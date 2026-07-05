El profesor favorito de Taylor Swift murió el mismo día de su boda con Travis Kelce

Kirk Schwabe, profesor de instituto y exjefe de seguridad de Taylor Swift, murió de cáncer el 3 de julio de 2026, el mismo día de la boda de la cantante con Travis Kelce en Nueva York (Facebook/Sarah Gordon/AP)

Kirk Schwabe, el profesor de instituto que Taylor Swift siempre recordó como uno de sus favoritos, murió de cáncer el 3 de julio de 2026.

Su fallecimiento se produjo el mismo día en que la cantante contrajo matrimonio con Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York. Tenía 69 años.

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Schwabe había sido el primero en decirle a Swift que su destino era la fama. “Te lo dije: eres una superestrella. Esto ya no es un juego. Eres lo máximo”, le dijo en algún momento de su relación, según recogió The Telegraph en una entrevista concedida por el propio docente poco antes de su muerte.

Y agregó: “Todo sigue subiendo y subiendo, y el cielo es tu límite”. Fue la primera y última conversación que ofreció sobre la artista.

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El maestro fue el primero en decirle a Swift que su destino era la fama, según recordó en su última entrevista con The Telegraph (Facebook/Janet Schwabe)

El maestro de escuela había sido oficial de la Policía de Chicago antes de impartir clases de justicia criminal en la Hendersonville High School de Nashville, donde Swift estudió entre 2004 y 2006.

En 2009, a petición de la familia Swift, dejó la docencia para trabajar como jefe de seguridad de la artista, en los años en que su carrera comenzaba a despegar.

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“La trataba como a sus propias hijas”, recordó su esposa, Jane, en declaraciones a The Telegraph.

Su hija Sarah fue más allá: “Mi padre tenía una manera extraordinaria de hacer que las personas se sintieran vistas, valoradas y protegidas. Ya fueran familiares, alumnos suyos o alguien como Taylor, cuyo camino cruzó el suyo, se preocupaba profundamente por las personas. Ese es el legado que deja”.

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Kirk Schwabe describió a The Telegraph los primeros tiempos junto a Taylor Swift como una etapa de “pánico”.

Antes de enseñar justicia criminal en la Hendersonville High School de Nashville, Kirk había sido oficial de la Policía de Chicago (Fotografía cedida por la familia Schwabe)

“Si algo pasa, yo soy el responsable”, sostuvo. “Tenemos cuatrocientas o quinientas personas aquí, y cuento con algunos guardias de seguridad extra, pero no conozco a muchos de los que contrataron, no sé cuáles son sus cualificaciones”.

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Años después, agotado, decidió dejar el trabajo, aunque su afecto por Swift nunca se apagó.

La familia confirmó a The Telegraph que, pese a no poder presenciar la boda, Schwabe murió con orgullo por todo lo que ella había logrado y con la alegría de saber que se casaba.

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Un guiño a su figura quedó grabado en la cultura popular: cuando Swift hizo un cameo en Día de los enamorados, la comedia romántica estrenada en 2010, el personaje del profesor de su personaje llevaba el nombre de Mr. Schwabe.

En la comedia romántica de 2010, Swift ofreció un guiño a su exprofesor: el docente de su personaje llevaba el apellido Schwabe (Captura de video)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos los detalles

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York en la noche del 3 de julio, en una ceremonia que reunió a cerca de 1.000 invitados entre celebridades, deportistas, familiares y amigos cercanos. Ambos tienen 36 años.

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La unión matrimonial fue confirmada por la publicista de Swift, Tree Paine, en un comunicado oficial.

Según el comunicado, ni Swift ni Kelce contaron con damas de honor ni padrinos al uso: el hermano de la cantante, Austin Swift, ejerció como “padrino de honor” de la novia, y Jason Kelce, hermano del novio y exjugador retirado de la NFL, fue el padrino del novio. La ceremonia fue oficiada por el comediante Adam Sandler, amigo de la pareja.

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La tía de Swift, Robin Gentry, describió la ceremonia al salir del estadio con palabras que The Telegraph recogió: “Fue increíble. Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron”.

Gentry también confirmó que hubo “mucha” comida y que los invitados fueron obsequiados con tarta.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York en una ceremonia con cerca de 1.000 invitados, según confirmó la publicista Tree Paine (AP/Ashley Landis)

Paul McCartney interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand” para la pareja, y Stevie Nicks también actuó, según varios medios.

Swift caminó hacia el altar con una versión de cuerdas de uno de sus propios temas, de acuerdo con TMZ. La decoración fue descrita como “Alicia en el País de las Maravillas se encuentra con El Mago de Oz”.

El presentador George Stephanopoulos, del programa Good Morning America —uno de los medios invitados a la boda—, la describió como “íntima en la medida en que podía serlo dado que tenía lugar en el Madison Square Garden. Un auténtico jardín dentro del jardín, de una belleza extraordinaria”.

Sobre Sandler, señaló que fue “divertido y emotivo”, y calificó los votos, escritos por los propios novios, como “reales, vulnerables, serios y a la vez desenfadados”.

Su copresentadora, Robin Roberts, destacó que el evento se sintió “como cualquier otra boda a la que pudieras asistir”, porque “había vecinos y amigos del instituto”.

La boda tuvo un costo estimado de 20 millones de dólares y desplegó un operativo de seguridad con miles de policías, calles cerradas y teléfonos sellados (Instagram/Taylor Swift)

El costo del evento rondó los 20 millones de dólares, según informes citados por The Telegraph.

La seguridad fue extrema: miles de agentes de Policía fueron desplegados por el centro de Manhattan, las calles aledañas fueron cerradas y los invitados llegaron en una caravana estimada en 500 vehículos.

Todos los asistentes, incluidos los efectivos de seguridad, debieron guardar sus teléfonos en bolsas selladas.

Un empleado del estadio fue despedido por presuntas “violaciones de los acuerdos de confidencialidad” tras intentar tomar fotografías dentro del recinto, según reportó Bloomberg.

Taylor Swift y Travis Kelce habían anunciado su compromiso en agosto de 2025, tras más de dos años de relación.