El Salvador

Regularización extraordinaria en España aprobada en 2026 abriría vía clave para miles de centroamericanos en situación irregular

Un requisito de residencia, una fecha límite y una condición judicial definen quién entra en el proceso, mientras expertos y datos oficiales dibujan el tamaño real del universo potencial

Guardar
Google icon
Dos pasaportes abiertos, uno de Honduras y otro de Nicaragua, con sus páginas interiores visibles, sellos de aduanas y texto personal borroso.
Un pasaporte hondureño y otro nicaragüense muestran sus páginas interiores con sellos de entrada y salida junto a datos personales borrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente regularización extraordinaria en España promete beneficios directos para miles de migrantes centroamericanos que residen en situación irregular, en un contexto donde sus países de origen han limitado las alternativas de integración para quienes deciden emigrar.

Según datos del Migration Policy Institute colocados en su portal oficial, la medida española podría modificar el panorama de movilidad y cooperación entre ambas regiones.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, el proceso de regularización aprobado en 2026 por el gobierno de España se dirige a personas de diversas nacionalidades presentes en el país antes del 1 de enero de ese año, que acrediten al menos cinco meses de residencia y carezcan de antecedentes penales.

PUBLICIDAD

Dos tercios de los 1,2 millones de solicitantes provienen de Sudamérica o Centroamérica, una proporción que evidencia el peso de la región en los flujos migratorios hacia territorio español.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) estimó que en 2025 residían en España alrededor de 90.300 personas hondureñas y 28.900 nicaragüenses en situación irregular, mientras que los migrantes de otros países centroamericanos estarían incluidos en la categoría “otros países de América Latina”, que suma 31,400 personas.

Así, la regularización representa una vía de acceso a derechos laborales, servicios y protección para decenas de miles de centroamericanos.

Dos pasaportes abiertos sobre una mesa de madera. Uno es oscuro de Honduras con su escudo, el otro es azul de Nicaragua con su escudo.
Los documentos de viaje de Honduras y Nicaragua se presentan juntos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal del organismo destacó que, a diferencia de lo ocurrido en países sudamericanos como Chile, Perú o Ecuador, donde los programas de regularización para migrantes venezolanos han terminado o se encuentran congelados, España mantiene una política que facilita la inserción de migrantes ya residentes, en vez de restringir su permanencia.

PUBLICIDAD

El proceso español permite a los beneficiarios obtener permisos de residencia y trabajo por un año, lo que favorece la integración social y económica.

El Migration Policy Institute explicó que la regularización en España se apoya en criterios de gobernanza y mercado laboral. Los estudios citados por el instituto señalan que regularizar a los migrantes no solo mejora su acceso al empleo formal, sino que también incrementa la recaudación fiscal y fortalece la seguridad pública, ya que el Estado puede identificar a quienes residen en su territorio y reducir los riesgos de explotación y abuso.

Desde la perspectiva de los países centroamericanos, la medida española puede traducirse en un alivio sobre la presión de servicios públicos y en un aumento de las remesas familiares. Según FUNCAS, la migración centroamericana en España representa una fracción considerable de los migrantes latinoamericanos en condición irregular, lo que refuerza la importancia de la cooperación bilateral para gestionar la movilidad laboral.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para recibir la documentación ante el inminente inicio del proceso de regularización de los migrantes en masa en España, en Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, España, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Albert Gea/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para recibir la documentación ante el inminente inicio del proceso de regularización de los migrantes en masa en España, en Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, España, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Albert Gea/Foto de archivo

El País detalló que la regularización española coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea, mientras se cierran rutas irregulares y se refuerzan los mecanismos de control fronterizo.

En este contexto, España ha impulsado acuerdos de migración laboral con países como Honduras y Guatemala, aunque los flujos formales continúan limitados en comparación con las necesidades del mercado laboral español.

El Migration Policy Institute concluyó que la regularización extraordinaria en España podría servir como incentivo para que los países centroamericanos fortalezcan sus propias políticas de integración y cooperación migratoria, aprovechando la apertura de canales legales para el trabajo y la residencia. La respuesta de los gobiernos de la región y la capacidad de adaptar sus marcos institucionales serán determinantes para el futuro de la movilidad entre Centroamérica y España.

Temas Relacionados

Inmigración EspañaMigración irregularLey de ExtranjeríaCentroaméricaMigrantes centroamericanos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Embajadora Leah Campos afirma que China busca ganar terreno en el Caribe para amenazar a Estados Unidos

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, alertó sobre el avance de China en el Caribe como una estrategia para desafiar la posición de Washington en la región

República Dominicana: Embajadora Leah Campos afirma que China busca ganar terreno en el Caribe para amenazar a Estados Unidos

La dictadura Ortega y Murillo firman acuerdos para traspasar 11 propiedades en Managua y tres en otros departamentos

La transferencia incluye propiedades ubicadas en Managua, León y Carazo, entra en vigor tras su publicación en La Gaceta y, según la Presidencia, apunta a ampliar la cobertura del sistema

La dictadura Ortega y Murillo firman acuerdos para traspasar 11 propiedades en Managua y tres en otros departamentos

Denuncian a magistrada y a Fiscal General de Costa Rica por supuesta beligerancia política y posibles conflictos de interés

Los altos funcionarios enfrentan un proceso de investigación administrativa tras ser señalados por declaraciones públicas que, según la denuncia, podrían contravenir el deber de imparcialidad exigido a los funcionarios judiciales

Denuncian a magistrada y a Fiscal General de Costa Rica por supuesta beligerancia política y posibles conflictos de interés

Guatemala: Las lluvias activan nuevas evacuaciones en Alta Verapaz por deslizamientos y ríos desbordados

La crecida súbita inundó calles de varias comunidades en Alta Verapaz y obligó a evacuaciones preventivas sin reportes de heridos graves

Guatemala: Las lluvias activan nuevas evacuaciones en Alta Verapaz por deslizamientos y ríos desbordados

Ministra de educación en Honduras condiciona clases y llama a una vacunación obligatoria por brote de sarampión

La Secretaría de Educación evalúa nuevas medidas para contener la propagación del sarampión en centros educativos de Cofradía, Cortés, entre ellas la posibilidad de suspender temporalmente las clases presenciales si así lo recomiendan las autoridades sanitarias.

Ministra de educación en Honduras condiciona clases y llama a una vacunación obligatoria por brote de sarampión

TECNO

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

Instagram estrena nuevos efectos para Stories: así puedes usarlos y controlar tus fotos

Busca ya en Google Erling Haaland y conoce el homenaje animado al jugador de Noruega

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Rita Wilson le dedica un mensaje a Tom Hanks por su cumpleaños número 70

‘La familia Ingalls’: el cameo secreto de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, en la serie de Netflix

MUNDO

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano