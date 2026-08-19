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Tras el aplazamiento de los aranceles, Canadá afirmó que logró “progresos sustanciales” en las negociaciones comerciales con EEUU

El primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvo que las conversaciones con Washington permitieron avances, aunque advirtió que el acuerdo todavía no está cerrado: “Aún queda un trabajo importante por hacer”

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asisten a una reunión con los líderes del G7 e invitados, en la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, 16 de junio de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asisten a una reunión con los líderes del G7 e invitados, en la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, 16 de junio de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el martes por la noche que Ottawa y Washington lograron “progresos sustanciales” en sus negociaciones comerciales, aunque advirtió que todavía queda “un trabajo importante” por hacer, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazara por tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50% sobre productos canadienses.

“Durante las últimas semanas, Canadá ha mantenido intensas conversaciones con Estados Unidos para abordar las cuestiones comerciales pendientes y ofrecer mayor certidumbre y beneficios reales a las empresas, trabajadores, agricultores y familias canadienses”, señaló Carney en un comunicado difundido poco antes de la medianoche.

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El primer ministro confirmó que Washington aceptó retrasar hasta el final del 21 de agosto la aplicación de los nuevos gravámenes previstos al amparo de la Sección 338 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930. Las tasas, que debían entrar en vigor este miércoles a las 00:01 hora local de Washington, afectarán a una amplia gama de productos canadienses.

Carney sostuvo que las conversaciones entre ambos gobiernos permitieron avances, pero evitó dar por cerrado el acuerdo. “Aún queda un trabajo importante por hacer”, afirmó en su declaración, en la que también señaló que Canadá mantiene como objetivo la construcción de una economía “más fuerte, más independiente y más competitiva”.

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La decisión de Trump se produjo después de una jornada de contactos de última hora entre Ottawa y Washington y de una segunda conversación telefónica en dos días entre el presidente estadounidense y Carney. El mandatario estadounidense anunció el aplazamiento a través de Truth Social, menos de dos horas antes del plazo previsto para la entrada en vigor de las nuevas tasas.

Carney sostuvo que las conversaciones entre ambos gobiernos permitieron avances, pero evitó dar por cerrado el acuerdo (REUTERS)
Carney sostuvo que las conversaciones entre ambos gobiernos permitieron avances, pero evitó dar por cerrado el acuerdo (REUTERS)

He pausado los aranceles del 50% contra Canadá, que estaban previstos para entrar en vigor mañana por la mañana durante un período de tres días, sobre la base del hecho de que Canadá y Estados Unidos, sujetos a la finalización de los documentos, ¡tienen un ACUERDO!”, escribió Trump.

El anuncio concede a ambos gobiernos tres días adicionales para completar los documentos y avanzar en las conversaciones. Las nuevas tasas habrían afectado importaciones canadienses por unos 20.000 millones de dólares, incluidos productos como palos de hockey y depresores linguales.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es el sector automotor. Washington planteó reducir del 25% al 15% el arancel sobre los vehículos canadienses, mientras Ottawa busca una rebaja mayor y exenciones para el contenido producido en Norteamérica.

Estados Unidos también reclama que Canadá retire sus aranceles de represalia sobre los automóviles estadounidenses, que las provincias canadienses vuelvan a vender bebidas alcohólicas de Estados Unidos y que se introduzcan cambios en el sistema de cuotas de importación de productos lácteos.

La aplicación de los nuevos gravámenes también habría provocado una respuesta comercial de Ottawa. El Gobierno canadiense amenazó con imponer sus propios aranceles de represalia, una medida que habría elevado la tensión comercial entre ambos países.

Canadá mantiene una elevada dependencia del mercado estadounidense. Cerca del 72% de sus exportaciones de bienes tuvieron como destino Estados Unidos el año pasado, mientras que ambos países intercambiaron unos 880.000 millones de dólares en bienes y servicios durante ese período.

Washington planteó reducir del 25% al 15% el arancel sobre los vehículos canadienses, mientras Ottawa busca una rebaja mayor y exenciones para el contenido producido en Norteamérica (REUTERS)
Washington planteó reducir del 25% al 15% el arancel sobre los vehículos canadienses, mientras Ottawa busca una rebaja mayor y exenciones para el contenido producido en Norteamérica (REUTERS)

La disputa se produce además mientras Estados Unidos, Canadá y México negocian la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para las medidas contra Canadá, Trump recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que permite al presidente establecer aranceles de hasta el 50% sobre productos de países que hayan discriminado a empresas estadounidenses. La norma forma parte del marco arancelario aprobado durante la Gran Depresión y conocido como Smoot-Hawley.

(Con información de EFE y AP)

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