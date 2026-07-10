República Dominicana

República Dominicana: Embajadora Leah Campos afirma que China busca ganar terreno en el Caribe para amenazar a Estados Unidos

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, alertó sobre el avance de China en el Caribe como una estrategia para desafiar la posición de Washington en la región

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Mapa del Caribe en azul sobre fondo negro, con varias cámaras de seguridad rojas que muestran una estrella china y emiten haces de luz roja y líneas curvas.
Embajadora Leah Campos afirmó que China busca ampliar su influencia en el Caribe para desafiar a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, afirmó que China y otros adversarios buscan incrementar su influencia en la región con el único interés de desafiar a Washington, así lo aseguró durante una entrevista en CDN 37.

La representante estadounidense advirtió sobre la presencia de China y otros actores internacionales en la región. “La realidad es que China y otros adversarios de Estados Unidos quieren incrementar su influencia en esta región, no por amor a la República Dominicana, sino para estar cerca y amenazar, en términos económicos u otros, a Estados Unidos”, afirmó Campos.

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Al mismo tiempo, la funcionaria señaló que la labor de la embajada es “presentar la mejor opción”, enfatizando que los países pueden elegir entre estrechar lazos con China o con EE.UU.

De igual manera, la embajadora reiteró que el objetivo de la misión diplomática estadounidense es fortalecer la colaboración y ofrecer alternativas para que la República Dominicana mantenga relaciones estratégicas con sus principales aliados, en un contexto internacional marcado por la competencia geopolítica y desafíos compartidos en materia migratoria y de seguridad.

Leah Campos, embajadora estadounidense en República Dominicana, destacó que el objetivo de la misión diplomática es fortalecer la colaboración y ofrecer alternativas estratégicas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)
Leah Campos, embajadora estadounidense en República Dominicana, destacó que el objetivo de la misión diplomática es fortalecer la colaboración y ofrecer alternativas estratégicas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)

Aunque mantiene una postura firme sobre el riesgo de estas influencias: “En términos comerciales el socio estadounidense siempre será mejor. Estados Unidos está enfocado en la región. Somos vecinos y nos debemos cuidar”.

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Por otro lado, Campos consideró que existe “un ambiente de libre expresión muy sano” en Dominicana: “La gente discrepa, habla de temas de una manera sana. Llevo ocho o nueve meses aquí, pero por lo que he visto, me parece que existen condiciones democráticas en el país”.

Un nuevo enfoque en la política exterior

La diplomática también se refirió a los acuerdos bilaterales sobre deportación de extranjeros. Campos explicó que la administración estadounidense ha firmado convenios con varios países, incluida la República Dominicana, para facilitar la repatriación de personas que ingresaron de manera irregular a EE.UU.

“No han empezado aquí aún, pero en cualquier momento pueden empezar y creo que va a ser un proceso muy ordenado”, aseguró la embajadora. Añadió que estos acuerdos pretenden evitar impactos negativos en la población local.

Tres hombres, vistos desde atrás, con camisas de manga corta y mochilas. Caminan por un sendero de tierra con muros metálicos al fondo.
Estados Unidos firmó con la República Dominicana un acuerdo para facilitar la deportación y repatriación de migrantes irregulares, aunque el mecanismo aún no se aplica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, Campos destacó que la política exterior estadounidense ha modificado sus prioridades en los últimos años, situando a América Latina y el Caribe en el centro de su agenda. “Durante años, la región no ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda internacional de Washington, situación que cambió con la llegada del presidente Donald Trump”, expresó la diplomática. Señaló que, desde su llegada a la isla, ambos gobiernos han intensificado la cooperación y los acuerdos bilaterales.

En cuanto a la situación de Haití, Campos reconoció ante el citado medio que, pese a los recursos aportados por Estados Unidos y la comunidad internacional, los resultados no han sido los esperados.

“No sé si eso fue por corrupción o por mal manejo, pero sí está claro que hay que buscar otra manera de ayudarlos”, señaló la embajadora. Explicó que el objetivo actual, junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fuerzas internacionales, es contribuir a estabilizar la situación en Haití para que sus ciudadanos encuentren opciones para mejorar su país.

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