcanzado” sus objetivos militares, Trump sostuvo que “la única forma de negociar” con Irán es “a través de la fuerza”.

Comparó a Irán con un boxeador que, aunque “degradado a un nivel muy bajo”, aún conserva capacidad de respuesta. “Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha”, señaló. Al ser preguntado sobre una posible reanudación del diálogo, el presidente fue categórico: “Ahora no quiero negociar”, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contactos ese mismo día y que Teherán sigue buscando un acuerdo.

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Las amenazas sobre infraestructura civil no son nuevas. En marzo, según se informó, Trump ya había advertido con “obliterar” las plantas eléctricas y de agua potable iraníes si Teherán no acordaba términos de paz “en breve”. Organismos de derecho internacional sostienen que destruir instalaciones civiles de ese tipo constituiría una violación del derecho internacional humanitario y podría tipificarse como crimen de guerra.

El puente B1 dañado por un ataque, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Karaj, Irán, 3 de abril de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó que los últimos ataques apuntaron a “degradar las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico comercial” en el estrecho de Ormuz, canal estratégico por el que transita una porción sustancial del petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Medios estatales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm —próxima al estrecho— y en la ciudad de Ahvaz, en la provincia de Juzestán. Las autoridades iraníes, citadas por la agencia Tasnim —vinculada a la Guardia Revolucionaria—, señalaron que los impactos afectaron cuatro puntos de la provincia de Hormozgan sin registrar, hasta ese momento, víctimas ni daños en infraestructura residencial.

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En respuesta, fuentes de medios estatales iraníes informaron que las fuerzas de Teherán lanzaron un ataque con drones contra una base militar en Jordania que alberga aeronaves de guerra estadounidenses.

Horas antes de que entrara en vigor un cobro del 20% a los buques que transitaran el estrecho bajo lo que Trump denominó garantía de “seguridad” estadounidense, el presidente dio marcha atrás en esa medida. Argumentó que la decisión se basó en “conversaciones altamente productivas con líderes de Oriente Medio” y anunció en su lugar acuerdos de inversión y comercio con estados árabes del Golfo, a los que calificó de “masivos”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kylie Cooper

El giro se produjo tras tres días de ataques estadounidenses y represalias iraníes sobre aliados de Washington en la región, en los intercambios más intensos de las últimas semanas. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que la decisión de Washington de renovar el bloqueo “ha desmantelado, en cierta forma, el memorando de Islamabad”, en referencia al acuerdo de alto el fuego del 17 de junio, que en la práctica ha quedado sin efecto.

Trump también advirtió que Estados Unidos podría volver a atacar instalaciones nucleares iraníes si lo considera necesario. Al referirse a imágenes satelitales que, según el entrevistador de Fox News, mostraban trabajos de reparación en uno de esos complejos tras bombardeos previos, el presidente afirmó que Irán habría sellado con concreto algunos accesos, pero que Washington podría causar “un daño enorme” al sitio “en cuestión de minutos”.

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Sobre el bloqueo portuario, Trump sostuvo que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tráfico internacional, aunque “cerrado para Irán, tanto para entrar como para salir”. Calificó de “malvados” a los anteriores dirigentes iraníes y señaló que el liderazgo actual, al que también atribuyó la presencia de “personas muy malas”, es quien, a su juicio, obstaculiza la posibilidad de un acuerdo.