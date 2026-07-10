Guatemala

Exportadores guatemaltecos piden a Estados Unidos restablecer el arancel cero para productos gravados con 10%

Durante una audiencia pública en Washington, el sector exportador guatemalteco argumentó que la tarifa eleva costos para importadores, supermercados y restaurantes, sin reforzar la producción local y con impacto sobre la seguridad alimentaria

Guardar
Google icon
Mapas de Guatemala y Estados Unidos, números 10% y 0%, gráfico de barras, flecha, diez personas con banderas guatemaltecas y un cartel que dice Arancel Cero.
Exportadores guatemaltecos se dirigen visualmente hacia un mapa de Estados Unidos mientras solicitan el restablecimiento del arancel cero, dejando atrás la imposición del 10% sobre sus productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) presentó ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) una petición formal con el objetivo de restablecer el arancel cero para los productos agrícolas, manufacturados, de acuicultura y pesca provenientes de Guatemala, los cuales actualmente enfrentan un arancel del 10% al ingresar al mercado estadounidense. Esta solicitud fue respaldada por datos técnicos presentados tanto en comentarios escritos como durante una audiencia pública en Washington, D.C., organizada en el marco del proceso abierto por el USTR.

AGEXPORT, junto con representantes de los sectores de vegetales, frutas, acuicultura, pesca y manufacturas, fundamentó su petición resaltando que la oferta exportable guatemalteca no compite ni desplaza la producción local estadounidense; por el contrario, es complementaria para la seguridad alimentaria de Estados Unidos y aportar a la competitividad de las cadenas de suministro norteamericanas.

PUBLICIDAD

A través de estudios y cifras, argumentaron que mantener el arancel del 10% no contribuye a fortalecer la producción nacional estadounidense. En cambio, esta medida eleva los costos de importadores, distribuidores, supermercados, cadenas de restaurantes y consumidores, perjudicando así a empresas estadounidenses que dependen de fuentes de abastecimiento cercanas y competitivas.

La petición de AGEXPORT ante el USTR incluyó comentarios escritos y una audiencia pública en Washington con datos técnicos sobre exportaciones de Guatemala.
Los exportadores consideran que el arancel del 10% eleva los costos para importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes y consumidores en Estados Unidos. (Prensa Libre)

La posición de AGEXPORT se sustenta en cuatro argumentos. El primero señala que Guatemala complementa y no compite con la producción agrícola de Estados Unidos. Específicamente, productos como frutas, vegetales y bienes de origen acuícola ingresan al mercado estadounidense en temporadas en que la oferta doméstica es escasa o inexistente, evitando con ello el desplazamiento de productores locales y garantizando la disponibilidad de alimentos frescos todo el año.

PUBLICIDAD

Los cuatro argumentos de AGEXPORT

El segundo argumento es que las exportaciones guatemaltecas fortalecen la seguridad alimentaria de Estados Unidos. Al ampliar la oferta de productos frescos y saludables, contribuyen a estabilizar precios y reducir riesgos de escasez, en beneficio de los consumidores estadounidenses.

En tercer lugar, AGEXPORT enfatizó que la integración regional entre Guatemala y Estados Unidos propicia cadenas de suministro y alineadas con los principios de la política America First. Sectores como el agrícola, manufacturero, acuícola y pesquero de Guatemala trabajan en sinergia con empresas estadounidenses en procesos de transporte, logística, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización, generando valor y empleo en ambos países.

El cuarto fundamento resalta que Guatemala es un socio comercial gracias a su proximidad geográfica, su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales y la existencia del marco legal del CAFTA-DR. La trazabilidad, certificaciones internacionales y el respeto de normativas sanitarias, ambientales y laborales hacen del país un proveedor frente a otros mercados más lejanos y sujetos a mayores vulnerabilidades.

La petición de AGEXPORT ante el USTR incluyó comentarios escritos y una audiencia pública en Washington con datos técnicos sobre exportaciones de Guatemala.
Exportadores guatemaltecos solicitaron al USTR restablecer el arancel cero para productos guatemaltecos que hoy pagan un arancel del 10% en Estados Unidos. (Diario La Hora)

Qué planteó AGEXPORT ante el USTR

Durante la audiencia pública en Washington, “Cuando Guatemala exporta, Estados Unidos también gana. Nuestras exportaciones fortalecen el empleo estadounidense, mejoran la seguridad alimentaria, hacen más competitivas a las empresas norteamericanas y consolidan cadenas de suministro cercanas, confiables y alineadas con los objetivos de America First”, afirmó Claudia de Del Aguila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT.

La organización también reconoció el esfuerzo y las acciones emprendidas por el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía, así como las gestiones efectuadas en el marco de este proceso bilateral, especialmente bajo la sección 301 del acuerdo comercial, para alcanzar la eliminación del 10% de arancel sobre los productos actualmente gravados.

Finalmente, AGEXPORT reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades estadounidenses para fortalecer una relación comercial sustentada en la evidencia técnica, reglas claras, valores y beneficios compartidos.

Temas Relacionados

GuatemalaArancelesComercio ExteriorEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 5,4 toneladas de drogas en el Pacífico Sur

En menos de un día, autoridades de Costa Rica, con apoyo de Colombia, Panamá y Estados Unidos, lograron incautar más de cinco toneladas de drogas en dos operativos marítimos y detuvieron a seis personas vinculadas al tráfico internacional

Otro golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 5,4 toneladas de drogas en el Pacífico Sur

Renuncia otro abogado defensor del cirujano plástico guatemalteco que ocultó el cadáver de una paciente

El guatemalteco enfrenta dos procesos penales, uno de ellos se relaciona a su presunta implicación por la muerte de una hondureña cuando le practicaba una cirugía estética

Renuncia otro abogado defensor del cirujano plástico guatemalteco que ocultó el cadáver de una paciente

El Salvador: Condena a 53 integrantes de la MS-13 por homicidios, extorsión y drogas

Una resolución judicial impuso penas de entre 20 y 40 años de cárcel a 53 integrantes de la estructura, responsables de múltiples crímenes cometidos en distintas zonas del departamento de Usulután

El Salvador: Condena a 53 integrantes de la MS-13 por homicidios, extorsión y drogas

República Dominicana: Localizan plantación ilegal de marihuana y detienen a dos haitianos en operativo

El operativo conjunto ubicó 45 matas en Los Limoncillos, al norte de las lomas, en un punto de acceso difícil

República Dominicana: Localizan plantación ilegal de marihuana y detienen a dos haitianos en operativo

Inversión privada de USD 2,100 millones financiará obra eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico

La empresa Caribbean Transmission afirmó que el financiamiento será íntegramente con capital privado, sin aportes de los gobiernos dominicano, puertorriqueño ni estadounidense, y que la infraestructura tendrá capacidad estimada de 700 megavatios

Inversión privada de USD 2,100 millones financiará obra eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico

TECNO

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

Instagram estrena nuevos efectos para Stories: así puedes usarlos y controlar tus fotos

Busca ya en Google Erling Haaland y conoce el homenaje animado al jugador de Noruega

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Rita Wilson le dedica un mensaje a Tom Hanks por su cumpleaños número 70

‘La familia Ingalls’: el cameo secreto de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, en la serie de Netflix

MUNDO

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano