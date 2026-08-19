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Irán rechazó la postura de Estados Unidos y su presión económica sobre Teherán para impulsar una nueva mesa de diálogo

El presidente del Parlamento iraní sostuvo que Washington intenta elevar las sanciones para obtener ventajas no pactadas respecto del entendimiento de junio con Teherán y apuntó contra secretarios de Donald Trump

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con el uniforme del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asiste a una sesión parlamentaria en Teherán, el 1 de febrero de 2026 (Europa Press)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con el uniforme del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asiste a una sesión parlamentaria en Teherán, el 1 de febrero de 2026 (Europa Press)
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El titular del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, cuestionó el martes la estrategia de Estados Unidos en medio de la tensión por la situación del estrecho de Ormuz en Medio Oriente y acusó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de intentar lograr “concesiones que nunca formaron parte del acuerdo” firmado entre Washington y Teherán a mediados de junio.

El funcionario iraní mencionó de manera directa a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Guerra, Pete Hegseth, a quienes calificó de “totalmente fuera de su liga”. Y añadió: “Dejad de esperar a que los payasos saquen un conejo de la chistera y arreglen el lío que habéis montado”.

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“Los estadounidenses creen que presionar más a Irán les permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo”, publicó Ghalibaf en redes sociales.

En las últimas semanas, Hegseth mantuvo un bajo perfil público sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán, aunque el lunes defendió la postura militar de la administración Trump durante un discurso en Iowa: “Hacer cosas muy difíciles, salir a defender a tu país y garantizar que los locos islamistas radicales no consigan un arma nuclear, tiene un coste”.

El secretario de Guerra añadió: “No estoy dispuesto a mirar a mis hijos a los ojos y decirles: ‘Tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto, pero no lo hicimos’”.

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Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos podría mantener un bloqueo "indefinido" a los puertos iraníes (Europa Press)
Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos podría mantener un bloqueo "indefinido" a los puertos iraníes (Europa Press)

Por su parte, Scott Bessent insinuó la semana pasada que Washington impondría al régimen sanciones “sin precedentes”: “Una combinación de aislamiento económico (contra Irán) como nunca antes se ha visto en el mundo”.

Las presiones de Estados Unidos para que la república islámica abra el estrecho de Ormuz y retome las negociaciones no dieron resultados concretos, cuando el conflicto cumple ya seis meses. En cuanto a las conversaciones entre la Casa Blanca y Teherán, Trump aseguró el martes que no existen conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con Irán y ratificó que el bloqueo naval en los puertos iraníes permanece vigente.

No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán”, escribió el mandatario en su perfil de la red Truth Social y precisó que “el bloqueo naval se mantiene en plena vigencia”. “El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, remarcó sobre las labores del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que opera en la regón.

Más temprano, el jefe de Estado compartió una imagen en la misma plataforma en la que designó al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”, señalando el área en un mapa y acompañando la imagen con una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Captura de tuit de Donald Trump. Imagen de mapa azul con el estrecho de Ormuz, golfo Pérsico e Irán, titulado 'Nuevo Territorio de Estados Unidos'
Donald Trump presentó un mapa donde el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, aparece demarcado como nuevo territorio de Estados Unidos

El pasado viernes, Trump ya había declarado que consideraba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”, elevando el tono frente a Teherán en un contexto de negociaciones estancadas y después de que expirara el alto el fuego acordado en junio.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, afirmó el presidente en un acto político en Long Island, Nueva York.

Respecto a los países mediadores entre las partes de los protagonistas de la guerra desatada el 28 de febrero de 2026, Qatar expresó su expectativa de que el régimen iraní y Omán logren un acuerdo para la navegación en el estrecho de Ormuz, considerado el principal punto de fricción desde el inicio del conflicto, con el objetivo de facilitar la reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un alto el fuego.

“Con respecto a las negociaciones de Omán, no tengo nada nuevo que añadir por ahora, salvo que seguimos esperando un acuerdo entre las dos partes, lo que, por supuesto, conducirá a la reanudación de las negociaciones, si Dios quiere, y al restablecimiento del alto el fuego y a la prevención de una escalada en la región”, manifestó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, durante una rueda de prensa en Doha.

(Con información de Europa Press)

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