Incertidumbre en la costa: Buscan intensamente a cuatro pescadores desaparecidos tras fuerte oleaje en Nicaragua

Una panga de nombre 'The Husther' se encuentra a la deriva en el mar Caribe, rodeada de aguas turbulentas y bajo un cielo cubierto de nubes grises que anuncian tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mar Caribe, con su inmensidad azul y su temperamento impredecible, mantiene en vilo a la comunidad de Corn Island tras la desaparición de cuatro pescadores locales. Los marinos zarparon el pasado sábado 11 de julio a bordo de la panga “The Husther” con el firme propósito de levantar las nazas para la captura de langosta, una faena cotidiana que, con el pasar de las horas, se ha transformado en una verdadera pesadilla comunitaria y familiar.

Los hermanos Bayardo Archibold y Meylin Downs, junto a sus compañeros de labores Jervin Zelaya y José Aguirre, tenían una agenda clara y rigurosa. Su plan original contemplaba pasar la noche del sábado durmiendo en la embarcación en mar abierto, desafiando el oleaje en su rutina pesquera, para luego emprender el retorno durante el transcurso del domingo.

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Sin embargo, el domingo se extinguió en el horizonte sin que la silueta de la panga apareciera en el muelle, y el día de ayer, 13 de julio, transcurrió bajo una densa capa de incertidumbre y angustia colectiva, sin que hasta la fecha se tenga un solo rastro del navío ni de su tripulación.

La movilización civil no se hizo esperar en la isla. Informantes populares confirmaron que, ante la alarmante falta de noticias, dos embarcaciones privadas zarparon el día de ayer, con la esperanza de ubicar a los náufragos: una partió en las primeras horas de la mañana y otra durante la tarde. Desafortunadamente, ambas misiones civiles retornaron a tierra firme con resultados totalmente negativos, enfrentándose a un panorama marítimo sumamente hostil y complejo.

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Las condiciones climatológicas en el Caribe nicaragüense han sido señaladas como el factor determinante de este posible naufragio. Desde el sábado 10 de julio, la región se encuentra bajo el azote de un frente de mal tiempo que se ha extendido hasta este martes 14 de julio.

Bayardo Archibold, Meylin Downs, Jervin Zelaya y José Aguirre, de quienes no se tiene rastro desde el pasado sábado tras zarpar de Corn Island (Cortesía: Primerísima Nicaragua).

La Fuerza Naval de Nicaragua ya había emitido una alerta temprana a través de diversos medios de comunicación, advirtiendo sobre la presencia de vientos sostenidos de entre 35 y 50 kilómetros por hora, capaces de generar olas sumamente peligrosas de 1.5 a 2.5 metros de altura en mar abierto. Estas severas condiciones motivaron a las autoridades competentes a decretar la suspensión definitiva de zarpes para evitar nuevas tragedias.

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A pesar de las adversidades meteorológicas que persisten en la zona, las labores institucionales de rescate se han intensificado. El Puesto Naval de Corn Island activó de inmediato los protocolos de emergencia, emitiendo avisos radiales constantes a toda la flota pesquera y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas caribeñas para que se mantengan alerta ante cualquier avistamiento.

Asimismo, un buque guardacostas de la Fuerza Naval zarpó estratégicamente desde el puesto de Monkey Point con rumbo al norte, ejecutando un minucioso patrón de rastreo en un intento por localizar la panga “The Husther”.

Una ilustración en acuarela muestra a los cuatro pescadores desaparecidos de Corn Island sentados en un muelle caribeño al atardecer, observando el horizonte marino con expresiones serenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedente trágico: el naufragio de pescadores nicaragüenses en Costa Rica

La desaparición de estos cuatro marinos evoca de manera inevitable el doloroso recuerdo de un suceso similar ocurrido apenas unas semanas atrás en aguas internacionales. El pasado 8 de junio, una tripulación de cuatro pescadores nicaragüenses sufrió un destino trágico al naufragar en las costas de Guanacaste, Costa Rica, luego de que su embarcación, bautizada como “Roxana II”, volcara de forma aparatosa debido a los fuertes vientos y el violento oleaje que imperaban en ese sector del océano Pacífico.

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En aquella ocasión, la fortuna y la desgracia se dividieron a partes iguales en alta mar. Tras pasar varios días a la deriva en una lucha extrema por la supervivencia, dos de los tripulantes lograron ser rescatados con vida por los cuerpos de socorro costarricenses.

Jonny fue rescato por otros pescadores mientras viajaba sobre la base de la panga, la cual fue volcada por la alta marea. Créditos: Guana Noticias

Sin embargo, a pesar de las exhaustivas y prolongadas labores de búsqueda y salvamento desplegadas por el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, las autoridades no consiguieron ubicar a los otros dos marinos nicaragüenses que completaban la tripulación, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, dejando una herida abierta que hoy vuelve a resonar con fuerza en el litoral caribeño.

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