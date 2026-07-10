Nicaragua

Migración de Nicaragua restringe la visa de salida para menores de 18 años

La institución eliminó las autorizaciones de tres, seis y doce meses y dejó solo un permiso de una vez, válido por hasta 30 días, sin informar las razones del cambio

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Migración Nicaragua
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El régimen de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, endureció los requisitos para otorgar la visa de salida a menores de 18 años, una medida que elimina permisos de larga duración y exige nuevas pruebas sobre los padres que, según diversos medios afecta sobre todo a las familias de perseguidos políticos que intentan reunificarse desde el exilio.

El cambio es que ahora solo se concede la visa ordinaria: una autorización de salida por una única vez y por un período no mayor a 30 días. Quedaron detenidos los permisos de tres meses, seis meses y un año, sin que las autoridades explicaran las razones de esa decisión, publicó Nicaragua Investiga.

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Jennifer Pérez, inspectora de Trámites Migratorios y jefa del Departamento de Visas, explicó a medios oficialistas: “para realizar la solicitud, es necesario que ambos padres se presenten físicamente a la sede central con la documentación requerida”.

El trámite quedó concentrado en Managua y exige pruebas migratorias del padre ausente

La gestión para menores se hará exclusivamente en la ventanilla 21 en Managua, lo que también reduce el acceso para las familias que viven en otros departamentos. El diario señaló que esa centralización añade una barrera territorial a un procedimiento que ya era difícil de completar.

El trámite requiere el formulario migratorio lleno, copia del acta de nacimiento del menor, copia del pasaporte, copia de la cédula de identidad de ambos padres y permiso notarial de salida. FOTO: ARCHIVO
El trámite requiere el formulario migratorio lleno, copia del acta de nacimiento del menor, copia del pasaporte, copia de la cédula de identidad de ambos padres y permiso notarial de salida. FOTO: ARCHIVO

Las autoridades prevén una alternativa cuando uno de los padres no puede acudir en persona, pero esa opción también incorpora una condición adicional: presentar la constancia legal del movimiento migratorio de ese progenitor. Para las familias de opositores exiliados, ese requisito se convierte en otro obstáculo porque muchos salieron del país por puntos ciegos para evitar ser capturados y, por tanto, no registraron su salida ante las autoridades.

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Los permisos notariales siguen siendo obligatorios incluso si ambos padres viajan con el menor

Según detalló Pérez, el trámite requiere el formulario migratorio lleno, copia del acta de nacimiento del menor, copia del pasaporte, copia de la cédula de identidad de ambos padres y permiso notarial de salida. El permiso notarial de salida sigue siendo obligatorio: si ambos padres están fuera de Nicaragua, un tercero puede hacer la gestión con un permiso emitido por los dos en el extranjero y debidamente apostillado; incluso si ambos progenitores viajan con el menor, el documento también debe presentarse. En ese caso, también debe presentarse la constancia de movimiento migratorio de ambos padres.

Ilustración en acuarela de una caravana de personas con niños y mochilas que caminan bajo la lluvia por un sendero con montañas y banderas de Nicaragua y Costa Rica.
Una caravana de migrantes nicaragüenses avanza bajo la lluvia por un camino que serpentea entre Nicaragua y Costa Rica, con las banderas de ambos países visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flujo de nicaragüenses hacia Costa Rica

El flujo de nicaragüenses en la frontera norte de Costa Rica aumentó durante 2025, con más cruces por puestos oficiales e irregulares, aunque el volumen se mantuvo por debajo de los máximos registrados en años anteriores; ese movimiento se da en un contexto de desplazamiento sostenido y de creciente presión sobre personas migrantes que buscan trabajo, reunificación familiar o protección.

El monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones indica que, para medir ese comportamiento durante los 12 meses del año, se aplicaron más de 2,800 encuestas en distintos puntos de cruce. El reporte concluye que el flujo sigue siendo alto, sobre todo por canales oficiales, pero muestra señales de estabilización frente a los picos del pasado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el Puesto Oficial Peñas Blancas, principal control migratorio entre ambos países, registró en 2025 un total de 270,041 ingresos y 266,600 salidas de personas nicaragüenses. La cifra superó la de 2024, aunque todavía quedó por debajo del máximo anual de 2017.

En el Puesto Oficial Las Tablillas, el total fue de 40,863 ingresos y 40,131 salidas. También allí los registros crecieron respecto del año anterior, sin alcanzar todavía los niveles más altos observados en 2019.

A lo largo de 2025, la mayoría de las personas migrantes señaló en los puestos oficiales que su principal motivo era la búsqueda de mejores oportunidades socioeconómicas. En los cruces irregulares, en cambio, la reunificación familiar ganó peso hacia el final del año.

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