Exportadores guatemaltecos piden a Estados Unidos restablecer el arancel cero para productos gravados con 10%

Exportadores guatemaltecos se dirigen visualmente hacia un mapa de Estados Unidos mientras solicitan el restablecimiento del arancel cero, dejando atrás la imposición del 10% sobre sus productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) presentó ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) una petición formal con el objetivo de restablecer el arancel cero para los productos agrícolas, manufacturados, de acuicultura y pesca provenientes de Guatemala, los cuales actualmente enfrentan un arancel del 10% al ingresar al mercado estadounidense. Esta solicitud fue respaldada por datos técnicos presentados tanto en comentarios escritos como durante una audiencia pública en Washington, D.C., organizada en el marco del proceso abierto por el USTR.

AGEXPORT, junto con representantes de los sectores de vegetales, frutas, acuicultura, pesca y manufacturas, fundamentó su petición resaltando que la oferta exportable guatemalteca no compite ni desplaza la producción local estadounidense; por el contrario, es complementaria para la seguridad alimentaria de Estados Unidos y aportar a la competitividad de las cadenas de suministro norteamericanas.

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A través de estudios y cifras, argumentaron que mantener el arancel del 10% no contribuye a fortalecer la producción nacional estadounidense. En cambio, esta medida eleva los costos de importadores, distribuidores, supermercados, cadenas de restaurantes y consumidores, perjudicando así a empresas estadounidenses que dependen de fuentes de abastecimiento cercanas y competitivas.

Los exportadores consideran que el arancel del 10% eleva los costos para importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes y consumidores en Estados Unidos. (Prensa Libre)

La posición de AGEXPORT se sustenta en cuatro argumentos. El primero señala que Guatemala complementa y no compite con la producción agrícola de Estados Unidos. Específicamente, productos como frutas, vegetales y bienes de origen acuícola ingresan al mercado estadounidense en temporadas en que la oferta doméstica es escasa o inexistente, evitando con ello el desplazamiento de productores locales y garantizando la disponibilidad de alimentos frescos todo el año.

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Los cuatro argumentos de AGEXPORT

El segundo argumento es que las exportaciones guatemaltecas fortalecen la seguridad alimentaria de Estados Unidos. Al ampliar la oferta de productos frescos y saludables, contribuyen a estabilizar precios y reducir riesgos de escasez, en beneficio de los consumidores estadounidenses.

En tercer lugar, AGEXPORT enfatizó que la integración regional entre Guatemala y Estados Unidos propicia cadenas de suministro y alineadas con los principios de la política America First. Sectores como el agrícola, manufacturero, acuícola y pesquero de Guatemala trabajan en sinergia con empresas estadounidenses en procesos de transporte, logística, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización, generando valor y empleo en ambos países.

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El cuarto fundamento resalta que Guatemala es un socio comercial gracias a su proximidad geográfica, su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales y la existencia del marco legal del CAFTA-DR. La trazabilidad, certificaciones internacionales y el respeto de normativas sanitarias, ambientales y laborales hacen del país un proveedor frente a otros mercados más lejanos y sujetos a mayores vulnerabilidades.

Exportadores guatemaltecos solicitaron al USTR restablecer el arancel cero para productos guatemaltecos que hoy pagan un arancel del 10% en Estados Unidos. (Diario La Hora)

Qué planteó AGEXPORT ante el USTR

Durante la audiencia pública en Washington, “Cuando Guatemala exporta, Estados Unidos también gana. Nuestras exportaciones fortalecen el empleo estadounidense, mejoran la seguridad alimentaria, hacen más competitivas a las empresas norteamericanas y consolidan cadenas de suministro cercanas, confiables y alineadas con los objetivos de America First”, afirmó Claudia de Del Aguila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT.

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La organización también reconoció el esfuerzo y las acciones emprendidas por el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía, así como las gestiones efectuadas en el marco de este proceso bilateral, especialmente bajo la sección 301 del acuerdo comercial, para alcanzar la eliminación del 10% de arancel sobre los productos actualmente gravados.

Finalmente, AGEXPORT reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades estadounidenses para fortalecer una relación comercial sustentada en la evidencia técnica, reglas claras, valores y beneficios compartidos.