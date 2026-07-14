El pequeño hospital salvadoreño que brinda atención a venezolanos afectados por terremotos

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Nicaragua liberará a más de 2,000 presos comunes y eleva a 6,400 las excarcelaciones del año La salida de los reclusos hacia un esquema de cumplimiento de condena en casa coincidirá con el 47 aniversario de la revolución sandinista y se formalizará en un acto oficial en ‘La Modelo’