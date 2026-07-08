Este guante inteligente puede restaurar el agarre en las manos de personas paralizadas

El guante inteligente detecta la intención de movimiento y asiste el agarre en personas con manos paralizadas. (TUM)

Un equipo de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) ha desarrollado un guante neumático inteligente que podría devolver la capacidad de agarre a personas con parálisis en las manos. La innovación utiliza señales eléctricas de los músculos del antebrazo y algoritmos de aprendizaje automático para detectar la intención de movimiento, inflando cámaras de aire en el guante y facilitando el cierre de los dedos y la muñeca sobre objetos cotidianos.

La propuesta de la TUM se diferencia de los exoesqueletos robóticos rígidos al emplear una estructura textil ligera, equipada con trece tubos neumáticos que inflan cámaras de aire individuales en la mano. Este diseño permite doblar y extender cada dedo de forma independiente y asistir la rotación de la muñeca, lo que facilita tareas como sujetar utensilios, platos o vasos con firmeza.

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El objetivo es restaurar la autonomía y evitar caídas accidentales de objetos, mejorando la independencia de personas con parálisis.

El sistema utiliza electromiografía y aprendizaje automático para responder a las señales musculares del usuario. (TUM)

El sistema controla la asistencia mediante electromiografía (EMG), una técnica que registra las señales eléctricas generadas por los músculos del antebrazo. Los sensores, instalados sobre la piel, envían datos a un algoritmo de aprendizaje automático que predice en tiempo real cuándo el usuario desea agarrar un objeto.

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En ese instante, el guante infla las cámaras de aire correspondientes, logrando el movimiento deseado. Los sensores de movimiento adicionales mantienen la fuerza de sujeción durante el transporte de objetos.

Inteligencia y accesibilidad en el diseño

La combinación de predicción inteligente de movimiento y un diseño asequible es uno de los puntos fuertes de este exoesqueleto blando de mano. El sistema logra una predicción de intención de agarre confiable en hasta el 97% de los casos, según los desarrolladores.

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Las pruebas en personas con esclerosis lateral amiotrófica demostraron una mejora notable en la capacidad de sujetar utensilios.(Referencial/Cortesía)

El guante está confeccionado con tela económica e incorpora cámaras de aire inflables, lo que representa una alternativa más accesible frente a los dispositivos de rehabilitación robótica convencionales. Esta característica lo convierte en una opción viable para el uso diario.

Resultados en pacientes con movilidad reducida

La tecnología fue probada en colaboración con una persona que vive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que destruye las células nerviosas responsables del movimiento voluntario. Durante las pruebas, el participante conservaba solo un movimiento limitado en la articulación del pulgar.

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Al colocar un sensor EMG sobre el músculo flexor largo del pulgar, las señales eléctricas, aunque débiles, bastaron para activar el inflado de las cámaras neumáticas. En torno al 90% de los intentos de agarre fueron reconocidos correctamente por el sistema, lo que permitió al usuario manipular objetos domésticos y utilizar un tenedor por primera vez en cuatro años, de acuerdo con datos del equipo de la Universidad Técnica de Múnich.

Los investigadores observaron que cinco minutos de entrenamiento con un videojuego controlado por el pulgar mejoraron notablemente el desempeño en el agarre, lo que evidencia la capacidad de adaptación del sistema incluso en casos de daño neurológico severo.

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Investigadores de la Universidad Técnica de Múnich lograron un reconocimiento de intención de agarre de hasta 97% en los ensayos. (TUM)

“En principio, este guante puede ayudar a personas con parálisis flácida, incluidas aquellas que han sufrido daño en los nervios periféricos tras accidentes de motocicleta o bicicleta, o pacientes con polineuropatía”, afirmó Tobias Wächter, neurólogo de Klinik Passauer Wolf, en un comunicado de la universidad.