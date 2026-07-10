El Salvador

El Metapán BC conquista su quinto título en la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador

La final del Apertura 2026 se definió en el quinto duelo, con una victoria por 85-60 sobre A. Lobos BKB en el Polideportivo Abel Mazariego

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Emoción, jugadas espectaculares y una celebración inolvidable. Así fue como Metapán conquistó el campeonato de la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador, sellando una temporada de ensueño.

El club Metapán BC conquistó su quinto título en la Liga Mayor de Baloncesto tras imponerse 85-60 a A. Lobos BKB en el quinto partido de la serie final del Torneo Apertura 2026, disputado en el Polideportivo Abel Mazariego. El conjunto de la ciudad calera recuperó el trono de la máxima categoría del baloncesto salvadoreño, consolidando una actuación dominante en el encuentro decisivo, según información obtenida por Infobae.

Durante la primera mitad del tercer partido de la serie, ambos equipos alternaron el liderazgo en el marcador. A. Lobos BKB logró irse al descanso con una ventaja de 38-28, capitalizando las pérdidas de balón de los locales y mostrando solidez ofensiva. Sin embargo, Metapán BC modificó el rumbo del partido tras el entretiempo, registrando un parcial de 26-11 en el tercer cuarto que le permitió revertir el marcador y tomar la delantera por 54-49. La defensa del conjunto metapaneco incrementó su intensidad, mientras que el ataque se mostró más efectivo en los momentos clave.

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Tras verse abajo en la serie, el conjunto salvadoreño cambió el ritmo después del descanso, fortaleció su defensa y encontró en Yoel Cubillas y Bernardo Polanco a sus figuras decisivas. (Cortesía: INDES)
Tras verse abajo en la serie, el conjunto salvadoreño cambió el ritmo después del descanso, fortaleció su defensa y encontró en Yoel Cubillas y Bernardo Polanco a sus figuras decisivas. (Cortesía: INDES)

En el tramo final, A. Lobos BKB intentó acercarse con el aporte de Timothy Simmons y Jerome Savoy, aunque los locales respondieron con puntos decisivos de Bernardo Polanco y Brayan García, asegurando la diferencia y el triunfo por ocho puntos en el tercer juego. De acuerdo con con la información de la liga de baloncesto, este resultado dejó a Metapán BC a una sola victoria de coronarse campeón.

La definición se concretó en el quinto partido, donde Metapán BC se impuso por 25 unidades. El cubano Yoel Cubillas destacó con un doble-doble de 22 puntos y 21 rebotes, mientras que Bernardo Polanco aportó también 22 unidades para asegurar el trofeo para el equipo calero. Este resultado permitió a Metapán BC consagrarse como el máximo ganador del torneo, sumando su quinta copa en la historia de la competición.

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La victoria en el quinto juego otorgó al club no solo el título del Apertura 2026, sino también el reconocimiento por la solidez colectiva y la capacidad de reacción tras ir en desventaja durante la serie final. El equipo celebró el logro ante su afición en el Polideportivo Abel Mazariego, escenario que presenció la consagración del nuevo campeón del baloncesto salvadoreño.

Cinco finales recientes confirman la hegemonía de Metapán B.C.

El historial reciente de la Liga Mayor de Baloncesto evidencia el protagonismo de Metapán B.C.: Apertura 2026 (campeón Metapán B.C., subcampeón Lobos BKB), Clausura 2025 (campeón Lobos BKB, subcampeón Metapán B.C.), Apertura 2025 (campeón Metapán B.C.), Clausura 2024 (campeón Metapán B.C.). El repaso de títulos sitúa a la institución calera como la referencia del baloncesto nacional en este ciclo competitivo.

Metapán BC recuperó el trono del baloncesto salvadoreño y se convirtió en el máximo ganador de la competición con cinco copas. (Cortesía: INDES)
Metapán BC recuperó el trono del baloncesto salvadoreño y se convirtió en el máximo ganador de la competición con cinco copas. (Cortesía: INDES)

La organización de la LMB aún no ha anunciado el calendario definitivo para la próxima temporada. Se espera que el torneo Apertura 2027 mantenga el formato de competencia y que los principales equipos refuercen sus plantillas en busca de destronar al actual monarca.

Metapán B.C. se mantiene en la cúspide de la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador, con expectativas de continuar ampliando su legado en el deporte nacional, mientras crece la rivalidad con Lobos BKB y otros equipos aspirantes.

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