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Cómo entrena y se alimenta Lewis Tan para mantenerse en forma durante todo el año

El actor, conocido por su disciplina fuera del set, apuesta por una preparación física constante, una alimentación sencilla y la realización de sus propias secuencias, elementos que definen su perfil en el cine contemporáneo de alto impacto

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Lewis Tan apuesta por la autenticidad física en cada proyecto, defendiendo la preparación marcial como base de su carrera en el cine de acción (REUTERS/Isabel Infantes)
Lewis Tan apuesta por la autenticidad física en cada proyecto, defendiendo la preparación marcial como base de su carrera en el cine de acción (REUTERS/Isabel Infantes)

Lewis Tan se ha posicionado como una referencia de la autenticidad física en el cine de acción, gracias a una filosofía personal que combina entrenamiento marcial constante, alimentación simple y una defensa enfática de las escenas ejecutadas por los propios actores, según relató a GQ.

El actor que participó en Mortal Kombat II sostiene que la clave del realismo en pantalla está en la preparación permanente y en la colaboración creativa con el equipo de especialistas.

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El enfoque funcional en el entrenamiento

Según GQ, Lewis Tan entrena artes marciales cuatro veces por semana y complementa esta rutina con pesas dos o tres veces. La estructura de su preparación evita la búsqueda de una imagen corporal determinada y se orienta a la funcionalidad.

“No levanto pesos extremos. Prefiero rutinas rápidas, con pocas pausas, muchas repeticiones y movimientos de cuerpo completo”, explicó el actor. Entre los ejercicios que utiliza figuran dominadas, fondos, sprints y trabajo de piernas y zona lumbar, priorizando la destreza útil para el rodaje.

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El actor combina artes marciales y ejercicios de fuerza, priorizando la funcionalidad y la destreza sobre la apariencia (Netflix)

El intérprete subraya que su esquema tiene como objetivo mantener una base técnica sólida, en especial en muay thai, aunque permanece abierto a aprender de otros estilos. “Mi estilo principal es el muay thai, pero intento absorber técnicas de todo lo que puedo”, afirmó en la entrevista. Esta flexibilidad contribuye, según él, a crear secuencias originales y a responder a las exigencias físicas de la industria.

Rutina anual y preparación continua

La constancia es un elemento central en la rutina de Tan. Según sus palabras recogidas por GQ, lleva más de 20 años entrenando artes marciales y sostiene que “hay que estar listo siempre”.

El actor considera que la preparación de último minuto resulta insuficiente para los desafíos de un rodaje. “Si la película comienza y solo tienes dos semanas para entrenar, no alcanza; entre pruebas de cámara, vestuario y ensayos, el tiempo no es suficiente”, explicó.

Tan mantiene una rutina constante durante todo el año, evitando improvisaciones y preparaciones de último minuto antes de cada rodaje (REUTERS/Isabel Infantes)
Tan mantiene una rutina constante durante todo el año, evitando improvisaciones y preparaciones de último minuto antes de cada rodaje (REUTERS/Isabel Infantes)

De acuerdo con GQ, esta visión lo lleva a mantenerse en lo que llama una “zona de entrenamiento” durante todo el año, lo que le permite encarar cualquier proyecto sin depender de transformaciones físicas súbitas.

Nutrición minimalista y ayuno estratégico

En lo referente a la alimentación, Lewis Tan prioriza alimentos reales y evita productos procesados. Según detalló a GQ, su dieta incluye huevos, salmón, arroz, batata, verduras y fruta, con una preferencia especial por la carne de alce.

“Elijo comida real, no procesada. Cuando como pan, busco que tenga solo tres ingredientes, no veinte”, precisó.

La alimentación del actor se basa en alimentos reales y ayunos prolongados, con una clara preferencia por la simplicidad y lo natural (REUTERS/Lauren Justice)
La alimentación del actor se basa en alimentos reales y ayunos prolongados, con una clara preferencia por la simplicidad y lo natural (REUTERS/Lauren Justice)

El actor incorpora ayunos prolongados a su rutina y suele entrenar sin haber comido previamente, recurriendo solo al café negro o, en ocasiones, a un puñado de almendras. Tras la actividad física, consume proteínas y mantiene su pauta diaria en una o dos comidas principales. “A veces hago ayunos de 24 horas. Pero cada cuerpo es diferente y lo importante es escuchar las propias necesidades”, compartió en la entrevista con GQ.

Colaboración en la acción y defensa de lo auténtico

El trabajo conjunto con coreógrafos y dobles de riesgo es otro pilar en la metodología de Tan. “Colaboramos en las ideas y buscamos que la secuencia funcione para todos”, relató a GQ. Esta dinámica alimenta la creatividad y permite que las escenas resulten innovadoras y adaptadas al estilo de cada producción.

Cole Young, un personaje original introducido en la película de Mortal Kombat.
Tan participa activamente en la creación de las coreografías y defiende que los actores ejecuten sus propias escenas para dar realismo a la acción

El actor defiende la autenticidad en el cine de acción por sobre los efectos digitales. En su opinión, la segunda entrega de Mortal Kombat eleva el nivel respecto a la primera, gracias a una mayor libertad creativa y a una edición que resalta el trabajo real de los intérpretes. “En la nueva película, el equipo de acción tuvo mucho más margen. Se corrigieron los problemas de ritmo que tenía la anterior”, destacó.

Raíces personales y formación marcial

La relación de Tan con las artes marciales se remonta a la infancia. Bajo la influencia de su padre, Philip Tan, coordinador de escenas de riesgo, el actor participó en torneos de karate, combates de kickboxing y peleas amateur en Tailandia.

También formó parte de escenas exigentes en franquicias como Pirates of the Caribbean y Cobra Kai, donde trabajó junto a luchadores profesionales como Cowboy Cerrone.

La influencia familiar y su práctica desde la infancia han forjado una trayectoria marcada por el compromiso con el arte marcial y la autenticidad en pantalla (REUTERS/Caitlin Ochs)
La influencia familiar y su práctica desde la infancia han forjado una trayectoria marcada por el compromiso con el arte marcial y la autenticidad en pantalla (REUTERS/Caitlin Ochs)

Para Lewis Tan, la diferencia entre la pelea en pantalla y la real es clara, aunque ambas comparten la necesidad de una base técnica genuina. Su objetivo, según explicó a GQ, es que la destreza auténtica siga presente en el cine de acción y que los espectadores puedan apreciar el esfuerzo físico de los intérpretes en cada secuencia.

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