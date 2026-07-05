República Dominicana

Los hombres concentraron la mayoría de los suicidios reportados en República Dominicana

Las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística señalan que en 2024 se contabilizaron 532 muertes por esta causa en varones frente a 119 en mujeres, una brecha que se repite en años previos

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La República Dominicana registró un total de 651 suicidios en 2024, según las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), consolidando una tendencia que persiste desde hace más de una década en el país. (Imagen ilustrativa)
La República Dominicana registró un total de 651 suicidios en 2024, según las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), consolidando una tendencia que persiste desde hace más de una década en el país. (Imagen ilustrativa)

República Dominicana reportó 651 suicidios en 2024, según la data más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Hasta septiembre de 2025, las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional contabilizaron más de 320 casos, lo que representa un promedio de entre una y dos muertes cada 12 horas.

Entre 2017 y 2024, las cifras anuales de suicidios se mantuvieron entre 544 y 670 casos, con predominio de hombres. En 2024, los datos preliminares indican 532 hombres y 119 mujeres. Esta diferencia se refleja en los años previos:

En 2017, se contabilizaron 648 suicidios (457 hombres, 99 mujeres). En 2021, hubo 670 casos (581 hombres, 89 mujeres). En 2023, se reportaron 669 suicidios (576 hombres, 93 mujeres). En 2020, se registraron 597 muertes (498 hombres, 99 mujeres).

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Tendencia histórica y grupos de edad

Un hombre de espaldas se sienta en cuclillas sobre un muelle de madera, mirando hacia un mar tranquilo bajo un cielo nublado con tonos naranjas.
Un hombre solo se sienta en un muelle con vista al mar, ilustrando la preocupación por los suicidios masculinos en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2007, la cifra anual rara vez baja de 500 casos. En 2007 se reportaron 512 suicidios, en 2010 hubo 541 y en 2016, 552. El análisis por edad muestra que la mayor incidencia corresponde a adultos jóvenes y personas de mediana edad, especialmente en el rango de 25 a 44 años. Los grupos de adolescentes (menores de 15 años) y adultos mayores (65 años o más) presentan cifras significativamente menores.

Tasas nacionales y comparación regional

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), retomada por Diario Libre, República Dominicana registra una tasa de suicidio de 4,2 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región. El país se ubica por debajo de Uruguay, Guyana, Surinam, Cuba, Venezuela, Chile y Argentina. A nivel global, el suicidio ocasiona cerca de 727.000 muertes anuales y es una de las principales causas de defunción entre jóvenes.

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Diferencias por sexo y edad

La brecha por sexo es notoria. La tasa masculina en República Dominicana alcanza 6,93 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la femenina es de 1,49. En cuanto a los grupos etarios, las personas mayores de 70 años presentan la tasa más alta (10,9 por 100.000), seguidas por los adultos de 50 a 69 años (7,7), los de 30 a 49 años (5,3) y los de 15 a 29 años (4,2). El 73% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, según la OMS.

Factores de riesgo y prevención

La OMS sostiene que muchos suicidios pueden evitarse mediante intervenciones oportunas, acceso a servicios de salud mental, apoyo comunitario y políticas públicas que reduzcan los factores de riesgo. El estigma sobre los trastornos mentales y el suicidio dificulta la búsqueda de ayuda. Entre los principales factores de riesgo se identifican los intentos previos, los trastornos mentales —sobre todo depresión y consumo de alcohol—, y situaciones de crisis asociadas a dificultades económicas, conflictos de pareja o enfermedades crónicas.

Un hombre de cabello rizado y barba corta sentado en un sillón con brazos cruzados, frente a la espalda de otra persona. Una lámpara, planta y cuadro decoran la habitación.
Un hombre dominicano con expresión de tristeza asiste a una sesión de terapia psicológica con un profesional de la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS advierte que el suicidio puede presentarse a cualquier edad y recalca la importancia de la prevención y el apoyo psicosocial.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP), exhortó a crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental, esto mediante la educación, diálogo abierto, empatía y la reducción de estigmas, factores que influyen en la prevención del suicidio.

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