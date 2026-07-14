Honduras

Honduras pone en marcha la Billetera Electrónica para digitalizar documentos oficiales y agilizar trámites ciudadanos

La nueva plataforma permitirá a los hondureños portar documentos en formato digital, con mecanismos de seguridad y validez legal ante las autoridades

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La Billetera Electrónica Nacional incorpora verificación biométrica facial, códigos QR cifrados y actualización de datos en tiempo real para proteger la información.
La Billetera Electrónica Nacional incorpora verificación biométrica facial, códigos QR cifrados y actualización de datos en tiempo real para proteger la información.

El Gobierno de Honduras oficializó la puesta en funcionamiento de la Billetera Electrónica Nacional, una plataforma que permitirá a los ciudadanos almacenar documentos oficiales y acceder a servicios públicos mediante credenciales digitales. Durante el lanzamiento las autoridades informaron que incluirá documentos como el DNI y la licencia de conducir.

La plataforma permitirá almacenar en un solo espacio documentos de uso frecuente, con el fin de reducir la necesidad de portar versiones físicas y facilitar distintas gestiones. La iniciativa apunta a agilizar los procesos entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Durante el lanzamiento el presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo que la herramienta forma parte de la incorporación de soluciones digitales para facilitar la vida cotidiana de la población.

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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que los documentos incorporados en la plataforma, entre ellos el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir y otros permisos oficiales, tendrán reconocimiento legal cuando sean solicitados durante inspecciones o controles de la Policía Nacional.

Velásquez explicó que los ciudadanos podrán presentar sus documentos desde la billetera digital y que estos serán considerados válidos. Por eso, instruyó a los miembros de la Policía Nacional en todo el país a reconocer las credenciales electrónicas emitidas mediante esta plataforma.

La Policía Nacional de Honduras recibió la instrucción de reconocer las credenciales electrónicas emitidas por la Billetera Electrónica Nacional.
La plataforma de Honduras busca reducir el uso de documentos físicos y agilizar trámites entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Medidas de seguridad de la plataforma

Los usuarios podrán acceder a sus documentos desde dispositivos electrónicos sin depender exclusivamente de formatos físicos al momento de realizar trámites o presentar identificaciones ante las autoridades.

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La Billetera Electrónica Nacional incorpora verificación biométrica facial, códigos QR cifrados y mecanismos de actualización de datos en tiempo real para proteger la información de los usuarios.

Estas herramientas permitirán que las autoridades comprueben la autenticidad de los documentos de manera rápida, incluso mediante códigos verificables que faciliten la validación cuando no exista conexión a internet.

La plataforma también contempla la incorporación del CERe Digital, dirigido a personas con residencia legal en Honduras, quienes podrán contar con una identificación electrónica con procesos de verificación inmediata.

Qué documentos se sumarán

La primera etapa contempla documentos como el DNI, licencias para conducir vehículos y motocicletas, permiso de portación de armas y carné de extranjería. Las autoridades indicaron que posteriormente se añadirán nuevas credenciales correspondientes a otras instituciones del Estado.

Con esa ampliación, el Gobierno busca convertir la plataforma en un punto central para distintos servicios públicos y permitir que más ciudadanos realicen gestiones de manera digital, con menos tiempo en procesos administrativos.

La Policía Nacional de Honduras recibió la instrucción de reconocer las credenciales electrónicas emitidas por la Billetera Electrónica Nacional.
La Policía Nacional de Honduras recibió la instrucción de reconocer las credenciales electrónicas emitidas por la Billetera Electrónica Nacional. (Foto Cortesía Casa de Gobierno)

La implementación de la Billetera Electrónica Nacional abre un nuevo escenario para la modernización de los servicios públicos en Honduras, al permitir que los ciudadanos reduzcan los tiempos destinados a gestiones administrativas y tengan mayor facilidad para acceder a sus documentos desde una plataforma digital.

Este tipo de herramientas busca impulsar una relación más directa entre el Estado y la población, disminuyendo procesos tradicionales que requieren desplazamientos y trámites presenciales.

La incorporación progresiva de más documentos y servicios podría ampliar el alcance de esta iniciativa en los próximos años, facilitando que diferentes sectores de la población tengan acceso a soluciones digitales para sus necesidades diarias.

Con este avance, Honduras se suma a la tendencia regional de utilizar tecnologías de identificación electrónica para simplificar procesos y promover una administración pública más moderna.

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