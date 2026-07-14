El pequeño hospital salvadoreño que brinda atención a venezolanos afectados por terremotos
En Catia La Mar, la misión humanitaria salvadoreña brinda asistencia médica y veterinaria a los venezolanos y cualquier ciudadano afectado por el doble terremoto que impactó el país sudamericano el pasado mes.
Un integrante del Ejercito de El Salvador atiende mascotas este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela). (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela ha dejado también víctimas colaterales que han acudido a varios de los 14 hospitales de campaña internacionales instalados en Caracas y la devastada región costera de La Guaira, aledaña a la capital. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
Los equipos médicos atienden las 24 horas del día a todas las personas que requieren de asistencia y cuidados oportunos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
El contingente salvadoreño atiende a niños, adultos y personas mayores que requieren asistencia, ofreciendo una atención profesional y humana. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
Desde el 10 de julio se encuentra en funcionamiento este hospital de campaña impulsado por la misión humanitaria salvadoreña. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
Según los informes oficiales de la Presidencia de El Salvador, se apoyará también con el suministro de medicamentos a los afectados. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
Decenas de venezolanos llegan con sus mascotas también para ser atendidos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
Han sido al menos 300 rescatistas salvadoreños los que han apoyado en esta misión humanitaria. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
La ayuda enviada por El Salvador también incluye 155 toneladas de insumos sanitarios, alimentos, agua filtrada y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)
Además de la atención médica y veterinaria, la misión humanitaria ha desarrollado jornadas de entrega de alimentos para familias damnificadas en distintas zonas afectadas por los terremotos. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Miguel Gutiérrez)
Los equipos de rescate salvadoreño también han participado en misiones humanitarias en países como Turquía, Costa Rica y Jamaica. (Infobae Centroamérica/EFE/ Miguel Gutiérrez)