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Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

El Partido Liberal decidió continuar el análisis de las reformas energéticas mediante una comisión que integrará nuevas propuestas de diputados, alcaldes y dirigentes partidarios.

Diputados, alcaldes y dirigentes liberales presentaron nuevos planteamientos que deberán ser incorporados en la propuesta energética. (FOTO: Hondudiario)
Diputados, alcaldes y dirigentes liberales presentaron nuevos planteamientos que deberán ser incorporados en la propuesta energética. (FOTO: Hondudiario)
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El Partido Liberal de Honduras decidió prolongar el análisis de las reformas energéticas y nombrar una comisión encargada de integrar las propuestas planteadas por diputados, alcaldes y miembros de la estructura partidaria antes de fijar una posición definitiva frente al proyecto que se discute en el Congreso Nacional.

La decisión fue adoptada este martes 18 de agosto durante una reunión realizada en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), donde se socializó el paquete de reformas y se recibieron nuevos planteamientos de distintos sectores de la institución política.

El jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, aclaró que el encuentro no tenía como objetivo aprobar una propuesta definitiva, sino recoger observaciones y construir un texto que reúna las distintas posiciones internas.

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Cálix: “No se sometió a votación”

Cálix aseguró que durante la reunión no se realizó ninguna votación ni se recogieron firmas para validar una propuesta final.

“Es sumamente importante aclarar que en esta reunión aquí no se sometió a votación, ni a tomar ninguna decisión. Fue una reunión para socializar un paquete de reformas”, manifestó.

El dirigente sostuvo que los aportes de diputados, alcaldes y miembros del CCEPL deberán quedar reflejados en el texto antes de que pueda ser considerado una postura oficial del Partido Liberal.

Entre las propuestas que deberán analizarse figuran las presentadas por Nahum Cálix, presidente de la Asociación de Alcaldes; el diputado Yuri Sabas y el alcalde de San Buenaventura, Andrés Amador.

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Partido Liberal crea comisión para preparar versión final

Además del jefe de bancada, la comisión quedó integrada por los diputados Ericka Urtecho, Leonel López, Yuri Sabas y Alejandra Vallecillo, así como por los alcaldes Alexander López, Nahum Cálix, Bader Dip y Andrés Amador, según información divulgada tras la reunión.

El grupo tendrá la tarea de revisar los nuevos insumos e incorporarlos a la contrapropuesta que los liberales ya habían presentado ante el Congreso Nacional.

Una vez concluido ese trabajo, la dirigencia deberá reunirse nuevamente para revisar si las observaciones fueron incorporadas y definir el texto final que respaldará la institución política. No se estableció públicamente una fecha para ese nuevo encuentro.

Jorge Cálix aseguró que la reunión realizada en el CCEPL tuvo como objetivo socializar propuestas y no aprobar un texto final. (FOTO: Hondudiario)
Jorge Cálix aseguró que la reunión realizada en el CCEPL tuvo como objetivo socializar propuestas y no aprobar un texto final. (FOTO: Hondudiario)

La decisión liberal extiende el proceso para definir qué iniciativa tendrá finalmente el respaldo de la bancada dentro del Legislativo.

Hasta ahora permanecen sobre la mesa el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y la contrapropuesta liberal denominada Ley de Justicia Energética, mientras el partido completa su revisión interna.

Cálix sostuvo que la intención es “amalgamar todas esas propuestas” y construir un documento que pueda ser revisado nuevamente por quienes participaron en el debate interno.

El dirigente defendió además que el objetivo de su partido es plantear una reforma que preserve el carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y permita mejorar el servicio para los usuarios.

“Nuestro propósito es que la ENEE siga siendo pública, que brinde un servicio eficiente y se pague cada vez menos a la tarifa energética”, expresó Cálix.

La comisión liberal deberá preparar una nueva versión de la contrapropuesta antes de someterla nuevamente a revisión interna. (FOTO: Hondudiario)
La comisión liberal deberá preparar una nueva versión de la contrapropuesta antes de someterla nuevamente a revisión interna. (FOTO: Hondudiario)

La dirigencia liberal sostiene que el proceso interno busca construir una posición consensuada y técnicamente viable antes de regresar al debate legislativo.

Sin embargo, la falta de un texto definitivo mantiene abierta la discusión sobre cuál de las propuestas energéticas avanzará primero en el Congreso Nacional.

Mientras la comisión trabaja en la integración de los nuevos planteamientos, la reforma al subsector eléctrico continúa sin una definición final por parte del Partido Liberal, cuya bancada tendrá un papel clave en cualquier eventual votación dentro de la Cámara Legislativa.

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