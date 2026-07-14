El Salvador

El pequeño hospital salvadoreño que brinda atención a venezolanos afectados por terremotos

En Catia La Mar, la misión humanitaria salvadoreña brinda asistencia médica y veterinaria a los venezolanos y cualquier ciudadano afectado por el doble terremoto que impactó el país sudamericano el pasado mes.

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El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
Un integrante del Ejercito de El Salvador atiende mascotas este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela). (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela ha dejado también víctimas colaterales que han acudido a varios de los 14 hospitales de campaña internacionales instalados en Caracas y la devastada región costera de La Guaira, aledaña a la capital. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
Los equipos médicos atienden las 24 horas del día a todas las personas que requieren de asistencia y cuidados oportunos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
El contingente salvadoreño atiende a niños, adultos y personas mayores que requieren asistencia, ofreciendo una atención profesional y humana. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
Desde el 10 de julio se encuentra en funcionamiento este hospital de campaña impulsado por la misión humanitaria salvadoreña. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
Según los informes oficiales de la Presidencia de El Salvador, se apoyará también con el suministro de medicamentos a los afectados. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Decenas de venezolanos llegan con sus mascotas también para ser atendidos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
Han sido al menos 300 rescatistas salvadoreños los que han apoyado en esta misión humanitaria. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
El pequeño hospital salvadoreño que brinda ayuda a venezolanos afectados por terremoto
La ayuda enviada por El Salvador también incluye 155 toneladas de insumos sanitarios, alimentos, agua filtrada y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Además de la atención médica y veterinaria, la misión humanitaria ha desarrollado jornadas de entrega de alimentos para familias damnificadas en distintas zonas afectadas por los terremotos. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Los equipos de rescate salvadoreño también han participado en misiones humanitarias en países como Turquía, Costa Rica y Jamaica. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)

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