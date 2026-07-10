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Guatemala: Las lluvias activan nuevas evacuaciones en Alta Verapaz por deslizamientos y ríos desbordados

La crecida súbita inundó calles de varias comunidades en Alta Verapaz y obligó a evacuaciones preventivas sin reportes de heridos graves

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Las autoridades de Guatemala pidieron seguir la información oficial y acudir a refugios temporales o albergues municipales si aumentan las lluvias.
Las autoridades reportaron 22 viviendas afectadas en Panzós por inundaciones causadas por la crecida súbita de ríos locales. (Conred) (Conred)

Las lluvias de las últimas horas volvieron a golpear el norte de Guatemala y concentraron una nueva emergencia en Alta Verapaz, donde un deslizamiento de tierra en San Juan Chamelco destruyó varias viviendas, mientras que el desborde de ríos en Panzós provocó daños en infraestructuras, evacuaciones preventivas y un escenario de riesgo que puede agravarse con las precipitaciones previstas para las próximas horas.

El dato más preciso reportado hasta ahora está en Panzós: las autoridades registraron 22 viviendas afectadas con daños de moderados a severos después de que la crecida súbita de ríos locales inundara calles de varias comunidades y entrara con fuerza en los inmuebles.

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Las autoridades de Guatemala pidieron seguir la información oficial y acudir a refugios temporales o albergues municipales si aumentan las lluvias.
Al menos 22 viviendas fueron afectadas por inundación registrada en barrio El Centro, Panzós, Alta Verapaz en Guatemala. (Conred) (Conred)

En ese municipio, las familias se autoevacuaron hacia zonas seguras y casas de parientes cercanos con apoyo de líderes comunitarios y de los comités locales de emergencia. Esa respuesta evitó, hasta el momento, pérdidas humanas y heridos de gravedad durante el pico de la inundación, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

San Juan Chamelco quedó bajo amenaza por un deslizamiento en Seaquiba

La otra situación crítica se desarrolla en la aldea Seaquiba, en el municipio de San Juan Chamelco, donde el suelo saturado por la humedad cedió y provocó un deslizamiento de tierra. El alud de lodo, piedras y vegetación descendió sobre un sector poblado, comprometió infraestructura local y puso en riesgo directo a las familias de la zona.

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Equipos de la Conred se desplazaron al área afectada para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. También trabajaban en la delimitación del perímetro de riesgo y en la coordinación de las primeras evacuaciones preventivas de los hogares ubicados en la trayectoria del derrumbe.

Las autoridades de Guatemala pidieron seguir la información oficial y acudir a refugios temporales o albergues municipales si aumentan las lluvias.
Un deslizamiento de tierra provocó daños en dos viviendas en la aldea Seaquiba, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz en Guatemala. (Conred) (Conred)

En el lugar, se identificaron dos viviendas con daños severos, afectando a dos familias (10 personas) que decidieron autoalbergarse.

Mientras que en el barrio Poza Azul I, del municipio de Panzós, también en Alta Verapaz, un deslizamiento de tierra generó daños en viviendas. De acuerdo con la evaluación de la Conred, 18 inmuebles sufrieron daños considerables.

En Panzós, el impacto vino por otro frente: la acumulación de lluvia elevó el caudal de los afluentes hasta provocar su desborde. El agua cubrió por completo calles de distintas comunidades, especialmente en el barrio El Centro y dejó a decenas de pobladores en condición de vulnerabilidad al arrasar con pertenencias básicas y enseres domésticos.

Las autoridades de Guatemala pidieron seguir la información oficial y acudir a refugios temporales o albergues municipales si aumentan las lluvias.
Las autoridades reportaron 22 viviendas afectadas en Panzós por inundaciones causadas por la crecida súbita de ríos locales. (Conred) (Conred)

Alta Verapaz sigue bajo alerta por suelos saturados y ríos crecidos

Alta Verapaz figura entre los departamentos más golpeados por la actual temporada hidrológica en el país. La saturación del suelo mantiene bajo alerta máxima rutas viales y caseríos asentados en laderas, expuestos a nuevos hundimientos y desprendimientos.

El reporte de la Conred señala que el 15 % de las emergencias atendidas en las últimas semanas corresponde a deslizamientos de tierra. Las autoridades han realizado evacuaciones preventivas en diferentes puntos de Alta Verapaz, y al menos 321 personas en todo el país permanecen resguardadas en albergues oficiales tras perder sus viviendas o quedar expuestas a nuevos deslaves.

Las autoridades de Guatemala pidieron seguir la información oficial y acudir a refugios temporales o albergues municipales si aumentan las lluvias.
La Conred también reportó inundaciones y flujo de lodo en los caseríos Rubelpec Abajo y El Sauce, del municipio de El Estor, del departamento de Izabal, el cual generó daños en viviendas. (Conred)

Los delegados del sistema Conred y otras instituciones del orden público mantienen monitoreo permanente sobre el caudal de los ríos locales. Las autoridades pidieron a la población seguir los canales oficiales de información, reconocer las rutas comunitarias de evacuación ya establecidas y trasladarse a refugios temporales o albergues municipales si la vulnerabilidad de sus viviendas aumenta con las lluvias anunciadas.

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