El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Un hombre realiza una consulta médica a través de una aplicación con IA en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England) ha anunciado la próxima incorporación de una herramienta de triaje con inteligencia artificial (IA) en su aplicación móvil, con el objetivo de asesorar a los pacientes y reducir los tiempos de espera. Según informó este domingo NHS England, la iniciativa prevé que más de 200.000 pacientes accedan a la herramienta en los próximos doce meses, con la meta de alcanzar la totalidad de usuarios de la aplicación antes de mediados de 2028.

La aplicación, que ya ha sido probada con éxito en el condado de Sussex, permitirá a los usuarios responder a una serie de preguntas formuladas por la IA. En función de las respuestas, el sistema sugerirá el servicio sanitario más adecuado, desde una cita con el médico de cabecera hasta acudir a una farmacia, pasar por urgencias hospitalarias o simplemente recibir consejos de autocuidado.

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El ministro británico de Sanidad, James Murray, aclaró en declaraciones a la BBC que la IA no decidirá si los pacientes podrán ser atendidos por un médico, sino que el objetivo es ofrecer alternativas y reducir los tiempos de espera en el sistema. El modelo piloto en Sussex mostró una reducción del 29 % en el número de personas que llamaban por teléfono a primera hora de la mañana para pedir cita médica.

La aplicación del NHS prevé que más de 200.000 pacientes usen el triaje con IA en los próximos doce meses y extenderlo a todos los usuarios antes de mediados de 2028. (REUTERS/ARCHIVO)

La herramienta de IA busca aliviar la presión sobre un sistema sanitario que sigue en niveles máximos de demanda, a pesar de mejoras recientes tras los planes de reforma impulsados por el nuevo gobierno laborista. La lista de espera nacional para tratamientos hospitalarios no urgentes alcanzó un récord histórico de 7,7 millones de personas en 2023 y actualmente ronda los 7,11 millones de pacientes. Aunque la cifra ha descendido, millones de personas permanecen en espera de atención.

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El sistema británico establece por ley que el 92 % de los pacientes debe iniciar su tratamiento en un plazo máximo de 18 semanas desde la derivación. Sin embargo, el NHS no cumple este estándar a nivel global desde 2016. Recientemente, se ha alcanzado un objetivo intermedio del 65,3 % de pacientes atendidos dentro de ese plazo, mientras que el cumplimiento de la meta original queda pospuesto como promesa política para 2029.

Urgencias saturadas y problemas en ambulancias

El triaje digital pretende también reducir el colapso de los servicios de urgencias (A&E). Según datos oficiales, aproximadamente el 24 % de los pacientes que acuden a urgencias esperan más de cuatro horas para ser atendidos, transferidos o dados de alta. Durante los meses de invierno, se han registrado picos de más de 71.000 pacientes en un solo mes esperando más de 12 horas en camilla tras la decisión médica de ingreso, hasta la disponibilidad de una cama.

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El plan piloto de triaje con inteligencia artificial en Sussex redujo un 29 % las llamadas telefónicas a primera hora de la mañana para pedir cita médica.(REUTERS/ARCHIVO)

En palabras de NHS England, el desarrollo forma parte de una inversión de 10.000 millones de libras (11.671 millones de euros) destinada a modernizar los sistemas tecnológicos y de datos de la sanidad pública.

Esta semana, NHS England también comunicó que estudia para el próximo año la puesta en marcha de un programa virtual de recompensas, como descuentos y cupones, para quienes caminen al menos 30 minutos diarios, con el objetivo de fomentar el ejercicio entre la población inglesa.

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