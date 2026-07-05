El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

La visita del influencer forma parte de una estrategia turística que aprovecha su alcance en TikTok e Instagram para atraer viajeros interesados en la diversidad cultural, natural y culinaria del país. (Cortesía: INGUAT)

El creador de contenido estadounidense Kerry Mann recibió una bienvenida especial en Guatemala tras aceptar la invitación del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) para explorar la gastronomía nacional. Su llegada el sábado 4 de julio generó expectativa entre seguidores y autoridades, quienes consideran que su presencia representa una oportunidad para proyectar la riqueza culinaria del país.

Según información de la prensa nacional, Kerry Mann arribó a Guatemala motivado por su interés genuino en los platillos tradicionales, que ha reseñado desde Estados Unidos a través de sus plataformas sociales. La visita fue coordinada por el director del INGUAT, Harris Whitbeck, quien apareció junto al influencer en un video institucional compartido en redes, donde confirmaron que será la primera vez que el creador de contenido recorra el país y pruebe sus recetas en el lugar de origen.

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De acuerdo con un reporte medios nacionales, Kerry Mann planea degustar una amplia variedad de platos emblemáticos, bebidas típicas y antojitos locales que forman parte de la identidad chapina. Entre las especialidades que ha destacado en sus publicaciones figuran el pepián, los chuchitos, las enchiladas, el mole y el reconocido café guatemalteco. En declaraciones recogidas por los medios, Mann expresó su entusiasmo por la oportunidad de conocer en persona los sabores que lo han cautivado y de interactuar con la comunidad local durante su estancia.

El recorrido del influencer estadounidense incluye la participación en actividades organizadas por el INGUAT y un evento de encuentro con seguidores, donde los asistentes podrán conversar y fotografiarse con él. Según datos proporcionados por las autoridades, Kerry Mann suma más de 1,4 millones de seguidores en TikTok y supera el medio millón en Instagram, plataformas donde se ha posicionado como referente en la difusión de la gastronomía latinoamericana.

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El creador estadounidense llegó por una invitación del INGUAT y visitará mercados, restaurantes y espacios emblemáticos mientras conoce recetas tradicionales, bebidas típicas y antojitos chapines junto a cocineros locales. (Cortesía: INGUAT)

Los medios nacionales detallaron que el contenido producido durante la visita busca contribuir a posicionar a Guatemala como destino turístico y gastronómico a nivel internacional. Voceros del INGUAT señalaron que la estrategia se enfoca en aprovechar el alcance global de figuras digitales para atraer visitantes interesados en la diversidad cultural y natural del país.

Entre las reacciones en redes sociales, usuarios y representantes del sector turístico manifestaron expectativas positivas ante el potencial impacto de la difusión de la cocina guatemalteca en audiencias internacionales. “La experiencia de Kerry Mann puede inspirar a más viajeros a descubrir la riqueza de nuestros sabores”, indicó un portavoz del INGUAT consultado por medios nacionales.

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La agenda de Kerry Mann contempla la visita a mercados, restaurantes y espacios emblemáticos para conocer de cerca la preparación de recetas tradicionales y dialogar con cocineros locales. Las autoridades confirmaron que su estadía en tierras guatemaltecas forma parte de una campaña más amplia para fortalecer la imagen del país en el extranjero mediante experiencias auténticas y testimonios de figuras con reconocimiento internacional.