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Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

El estudio oficial señala que las compañías con jefatura masculina reúnen plantillas promedio de 97 personas y dominan los tramos de facturación por encima de RD$500 millones (unos USD 8.6 millones), mientras el liderazgo femenino prevalece solo hasta RD$10 millones (unos USD 171,000).

Una mujer caucásica trabaja concentrada frente a un monitor de ordenador con una taza de café. Al fondo, hombres caucásicos en traje conversan en una sala acristalada.
Las empresas bajo dirección masculina concentran el 82.5% del empleo registrado en el universo analizado, frente al 12% que generan las lideradas por mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 77.7% de las empresas formales de República Dominicana con 16 o más empleados está en manos de un hombre. Solo el 15.9% tiene a una mujer como máxima autoridad.

Esa es la fotografía que tomó la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en su informe Características de las empresas según el sexo de la máxima autoridad de la empresa 2025, elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) con datos de los ejercicios fiscales 2023 y 2024 y publicado este mes de agosto.

El estudio cubrió 2,380 empresas seleccionadas de forma probabilística en nueve sectores de la economía nacional.

La brecha también se mide en empleo e ingresos

La distancia entre ambos grupos se vuelve más pronunciada cuando se mide en términos de empleo e ingresos. Las empresas bajo dirección masculina concentran el 82.5% del empleo registrado en el universo analizado, frente al 12% que generan las lideradas por mujeres.

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El tamaño promedio de plantilla refleja esa misma asimetría: 97 empleados por empresa en el caso de los hombres y 69 en el de las mujeres.

Escalera interior de mármol gris. Una mujer con blazer claro y falda oscura sube. Hombres de traje oscuro caminan detrás en escalones inferiores. Pasamanos metálicos.
Una figura femenina con blazer claro y falda oscura sube el último tramo de una escalera de mármol, mientras varias figuras masculinas de traje oscuro ascienden por los escalones inferiores del edificio corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los tramos de ingresos superiores a RD$500 millones (equivalentes a unos USD 8.6 millones), la dirección masculina concentra casi todos los casos. Las empresas lideradas por mujeres solo superan a las de hombres en los segmentos de hasta RD$10 millones de facturación (alrededor de USD 171,000).

Electricidad y minería, entre los sectores con menor presencia femenina

El sector de suministro de electricidad es el que menor presencia femenina registra en la dirección: el 95.1% de sus máximas autoridades son hombres. Le siguen explotación de minas y canteras, con 88.5%, y manufactura, con 85.9%.

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En el extremo contrario, el sector de alojamiento y servicios de comida concentra la mayor proporción de liderazgo femenino, con 27.2%, seguido por comercio, con 16.2%.

El patrón se repite cuando se cruza el tamaño de la empresa con el sexo de quien la dirige. La mayor presencia de mujeres en la dirección ocurre en organizaciones de entre 30 y 49 empleados, donde alcanzan el 18.9%. A partir de los 100 empleados, ese porcentaje cae y se estabiliza entre el 12% y el 13%.

Nueve personas sentadas en una mesa larga de madera pulida en una sala de reuniones con ventanales grandes. Una persona usa blazer claro, ocho personas usan trajes oscuros.
Una mesa de reuniones ejecutiva muestra una notoria disparidad de género con una sola mujer entre ocho hombres sentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las directivas son más jóvenes y tienen mayor nivel educativo

Una de las señales que el informe identifica como posible tendencia de cambio es el perfil etario. El 24% de las mujeres que ocupan la máxima autoridad en sus empresas tiene 35 años o menos, frente al 10.5% en el caso de los hombres. La ONE atribuye esta diferencia a una incorporación más reciente de mujeres jóvenes en posiciones de dirección.

Lo respalda otro dato: el 18.9% de las mujeres en la máxima dirección asumió ese cargo en los últimos tres años, el doble del 10.5% registrado entre los hombres en el mismo período.

Brecha salarial
El 24% de las mujeres que ocupan la máxima autoridad en sus empresas tiene 35 años o menos, frente al 10.5% en el caso de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En formación académica, las mujeres en posiciones de liderazgo también superan al promedio general. El 55.9% cuenta con grado universitario, frente al 51.6% del total de máximas autoridades, y el 26% tiene estudios de posgrado, por encima del 24.7% general.

Una cúpula empresarial con baja rotación

Más allá de la brecha de género, el informe retrata una cúpula empresarial con baja movilidad. El 52,7% de las máximas autoridades lleva 11 años o más al frente de su empresa, y el 37.3% del total tiene 56 años o más.

Ese perfil de permanencia prolongada coexiste con la llegada de directivas más jóvenes, lo que sugiere que la renovación generacional avanza de forma desigual según el sexo.

La comparación regional

El informe de la ONE se publica en un momento en que República Dominicana registra avances medibles en otros indicadores de paridad. En 2025, el país escaló 21 posiciones en el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, hasta el puesto 61 de 148 países evaluados, con mejoras en empoderamiento político y participación económica.

Sin embargo, el contraste persiste en el sector privado formal. Un análisis regional de PwC publicado en 2026 sobre Centroamérica y República Dominicana advierte que el 57% de las organizaciones no cuenta con iniciativas específicas para el desarrollo del liderazgo femenino y que el 33% no mide ningún indicador de género.

Primer plano de manos de un hombre y una mujer, el hombre sostiene una pila grande de monedas y la mujer coloca una pila pequeña en una balanza. Fondo con gráfico.
Una mano masculina sostiene una pila de monedas significativamente más grande que la pila que una mano femenina coloca en una balanza, simbolizando la brecha salarial de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, el Foro Económico Mundial calculó en 2026 que las mujeres ocupan el 24.6% de los puestos de alta dirección en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, esa cifra sube al 34.6%, la más alta de todas las regiones analizadas. República Dominicana, con su 15.9% de empresas formales bajo dirección femenina, queda por debajo de ese promedio regional.

El informe fue elaborado por la ONE, con el objetivo de identificar brechas de género en el tejido productivo formal del país y sustentar políticas públicas de inclusión en el ámbito empresarial.

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