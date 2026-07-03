República Dominicana

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

Durante un evento en Santo Domingo, la embajadora Leah Francis Campos subrayó que la defensa de la libertad es el valor fundamental que une a Estados Unidos y República Dominicana

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La embajadora Leah Campos, junto a sus hijos; el ministro consejero Prashant Hemady; el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, durante la ceremonia oficial por la Independencia de EE.UU. (Cortesía: Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana)
La embajadora Leah Campos, junto a sus hijos; el ministro consejero Prashant Hemady; el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, durante la ceremonia oficial por la Independencia de EE.UU. (Cortesía: Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana)

La embajada de Estados Unidos en República Dominicana conmemoró, este jueves, el 250 aniversario de la independencia norteamericana. En la recepción oficial realizada en Santo Domingo, la embajadora Leah Francis Campos destacó ante autoridades dominicanas y miembros del cuerpo diplomático que la protección de la libertad constituye el lazo más firme entre ambas naciones.

Durante la citada ceremonia, Campos compartió el escenario con el presidente dominicano Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el ministro consejero Prashant Hemady. La diplomática estadounidense también señaló que esta era su primera conmemoración del Día de la Independencia como embajadora en el país caribeño, destacando la relevancia del aniversario número 250 para reflexionar sobre los principios fundacionales de su nación.

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“Estados Unidos y la República Dominicana están unidos no solo por la geografía y la amistad, sino por algo más fundamental: la convicción compartida de que vale la pena luchar por la libertad, sacrificarse por ella y defenderla generación tras generación”, expresó la funcionaria.

La embajadora Leah Francis Campos afirmó que la libertad es el vínculo central entre Estados Unidos y República Dominicana. (Cortesía: Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana)

El evento, celebrado en la residencia oficial de la embajada, congregó a diversos representantes del gobierno dominicano, figuras del ámbito diplomático, representantes de la Iglesia católica y miembros de diversos sectores sociales. La ocasión sirvió para fortalecer el mensaje de unidad, cooperación y respeto mutuo, en el marco de una fecha considerada histórica para la diplomacia estadounidense y dominicana.

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La defensa de la libertad y los valores democráticos

La embajadora Campos evocó la figura de Charles Carroll of Carrollton, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, como símbolo de valentía y compromiso con la libertad. De igual manera, la delegada invitó a los asistentes a asumir con determinación la defensa de este principio, tanto en la vida pública como en la privada.

El presidente Abinader y la primera dama Arbaje encabezaron junto a la omática la ceremonia oficial, en la que se resaltó la importancia de mantener y promover los valores democráticos. La presencia de autoridades dominicanas reflejó el interés en continuar profundizando la colaboración entre ambos países en temas clave como la democracia, la prosperidad y la seguridad.

La celebración incluyó actividades culturales y sociales, así como espacios para el intercambio entre representantes de los sectores público y privado. Según informaron los organizadores, la embajada continuará difundiendo los momentos más destacados de la conmemoración con el objetivo de fortalecer la visibilidad de los lazos bilaterales.

La embajadora Leah Campos destacó el 250 aniversario de EE.UU. y la alianza con República Dominicana basada en la defensa de la libertad. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)
La embajadora Leah Campos destacó el 250 aniversario de EE.UU. y la alianza con República Dominicana basada en la defensa de la libertad. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)

La defensa de la libertad fue el eje central del mensaje compartido en el acto, en el contexto del 250 aniversario de la independencia estadounidense. Tanto funcionarios estadounidenses como dominicanos coincidieron en que este principio continúa guiando la relación y la cooperación entre ambos países.

“La libertad constituye uno de los principales valores que unen a nuestro país y a la nación dominicana”, reiteró Campos ante los asistentes. La embajadora reafirmó su compromiso de trabajar junto a las autoridades dominicanas para consolidar la colaboración y promover el entendimiento mutuo en beneficio de ambas sociedades.

El evento, denominado Freedom 250, reunió a cerca de 1,000 asistentes, según resaltan medios locales.

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